மிதுன ராசிக்காரர்களின் வீட்டில் குதூகலமும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மார்ச் 5ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
Published : March 5, 2026 at 7:07 AM IST
மேஷம்: சந்தோஷமான செய்தியின் மூலம் உற்சாகமாக இருப்பீர்கள். அது தனிப்பட்ட வகையிலோ அல்லது தொழில்ரீதியாகவோ அல்லது நிதி ஆதாயமாகவோ இருக்கலாம். உங்கள் பெயர் திறனுக்கு ஏற்ற வகையில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று நீங்கள் திட்டமிட்டபடி கவனத்துடன் நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்படுவீர்கள். சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு சிறந்த வழிகளை கடைப்பிடிப்பீர்கள். இன்று நீங்கள் ஒரு சிறந்த வல்லுநர் போல் செயல்பட்டு, அனைத்து பணிகளையும் நிறைவு செய்வீர்கள்.
மிதுனம்: இன்றைய தினத்தில், வீட்டில் குதூகலமும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். வீட்டை அலங்கரித்து குழந்தைகளுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும்.
கடகம்: உங்கள் காதல் துணையுடன், கடைகளுக்குச் சென்று அவர்களுக்கு பிடித்தப் பொருட்களை வாங்குவதில் அதிக பணம் செலவு செய்வீர்கள். அவர்களை மகிழ்விக்க வேண்டுமென நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். பதிலுக்கு அவர்களும் உங்களது மனதை மகிழ்விக்கும் வகையில், பரிசுகளை தருவார்கள்.
சிம்மம்: உங்களுக்கு அனைத்தும், தங்கத் தட்டில் வைத்து கொடுக்கப்படும் என்ற எண்ணத்தை கொண்டிருக்க வேண்டாம். எதிர்பார்ப்புகளை குறைத்துக்கொள்வது நல்லது. இன்று நீங்கள் பொறுமையாக செயல்படுவது நல்லது. உங்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் இல்லாமல் இருக்கும்.
கன்னி: சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி நடந்துகொள்ளும் உங்களது தன்மையின் மூலம் சுற்றியிருப்பவர்களை மகிழ்விப்பீர்கள். காதல் வயப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத சம்பவம் நேரிடலாம். அவை உங்களுக்கு சாதகமாகவே இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடவும்.
துலாம்: முயற்சிகள் எதுவுமே வீண் போகாது. அவை தற்போது பயனளிக்கவில்லை என்றாலும், வருங்காலத்தில் நிச்சயம் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இன்று ஆக்கப்பூர்வமான நாளாக இருக்காது.
விருச்சிகம்: அலுவலகத்தில் உங்கள் மதிப்பை உயர்த்திக்கொள்ள விரும்புவீர்கள். இலக்குகளை அடைய எந்த அளவிற்கும் சென்று வேலைபார்க்கும் திறமை கொண்டவர். புதுமையான கருத்துகளை உங்கள் சக பணியாளர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
தனுசு: இன்று, வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களின் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வதில் அதிக நேரம் செலவாகும். மற்றவர்கள் கூறும் ஆலோசனைகளையும் கருத்துகளையும் கவனமாக கேட்பீர்கள். இன்று உங்களுக்கு ஒரு ஆக்கபூர்வமான சாதகமான நாளாக இருக்கும்.
மகரம்: திருமணம் ஆகாதவர்கள், கனவில் சந்தித்த ஒருவரை நேரில் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையை சந்தித்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் மனம் திறந்து பேசுவீர்கள். உங்கள் காதல் துணையும் உங்கள் மீது, நிபந்தனையற்ற அன்பைப் பொழிவார்கள்.
கும்பம்: இன்றைய தினத்தை உங்களுக்காக செலவிட விரும்புவீர்கள். எனினும் இது தேவையான அமைதியையும் நிம்மதியையும் கொடுக்காது. விருப்பமில்லாத நிகழ்வுகளின் காரணமாக மன வருத்தம் ஏற்படும்.
மீனம்: இன்று உங்களுக்கு ஆதரவு அதிகம் தேவைப்படும். அந்த ஆதரவை கொடுக்கும் நபர் இன்று உங்களோடு இருப்பார். இன்று விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக நடைபெறும் என்பதால், மனம் தளர வேண்டாம். போட்டியில் முன்னேறிச் செல்ல உங்கள் கற்பனை திறனை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.