இன்று கனவுகள் நிறைவேறும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
மார்ச் 4ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
Published : March 4, 2026 at 6:56 AM IST
மேஷம்: இன்று நீங்கள் பலவிதமான விஷயங்கள் மீது ஈர்ப்பு கொள்வீர்கள். ஆனால் மின்னுவது அனைத்தும் பொன்னல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்காக நேரம் செலவிடுவது அவசியம்.
ரிஷபம்: இன்று, சிந்தனை மிகுந்த, ஆதாயமான நாளாக இருக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்த்தபடி விஷயங்கள் நடக்கவில்லை என்றால், ஏமாற்றம் கொள்ளவேண்டாம். இதனால் மோசமான விளைவுகள் எதுவும் ஏற்படாது.
மிதுனம்: தினசரி பணியிலிருந்து சிறிது விலகி, ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று விரும்புவீர்கள். அனைத்து வேலைகளையும் ஒரே நேரத்தில் செய்வதால் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, குடும்பத்தை அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம்.
கடகம்: புகழ் பெறவேண்டும் என்ற உங்கள் கனவு நிறைவேறும். சரியான திட்டமிடல் மூலம் நீங்கள் பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். உங்கள் முயற்சி அனைத்தும் வெற்றி பெறும்.
சிம்மம்: சந்தோஷமான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். அனைத்து பணிகளையும் உற்சாகத்துடன் செய்து முடிப்பீர்கள். காலையில் மனதில் பட்டதை செய்வீர்கள். மாலையில் சிறிது சிந்தித்து செயல்படுவீர்கள்.
கன்னி: பெண்கள் தங்கள் உறவினர்கள் அல்லது நெருங்கிய நண்பர்களை அழைத்து, விருந்து கொடுக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் காதல் துணையின் நினைவில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
துலாம்: இன்று அதிக வேலைப்பளு காரணமாக, குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது கவனம் செலுத்தமுடியாமல் போகலாம். விளம்பரம் மற்றும் மார்க்கெட்டிங் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று சாதகமான நாளாக இருக்கும். இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, குறைந்தபட்ச முயற்சியில் அதிக பலன் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: எதை பற்றியும் சிந்திக்காமல் கண்ணால் பார்ப்பதை மட்டுமே நம்பவும். இதன்மூலம் குழப்பங்களையும் சச்சரவுகளையும் தவிர்க்கலாம். முக்கியமான விஷயங்களை கவனிக்க தவறாதீர்கள்.
தனுசு: அனைத்து வர்த்தகர்களுக்கும் இன்று லாபகரமான நாளாக இருக்கும். உங்கள் கனவுகள் நிறைவேறும். கடன் கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். மனதிற்குப் பிடித்தவர் சந்தோஷப்படும் வகையில் செயல்படுவீர்கள்.
மகரம்: இன்று அதிக வேலைப்பளுவால் சோர்வாக உணர்வீர்கள். தியானத்தின் மூலம் கூட மன அழுத்தத்தை நீக்க முடியாமல் இருக்கும். கார் அல்லது வீடு வாங்க இது சாதகமான நாளாக இருக்கும். புதிய வீட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பும் அதிகம் உள்ளது.
கும்பம்: இன்று எதிர்பாராத ஒரு நாளாக இருக்கும். போட்டியாளர்களால் உங்களது நடவடிக்கைகளை கணிக்க முடியாது. உங்களது நேர்மையான முயற்சிகள் பாராட்டப்பட்டு பலன்கள் கிடைக்கும். பணிகளை முடித்து விட்டதால் சிறிது ஓய்வு எடுத்து அடுத்த நாளுக்கு தயாராகவும்.
மீனம்: நாளின் முதல் பாதியில், சமூக ரீதியான பொறுப்புகளில் அதிகம் நேரம் செலவிடுவீர்கள். மதிய நேரத்தில் உதவிக்காக சிலரை அழைக்கக்கூடும். உங்களது அன்பான நடவடிக்கைகள் மூலம் மற்றவர்களின் மனதில் இடம் பிடிப்பீர்கள். இன்று ஆச்சரியங்கள் நிறைந்த மறக்க முடியாத நாளாக இருக்கும்.