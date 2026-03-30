விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று 'அன்பு மழை' கொட்டும்: உங்க ராசிக்கு எப்படி?

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று 'அன்பு மழை' கொட்டும்: உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மார்ச் 30ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : March 30, 2026 at 7:16 AM IST
மேஷம்: நெடுநாளாக முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகளை முடித்து விடுவீர்கள். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொது சேவையில் உள்ளவர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று ஒரு ஆக்கபூர்வமான போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் மூலமாக உடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேலதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். பணியில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
மிதுனம்: இன்று உணர்வுரீதியாக அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடும். உங்களது மூளை சொல்வதை கேட்காமல், உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பீர்கள். இதனால் நல்லவர்களை அடையாளம் காண முடியாமல் போகும்.
கடகம்: வருங்காலத்திற்கான திட்டத்தை மேற்கொள்வீர்கள். இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பணியின் மூலமும், சிறந்த பலன்கள் கிடைக்கும்.
சிம்மம்: இன்று புதிய முயற்சிகளையும் வேலைகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். எதை தொடங்கினாலும் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்வீர்கள். உறவு நிலைகளில் சிறிய பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும், அதனை எளிதாக தீர்த்து விடலாம்.
கன்னி: குடும்ப விஷயங்களின் முக்கியத்துவத்தை இன்று உணர்வீர்கள். பரிவர்த்தனைகளை திறம்பட செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கும். சச்சரவுகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும். முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதை உணர்வீர்கள்.
துலாம்: இன்று சுவையான உணவுகளை சுவைத்து மகிழும் ஆர்வம் இருக்கும். உங்களுக்குப் பிடித்த பணியை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உண்டு. ஆனாலும் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் குறித்த கவலை மனதில் இருக்கும். கடவுளை மனதில் நினைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
விருச்சிகம்: நீங்கள் மகிழ்ச்சி, குதூகலத்தை பரப்பும் ஒரு கருவியாக இருப்பீர்கள். அனைத்து மக்களின் அன்பையும் பெறுவீர்கள். உங்களை சிலர் போட்டியாக நினைக்கலாம். உங்களைப் பார்த்து சிரிக்கும் உலகை, நீங்கள் பார்த்து சிரிக்கலாம்.
தனுசு: வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். அதனால் பணியில் நீங்கள் மூழ்கி விடுவீர்கள். ஆனால் மாலைப் பொழுதில், சிறிது ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: சட்டம் வழக்குகளைத் தீர்க்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் தரகர் அல்லது ஒப்பந்தக்காரராக இருந்தால், நிதி இழப்பு அதிகம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. எப்போதும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
கும்பம்: இன்று மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவழித்து, அவர்களுடன் கடைகளுக்கு அல்லது சுற்றுலா செல்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
மீனம்: இன்று, மக்களின் தேவையையும் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனால் அவர்களது ஆசி உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களது மேலதிகாரிகள், சக பணியாளர்கள், வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் சகோதரர்கள் என அனைவரையும் திருப்திப்படுத்துவீர்கள்.