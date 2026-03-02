சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வெற்றிப்படியில் ஏறி செல்வார்கள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மார்ச் 2ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
Published : March 2, 2026 at 6:56 AM IST
மேஷம்: திறமையாக வேலை செய்வதற்கான புதிய வழிகளை தேடுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடனான மனக்கசப்பை தீர்க்கும் நேரம் இது. ஒரு குறுகிய பயணம் மேற்கொள்ளலாம். நீங்கள் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தால், மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் வெளியில் செல்வது பலன் தரும்.
ரிஷபம்: வர்த்தகத்தில் இலக்கை அடைவதில் உறுதியாக இருப்பீர்கள். இன்று மதியம், நிதிசுமை உங்களுக்கு கவலையை கொடுக்கும். இருப்பினும் சூழ்நிலையை நன்கு கையாண்டு நிலைமையை சமாளிப்பீர்கள். உங்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்படலாம்.
மிதுனம்: இன்று சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரத்தின் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். கார், வீட்டிலுள்ள பொருட்கள் என அனைத்தையும் கிருமி நாசினிகளை கொண்டு சுத்தப்படுத்தலாம். உங்களது அன்பான அணுகுமுறையின் மூலம் பதற்றத்தை நீக்குவீர்கள்.
கடகம்: பழைய தொடர்புகள் மூலம் உங்களுக்கு உதவி கிடைக்கலாம். நல்ல வகையில் தொடர்பு ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் திறன் காரணமாக, மற்றவர்கள் பணியில் உங்களுக்கு உதவுவார்கள். மாலையில், சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு சிறப்பிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: காலையில் நீங்கள் நிர்ணயித்த இலக்கை அடைவதில் சிரமம் ஏற்படக் கூடும். ஆனால் நேரம் செல்லச் செல்ல பிரச்சினைகள் தீரும். உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக, வெற்றிபடியில் நீங்கள் ஏறி செல்வீர்கள்.
கன்னி: உடற்பயிற்சி மற்றும் சிறந்த உணவுபழக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து அதை கடைபிடிக்க விரும்புவீர்கள். இருப்பினும் சில ருசியான உணவை இன்று சுவைக்க விரும்பலாம். இன்றைய தினம், வாழ்வில் ஒரு திருப்புமுனையாக இருப்பதை நீங்கள் காணலாம்.
துலாம்: நீங்கள் இன்று, சுகாதாரத்தின் மீது அதிக செலுத்துவீர்கள். மதிய நேரத்தில் வீட்டை சுத்தப்படுத்தும் பணியை மேற்கொள்ளலாம். பொதுவாக மன அழுத்தத்தை, அன்பான அணுகுமுறையின் மூலம் போக்கி விடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: நீங்கள் ஆக்கபூர்வமான வகையில் செயல்படுவீர்கள். உங்களது ஈடுபாட்டுடன் கூடிய பணியின் காரணமாக, மற்றவர்களும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள். திருமண உறவு மிகவும் சிறந்த வகையில் இருக்கும். மொத்தத்தில் இன்று குதூகலமான நாளாக இருக்கும்.
தனுசு: இன்று நீங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் கழிப்பீர்கள். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் சுற்றுலா செல்ல விரும்புவீர்கள். இதற்கிடையில் பணிகளை முடித்து அதற்கான பாராட்டையும் பெறுவீர்கள்.
மகரம்: காதல் துணையின் உணர்வுகளைப் புரிந்து கொள்வது இன்று மிகவும் கடினமாக இருக்கும். இருவரும் மனம் திறந்து பேசினால், புரிந்துணர்வு ஏற்பட்டு உறவு வலுப்படும். இருவரும் ஒன்றாக நேரம் கழிப்பதன் மூலமோ அல்லது இன்ப அதிர்ச்சி கொடுப்பதன் மூலமோ, உறவு வலுப்படும்.
கும்பம்: வழக்கமான வேலைப்பளுவில் இருந்து விலகி நிம்மதியான உணர்வுடன், ஆன்மிகப் பாதையில் செல்ல விரும்புவீர்கள். நீங்கள் கோயில்கள் போன்ற இடங்களுக்குச் சென்று தியானத்தில் ஈடுபடுவீர்கள். துணிமணிகள் வாங்குவதற்காக கடைகளுக்கு செல்லலாம்.
மீனம்: ரியல் எஸ்டேட் சந்தையில் முதலீடு செய்வதற்கு இன்று சிறந்த நாள். பரிவர்த்தனைகளில், லாபம் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். எனினும் நீங்கள் மற்ற விதத்தில் முதலீடு செய்வதற்காக, சிறிது நிதியை ஒதுக்கி வைப்பீர்கள்.