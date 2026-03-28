சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அடிக்கப் போகும் லாபம்: உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மார்ச் 28ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : March 28, 2026 at 6:58 AM IST
மேஷம்: நீங்கள் தனிமைப் படுத்தப்பட்டதை போல் உணர்வீர்கள். உறவுகளை பலப்படுத்த முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வருங்கால பாதுகாப்பிற்கான அம்சங்களை ஆராய்வீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு பிரச்சினைகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். பின்னடைவுகள் மற்றும் சவால்களை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கவும். எச்சரிக்கையுடன் பொறுமையாக செயல்படவும். தடைகள் உங்களை ஒன்றும் செய்யாது
மிதுனம்: கடந்த கால நினைவுகள் உங்கள் மனதில் தோன்றும். அதனால் நீங்கள் குதூகலமாக இருப்பீர்கள். உங்களது கடந்த காலமானது எதிர்காலம் மற்றும் நிகழ்காலத்தை பாதிக்க ஒருபோதும் அனுமதிக்க வேண்டாம்.
கடகம்: இன்று, உங்களுக்கு வேலை செய்யும் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். இன்றைய தினத்தில், தோட்டவேலை, சமையல் போன்றவற்றில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். உங்கள் காதல் உறவிற்காக, நேரம், பணம் ஆகியவற்றை செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
சிம்மம்: பங்குச்சந்தையின் மூலம் நிதி வரவு இருக்கக்கூடும். நீங்கள் முதலீட்டாளர் என்றால், உங்கள் முதலீடுகளுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். நீண்ட காலம் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த கடன்களை தீர்த்து விடுவீர்கள்.
கன்னி: குடும்ப உறவுகள் உங்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும். வர்த்தகத் துறையை பொருத்தவரை சாதகமான நிலை இருக்கும். மாலையில் நிம்மதியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். கோயிலுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது.
துலாம்: குடும்ப உறுப்பினர்களுடனும் மனத்திற்கு பிடித்தவர்களுடனும் சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். உங்கள் மனதில் இருப்பதை உங்களது வாழ்க்கைத்துணை புரிந்து கொள்வார். இருவரும் சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று சிறிது மந்தமான நாளாக இருக்கும். பணியிடத்தில் வேலைப்பளு அதிகரித்ததன் காரணமாக, சோர்வாக உணர்வீர்கள். சில சமயங்களில் எரிச்சல் உணர்வு ஏற்படலாம். மனநிலையை மாற்றிக்கொள்ள காதல் துணையுடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள்.
தனுசு: உங்களது திறமைக்கான அங்கீகாரம் இப்போது கிடைக்கவில்லை என்றாலும், பின்னர் கிடைக்கும். எனவே பொறுமையை கடைபிடிப்பது நல்லது.
மகரம்: உணர்வுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம். ஏனென்றால் அவை உங்கள் வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கும். அமைதியாக பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணலாம்.
கும்பம்: உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி இன்று நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். பணியில் சந்தோஷம் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை சாதாரணமாக இருக்கும். ஆனால் சில விஷயங்கள் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்.
மீனம்: இன்று வர்த்தகம் மற்றும் பல்வேறு முதலீடுகளில் இருந்து பணவரவு இருக்கும். சிறந்த வகையிலான பொதுத்தொடர்பு காரணமாக ஆதாயம் இருக்கும். எதிர்பாராத வகையில், முக்கிய பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வீர்கள்.