புகழும் அதிர்ஷ்டமும் இன்று இவரை தேடி வரும் - யார் அந்த ராசிக்காரர்?
மார்ச் 27ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : March 27, 2026 at 7:03 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கான நேரத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். அதனால் சரியான வகையில் திட்டமிடவும். பணியிடத்தில் சிறிது ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம். எனினும், மாலையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: புதிய வர்த்தக திட்டங்கள் தொடர்பாக, உறுதியான முடிவுகளை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால், நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காமல் போகக்கூடும். அதனால் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை போக்க ஏற்பாடு செய்யவும்.
மிதுனம்: உங்களது கோப உணர்வு மற்றும் விரோதப் போக்கின் காரணமாக பாதிப்பு ஏற்படலாம். இருப்பினும் தப்பித்துக்கொள்வீர்கள். உங்கள் பணியிடத்திலிருந்து நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது.
கடகம்: நீங்கள் மேற்கொண்ட செயல்களுக்கு சிறந்த பலன் கிடைக்கும். திறனையும் ஆளுமைப் பண்பையும் மேம்படுத்த முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வீடுகளிலும் சில மாற்றங்களை செய்வீர்கள்.
சிம்மம்: உங்களின் மதிப்பையும் முக்கியத்துவத்தையும் குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம். வர்த்தகத்தை பொறுத்தவரை, புதிய ஒப்பந்தங்களுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
கன்னி: இன்று, உங்கள் கலைத்திறன் வெளிப்படும். நீண்ட வருடங்களாக பாதுகாத்து வைத்திருந்த தனிப்பட்ட உடைமைகளை பார்த்து மகிழ்ச்சியடைவீர்கள். நாளின் முடிவில், புதிய மர சாமான்கள் மற்றும் கலைப் பொருட்களைக் கொண்டு உங்கள் வீட்டை அலங்காரம் செய்வீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும். இன்று நீங்கள் சில பொருட்களை வாங்கலாம். மாலையில் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுக்காக பொருட்களை வாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான பணத்தைச் செலவழிப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: உங்களை மேம்படுத்திக் கொள்வது குறித்து சிந்திப்பீர்கள். வர்த்தகம் செய்வோருக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் அதிக செலவுகள் ஏற்படக்கூடும். நாளின் முடிவில் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
தனுசு: விருப்பமான விஷயங்களில் ஈடுபடுவதா அல்லது தொழில் பணியில் ஈடுபடுவதா என்ற குழப்பம் இருக்கும். இரண்டிற்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து நடுநிலையுடன் செயல்படவும். இந்த நாளின் முடிவில் சுதந்திரமான மனநிலையைக் கொண்டிருப்பீர்கள்.
மகரம்: இன்று குடும்பத்தினர் ஆதரவு உங்களுக்கு அதிகம் கிடைக்கும். குறிப்பாக வீட்டை அலங்கரிக்கும் விஷயங்களில் அவர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். அவர்களது ஆதரவுடன் இந்த உலகையே வெல்லலாம்.
கும்பம்: புகழும் அதிர்ஷ்டமும் இன்று உங்களைத் தேடி வரும். அங்கீகாரங்கள் மற்றும் பாராட்டுகள் தவிர, ஊக்கமும் கிடைக்கும். உங்கள் மேலதிகாரிகள் திருப்தி அடைவார்கள். இருப்பினும் நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
மீனம்: இன்று உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நாளாக இருக்கும். சந்தோஷமான செய்தியின் காரணமாக உங்கள் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். இன்று வர்த்தகம் தொடர்பாக பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது.