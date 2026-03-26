இன்று கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகள் வந்து சேரும்: உங்க ராசிக்கு எப்படி?

மார்ச் 26ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Published : March 26, 2026 at 6:54 AM IST

மேஷம்: இன்றைய தினம், பிரச்சனைகள் மிகுந்த நாளாக இருக்கும். சில விஷயங்களில், உங்கள் நண்பர்களின் கருத்துக்கு நீங்கள் ஒத்துப் போகவில்லை என்றாலும், அவருடன் இருப்பது உங்களுக்கு பிடிக்கும். நெடுநாட்களாக முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகள் இன்று முடிவுக்கு வரும்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தை பொருத்தவரை, உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்காது. நீங்கள் எவ்வளவு கடினமாக முயற்சி செய்தாலும், உங்களால் பிரச்சனைகளையும் சிக்கல்களையும் தவிர்க்க இயலாது. சிக்கலான பணிகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம். எளிமையான பணியில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

மிதுனம்: இன்று, நீங்கள் எந்த குறிக்கோளை நோக்கி செல்கிறீர்கள் என்பதில் உங்களுக்கு தெளிவு இருப்பதால், குறிக்கோளை அடைய இரட்டிப்பு முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். குதூகலம் மற்றும் உற்சாகம் அதிகம் இருப்பதால், இலக்குகளை எளிதாக அடைவீர்கள்.

கடகம்: உணர்வு ரீதியான விஷயங்களால், உங்கள் வெற்றிப் பாதையில் தடைகள் ஏற்படும். உணர்வுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம். உங்களுடைய திறமையான பேச்சு மற்றும் பணிவான அணுகுமுறையால், மக்களின் மனதைக் கவர்வீர்கள்.

சிம்மம்: இன்றைய தினத்தில், அனைவரையும் அனுசரித்து ஒத்துழைப்புடன் பணியாற்றும் உங்களது மனப்பான்மையின் காரணமாக, மற்றவர்கள் உங்களை விரும்புவார்கள். இன்று நீங்கள் சந்திக்கும் நபர்களுடன் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள்.

கன்னி: தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் காரணமாக தொழில் சிறிது பாதிக்கப்படலாம். சவால்களை சந்தித்து அதனை தீர்க்க முயற்சியை மேற்கொள்ளவும். உணர்வுகளுக்கு அடிமையாகாமல், முடிவுகளை உறுதியாக எடுக்கவும்.

துலாம்: இன்றைய தினத்தில், பணியிடத்தில் நீங்கள் உங்களது செயல் திறன் மற்றும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி மக்களை கவர்வீர்கள். கலை மற்றும் கலைநயம் மிக்க பொருட்கள் மீது உங்களுக்கு உள்ளார்ந்த ஆர்வம் இருக்கும். இன்று நீங்கள் புதிய கலைநயம் மிக்க பொருள் ஒன்றை வாங்குவீர்கள்.

விருச்சிகம்: இன்று, பணியிடத்தில் ஏற்படும் வேலை தொடர்பான நெருக்குதல்களை சமாளிக்கும் திறமை உங்களுக்கு இருக்கும். உங்களது வேலை பளுவின் காரணமாக உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். இன்றைய நாளின் முடிவில், யோகா, தியானம் அல்லது இசையை ரசித்தல் போன்றவற்றின் மூலம் அமைதியை நாடலாம்.

தனுசு: இன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படலாம். ஆனால் கடுமையான சூழ்நிலைகளைக் கடந்து, பிரச்சனைகளை மிக எளிதாக சமாளிக்கும் வல்லமை உங்களுக்கு உள்ளது. உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் கொடுக்கும் அறிவுரைகளை பின்பற்றவும்.

மகரம்: இன்று பொதுவாக, வேலை அதிகம் இருக்கும். திறமையாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் திட்டமிட்டு பணிகளை மேற்கொண்டால் நல்லது. இதன் மூலம் வேலைப்பளு குறையும். பணியை மேற்கொள்ளும் போது, எச்சரிக்கையுடன் கவனமாக செயல்பட்டால், பணியில் ஏற்படும் தவறுகளை தவிர்க்கலாம்.

கும்பம்: நல்ல விஷயங்கள் ஏதோ ஒன்று உங்களை இன்று வந்தடையும். நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை நிலவும். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் மனதுக்குப் பிடித்தவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தைக் கழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

மீனம்: உங்களது பணியை பொறுத்தவரை, கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக உள்ளன. பணியிடத்தில் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் ஏற்படும் என்பதால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும். மேலும், முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு, தங்கள் கனவுகளை நோக்கி செல்வார்கள்.

DAILY HOROSCOPE
MAR26 2026 RASIPALAN
MAR26 2026 HOROSCOPE
இன்றைய ராசிபலன்
MAR26 2026 RASIPALAN

