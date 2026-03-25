இன்று ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பொன்னான வாய்ப்பு வரும்; உங்க ராசிக்கு எப்படி?

இன்று ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பொன்னான வாய்ப்பு வரும்; உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மார்ச் 25ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : March 25, 2026 at 7:02 AM IST
மேஷம்: இன்றைய தினத்தில், உங்களது குடும்பத்தினர் மற்றும் உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் மூலமாக உங்களுக்கு சந்தோஷமும் வளமும் கிடைக்கும். எதுவும் இலவசமாக கிடைக்காது, இதற்காக நீங்கள் சிறிய அதிர்ஷ்டம் ஒன்றை நழுவ விடலாம்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினம், வளங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில், ஒரு பொன்னான வாய்ப்புகளை கொண்டு வரும் நாளாக இருக்கும். உடல் நலமும், பொருள் ஆதாயமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நகை பரிமாற்றம் காரணமாக உறவுகள் புதுப்பிக்கப்படலாம்.
மிதுனம்: உங்களது செய்கை, உங்களது ஆளுமைப் பண்பை நிர்ணயிக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். மற்றவர்கள், உங்களைப் பற்றி தவறாக நினைக்கக் கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் மற்றவர்களிடம் இருந்து சிறிது ஒதுங்கி இருந்து, நேரத்தை தனிமையில் செலவழிப்பது பயனைத்தரும்.
கடகம்: சமூகப் பொறுப்புகள் மீது உங்கள் கவனம் திரும்பும் வாய்ப்பு உள்ளது. நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். மதிய நேரத்தில், நீங்கள் தனிமையில் நேரம் கழிக்க விரும்பலாம். மாலைப் பொழுதில், உங்களை சுற்றியிருப்பவர்கள் மத்தியில் நீங்கள் முக்கியத்துவம் பெறக்கூடும்.
சிம்மம்: சதி நடவடிக்கைகள் மற்றும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய கெட்ட விஷயங்களை தவிர்க்கவும். உங்கள் கிரக நிலைகள் காரணமாக, நீங்கள் ஆபத்தான சூழ்நிலையில் சிக்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணியை பொருத்தவரை, அமைதியை கடைபிடிக்கவும்.
கன்னி: இன்று முழுவதும், நீங்கள் நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி, லாபம் ஈட்ட முயற்சி செய்வீர்கள். வருங்கால திட்டங்களையும், நெருக்கடி வந்தால் சமாளிப்பதற்கான திட்டங்களையும் நீங்கள் வகுப்பீர்கள்.
துலாம்: இன்றைய தினம், அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். சட்டரீதியான பிரச்சினைகள், நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே விரைவில் தீர்க்கப்படும் சாத்தியம் உள்ளது. தனிப்பட்ட உறவுகளை பொறுத்தவரை, நீங்கள் துணிச்சலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: நீங்கள் சிறந்த நபர்களுடன் நேரம் கழிக்கும் வாய்ப்பிருப்பதால், உற்சாகத்துடன் இருப்பீர்கள். உங்களுக்கு இன்று வேலை அதிகம் இருக்கும். திட்டமிட்டு கவனத்துடன் செயல்படவும். மேலும், உங்கள் மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நீங்கள் நேரத்தை செலவழிக்கிறீர்கள் என்பதால், குதூகலம் மற்றும் உற்சாகம் நிறைந்திருக்கும்.
தனுசு: இன்றைய தினத்தில், காதல் அனுபவம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணியை, இன்று மிக எளிதாக நிறைவு செய்து விடுவீர்கள். கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், உங்களுக்கு பொதுவாக இன்று அதிர்ஷ்டமான நாளாக இருக்கும்.
மகரம்: எதிர்பார்ப்புகள் காரணமாக, மகிழ்ச்சி சோகம் ஆகிய இரு உணர்வுகளும் உங்களுக்கு ஏற்படும். ஆனால் அதே சமயத்தில், மற்றவர்கள் எதிர்பார்க்கும் விஷயங்களை நீங்கள் நிறைவேற்ற இயலாமல் இருக்கும். உங்களது கருத்துக்களை செயல்படுத்த, நீங்கள் அதிக முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும்.
கும்பம்: இன்றைய நாளின் தொடக்கத்தில், சிறந்த வகையில் பணியில் ஈடுபடுவதற்கான சக்தி இல்லாததை போல் நீங்கள் உணரக்கூடும். ஆனால், விரைவில் நிலைமையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு, உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
மீனம்: நீங்கள் இன்று, வர்த்தகத்தில் கவனம் செலுத்துவதுடன் கூடவே, குடும்பத்தினருடன், நல்ல முறையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள் என்று உங்களது கிரக நிலைகள் தெரிவிக்கின்றன. நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு அனுகூலமான நாளாகவே இருக்கும்.