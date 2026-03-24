துலாம் ராசிகாரர்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு காத்திருக்கு!
மார்ச் 24ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : March 24, 2026 at 7:09 AM IST
மேஷம்: இன்று, நீங்கள் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலையில் சிக்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் அதனை தவிர்க்க எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும், விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்காது. சிறிது கால நேரம் எடுத்துக்கொண்டு, அமைதியாக இருக்கவும்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தில், நீங்கள் அதிகம் யோசிக்காமல், மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொள்ளவும். மேலும், தேவையற்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். உங்கள் செயலை ஆராய்ந்து பார்த்தால் மட்டுமே, உங்களது பிரச்சனைக்கான தீர்வுகள் கிடைக்கும்.
மிதுனம்: இன்று, நீங்கள் மிகவும் சோர்வாக உணர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஆனால் இதனால் நீங்கள் பாதிப்படையாமல் இருப்பது நல்லது. உங்கள் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளவும். நாள் முழுவதும் நீங்கள் சிந்தித்து செயல்பட்டால், உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும்.
கடகம்: இன்றைய தினத்தில், கடவுளின் ஆசி காரணமாக உங்களுக்கு வெற்றி கிட்டும். முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகளை முடித்து, மற்றவர்களை விட திறமையாக செயல்பட, மாணவர்களுக்கு இது பொன்னான காலமாகும். நீங்கள் விரும்பிய அனைத்தும், இன்று உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
சிம்மம்: நீங்கள் வீட்டு விஷயத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். வீட்டை சீரமைக்கும் பணியில் நீங்கள் ஈடுபடலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களிடமும், நண்பர்களிடமும் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கும் சூழ்நிலை ஏற்படலாம்.
கன்னி: உங்கள் இதயத்தின் ஓரத்தில் தேக்கி வைத்த உணர்ச்சிகள் இன்று வெளிப்படலாம். உங்கள் உடைமைகள் மீது உணர்ச்சி ரீதியான பிணைப்புகளை நீங்கள் உருவாக்கலாம். எனினும், சூழல் உங்களுக்கு உகந்ததாக இல்லை என்பதால், நீங்கள் மிகவும் பதற்றமாக உணரலாம்.
துலாம்: இன்று நீங்கள், உங்களை சுற்றி உள்ளவர்கள் மத்தியில் முக்கியத்துவம் பெறுவீர்கள். உங்களது கருத்துக்கள் மற்றும் எண்ணங்களை மற்றவர்கள் பாராட்டுவார்கள். புதிய தொழில் திட்டங்களை தொடங்குவதற்கான, பொன்னான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இன்று மிகவும் அனுகூலமான நாளாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: பலன்களைப் பற்றி கவலைப்படாமல், தொடர்ந்து கடுமையாக உழைக்கவும். வேலையில் எப்போதும் சிறந்து விளங்க முயற்சி செய்யவும். நீங்கள் கூட்டு தொழில் முயற்சியில் இருந்தால், உங்கள் முயற்சிக்கான பலன்கள் கிடைக்க, சிறிது பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது.
தனுசு: இன்று, நீங்கள் கேட்காமலேயே, சிலர் தாமாகவே முன்வந்து, அறிவுரைகள் கூறி வழிகாட்டலாம். அது குறித்து உங்களுக்குள்ளேயே கேள்வி கேட்டு, நன்றாக சிந்தித்து, அனைத்து விஷயங்களையும் ஆராய்ந்து தெளிவான முடிவு எடுக்கவும்.
மகரம்: இன்றைய தினம், உங்களுக்கு சிறந்த நாளாகவே இருக்கும். உங்களுடைய செயல் திறமையினால், நீங்கள் அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தி வீர்கள். செயல்திறனை அதிகரிக்க நீங்கள், உங்களது வேலை செய்யும் பாணியை மாற்றிக் கொள்வீர்கள்.
கும்பம்: உங்களது கருணையான மனப்பான்மை மற்றும் உதவி செய்யும் குணம் ஆகியவற்றின் காரணமாக, மற்றவர்கள் உங்கள் பணியில் உதவி செய்வார்கள். உங்களது சிறந்த பேச்சாற்றலின் காரணமாக நீங்கள் அனைவர் மனதையும் கவர்வீர்கள்.
மீனம்: இன்றைய தினத்தில், உங்கள் வாழ்க்கையில் முக்கியமான நிகழ்வு ஏற்படும் என்பதால் கவனமாக இருக்கவும். உங்களது எதிர்பாலினத்தவர் உங்களை கண்டு மயங்குவார்கள். கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், நீங்கள் நினைப்பதை விட அதிகம் சாதிப்பீர்கள்.