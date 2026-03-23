கடக ராசிக்காரர்களின் கௌரவம் அதிகரிக்கும்: உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மார்ச் 23ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : March 23, 2026 at 7:17 AM IST
மேஷம்: அனைத்து விஷயங்களிலும் சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள். குடும்பம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவீர்கள். இளைஞர்கள், ஷாப்பிங் செல்லுதல் அல்லது திரைப்படத்தைப் பார்த்தல் போன்றவற்றில் நேரம் செலவிடும் வாய்ப்பு உள்ளது.
ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தில், நீங்கள் அழகின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு, அதனை ரசிக்கும் உணர்வு அதிகம் இருக்கும். இதனால் சில முக்கியமான உறவுகள் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, மனதிற்கு பிடித்தவர்களை அணுகும்போது, அவர்கள் நிலையைப் புரிந்துகொண்டு பழகவும்.
மிதுனம்: உங்களுக்கும் உங்களது காதல் துணைக்கும் இடையேயான பிரிவால் வருத்தமாக இருக்கலாம். உங்களது உணர்வை கட்டுப்படுத்த முடியாமல், கோபத்துடன் விவாதத்தில் ஈடுபடும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே உங்கள் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது.
கடகம்: உங்கள் கற்பனை திறன் அதிகரிக்கக்கூடும். உங்களின் கௌரவம் அதிகரிப்பதுடன், உங்கள் முயற்சிக்கு பாராட்டு கிடைக்கப் பெறலாம். படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும்.
சிம்மம்: வாய்ப்பு எதையும் தவறாமல் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள். உங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி உறுதியாக செயல்படுவீர்கள். உங்களது வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை பெற, நீங்கள் சற்று வெளிப்படையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும்.
கன்னி: குழந்தைகளால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகும். அவர்கள் படிப்பிலும், மற்ற துறைகளிலும் சிறந்து விளங்குவார்கள். உங்கள் திறமைகள் மேம்படும். வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் அமைதியாக அதை ஏற்றுக்கொண்டால், சந்தோஷமும், மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கப் பெறலாம்.
துலாம்: இன்று நுண்கலைகள் மீது ஆர்வம் இருக்கும். உங்களுக்குள் ஒளிந்துள்ள கலை உணர்வு வெளிப்படும். அதனால் வீட்டு அலங்காரத்தில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உங்கள் தொழில்துறையில் இணைந்து பணியாற்ற விரும்பும் ஒரு நபரை நீங்கள் சந்திக்கக்கூடும். அவருடன் இன்றைய பொழுதை கழிப்பீர்கள். இதற்கான பலன்கள், நீங்கள் விரும்பத்தக்க வகையில் இல்லாமல் இருந்தாலும், பொறுமையுடன் இருந்தால் விரைவில் காரியம் கைகூடும்.
தனுசு: இன்றைய தினத்தில், நீங்கள் பிரச்சினைகளை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதனால் இன்று முழுவதும், முக்கிய முடிவுகள் எதையும் எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. மாலையில், எதிர்பாராமல் கிடைக்கும் பலன்களால் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைவீர்கள்.
மகரம்: சிறிது மனக்குழப்பம் அடையலாம். அதனால் இன்று முழுவதும், சிறிது மந்தமாக உணரலாம். ஆனால் பணியை பொறுத்தவரை, நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் பலன் தரும்.
கும்பம்: புதிய நபர்களை சந்தித்து, அவர்களுடன் ஆக்கபூர்வமான உரையாடல்களில் ஈடுபட்டு, உங்களது அறிவை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள். உங்களுக்கு அசதியும் சோர்வும் ஏற்படலாம். ஆனால் பொதுவாக, இன்று குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும்.
மீனம்: பணியில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று பதற்றமான சூழ்நிலை ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் தன்னம்பிக்கையை இழக்காதீர்கள். நிலைமையை பொறுமையுடன் சமாளிக்க வேண்டும். இன்றைய நாளின் முடிவில், முயற்சிக்கான பலன்கள் கிடைத்து சந்தோஷம் அடைவீர்கள்.