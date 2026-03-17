இன்று எதிர்பாராத லாபங்கள் கிடைக்கும் - எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?
மார்ச் 17ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : March 17, 2026 at 6:53 AM IST
மேஷம்: இன்று புரிந்துகொள்ள முடியாத மற்றும் அற்புதமான நிகழ்வால் குழப்பமடைவீர்கள். அது நீங்கள் எதிர்பாராததாக இருக்கலாம். ஆனால் அந்த நிகழ்வுகள் உங்களுக்கு சாதகமாகலாம். ஆனால் காலக்கெடுவை சமாளிக்க நீங்கள் சிரமப்படுவீர்கள்.
ரிஷபம்: நண்பர்கள் மற்றும் கூட்டாளிகளால் ஏமாற்றமும் எரிச்சலும் ஏற்படலாம். தவறுகளை நியாயப்படுத்தும் உங்களுடைய மனப்போக்கு, விஷயங்களை மோசமாக்கலாம். பிறரின் நியாயமான கோபத்தை நீங்கள் புறக்கணிப்பீர்கள்.
மிதுனம்: குடும்பத்தினருடன் பயணம் செய்ய விரும்பும் ஆசை இன்று அதிகரிக்கும்.அதற்காக திட்டமிடுவீர்கள். பயணத்திற்கு உகந்த நேரம் இது. உங்கள் வரவு செலவுவுக்குள் பயண திட்டங்களை திருப்திகரமாக நிறைவேற்ற முடியும்.
கடகம்: அர்ப்பணிப்புடன் பணிபுரிந்தாலும், உங்களுடைய திறமையை உயரதிகாரிகள் முழுமையாக மதிக்காததால் மனம் வருத்தப்படுவீர்கள். அதை மனதின் ஆழத்திற்கு எடுத்துச் செல்லவோ அல்லது சோகமாக இருக்கவோ வேண்டாம். மாலையில், பதற்றமான சூழல் ஏற்படலாம்.
சிம்மம்: அனைத்து சவால்களையும் தடைகளையும் நீங்கள் வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ளலாம். வியாபாரத்திலோ, தொழிலிலோ கடுமையான போட்டியை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். சொந்த வாழ்க்கை இடையூறு ஏதுமின்றி சுமூகமாக தொடரும்.
கன்னி: பேச்சாற்றலும் ஆக்கப்பூர்வமான திறமைகளும் உங்களுடைய சிறந்த ஆயுதங்கள். வாழ்க்கையை அனுபவித்து மகிழ்வீர்கள் என்றாலும், எந்தவித அழுத்தமோ அல்லது சிக்கல் இல்லாத சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே உங்கள் படைப்பாற்றல் வெளிப்படும்.
துலாம்: பெரிய இலக்கு வைத்திருக்கும்போது, சிறிய விஷயங்களை சமாளிப்பது எரிச்சலை உண்டாக்கும். இருப்பினும், உங்கள் உற்சாகத்தை குறைத்துக் கொள்ளவேண்டாம்.
விருச்சிகம்: வாழ்க்கையில் இதுவரை அனைத்து உயரங்களையும் அனுபவித்து வந்த நீங்கள், இன்று தொழிலில் இழப்பை சந்திக்க நேரிடலாம். முதலாளி, சகாக்கள் இடையேயான புரிதலில் சற்று சுணக்கம் ஏற்பட்டலாம். புதிதாக தொழிலில் இறங்கியவர்களுக்கு சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.
தனுசு: தேவையற்ற செலவுகள் உங்களை இன்று சிந்திக்க வைக்கலாம். கடுமையான பணிச்சுமைக்கு பிறகு உற்சாகமான மாலை மாறுபட்ட அனுபவத்தை கொடுக்கும்.
மகரம்: நாளின் முற்பகுதியில் அவநம்பிக்கை ஆக்ரமிப்பதோடு, பணிச்சுமையும் அதிகரிக்கும். நீங்கள் பணியாற்றும் நிறுவனத்திற்கு வேலை செய்வதோடு, வெளியாட்களுக்கும் செய்து கொடுக்கவேண்டிய அழுத்தம் இருக்கும். இறுக்கமான மனநிலை மாலையில் மாறும்.
கும்பம்: வீடு வாங்குவது, வேலை மாற்றம் அல்லது திருமணம் தொடர்பான முடிவை எடுக்கலாம். திடீரென எதிர்பாராத லாபங்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. இன்று மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும்.
மீனம்: செய்ய வேண்டிய வேலைகளை பட்டியலிட வேண்டிய நாள் இது. இருக்கும் நேரத்தில் இலக்கை எவ்வளவு அடைய முடியும் என்ற கணிப்பையும் செய்யவேண்டும். நியாயமற்ற கோரிக்கைகளை முன்வைப்பது மேலும் காலதாமதத்திற்கு வழிவகுக்கும்.