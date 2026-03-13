இன்று தனுசு ராசிக்காரர்கள்மற்றவர்களை வசீகரிப்பார்கள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மார்ச் 13ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: இன்றைய தினத்தில், உங்களை நீங்களே பாராட்டிக்கொண்டு, சிறந்த வகையில் ஆடைகளை அணிந்து கொள்வீர்கள். மற்றவர்களும் உங்களை கவனித்தால், நீங்கள் அனைவரையும் கவர்கிறீர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்படி இல்லையென்றால், நீங்கள் உங்களை திருத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
ரிஷபம்: ஒரு மேலாளராக, நீங்கள் நிறுவனத்திற்கு சிறந்த வகையில் லாபத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத்து, சக ஊழியர்களுக்கு உதவியாக இருப்பீர்கள். இதன் மூலம் வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகரிப்பதோடு, இக்கட்டான கால கட்டங்களை சமாளிக்கும் சூழ்நிலையும் ஏற்படும்.
மிதுனம்: இன்று மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமான திருப்திகரமான நாளாக இருக்கும். தினசரி பணிகளுடன், வீட்டு பணிகளிலும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வாகனம் வாங்குவீர்கள். திருமணம் போன்ற விஷயங்களில் இரட்டை மனநிலை இருக்கும்.
கடகம்: இன்று நீங்கள் பல வகையான பணிகளை ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்வீர்கள். அதனால் பணிகள் எளிதாக நிறைவேறும். மிகவும் கடினமான பணிகளை கூட கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் செய்து முடித்து விடுவீர்கள்.
சிம்மம்: இன்று குதூகலமான நாளாக இருக்கும். பணியில் முன்னேற்றம் இருக்கும். உங்கள் உழைப்பிற்கான பலன் கிடைக்குமா நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவைவிட அதிகமாக இருக்கும்.
கன்னி: தத்துவங்கள் கலந்த நாளாக இருக்கும். நீங்கள் மனிதாபிமானம் மிக்கவர் என்ற பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். திட்டங்கள் வெற்றி அடைய முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
துலாம்: இன்று வேலை அதிகம் இருப்பதால் எரிச்சலான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். சூழ்நிலைகளின் காரணமாகவும், வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டுள்ள கவலை காரணமாகவும், உற்சாகம் இழந்து காணப்படுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று கடுமையாக உழைப்பீர்கள். அதோடு புத்திசாலித்தனத்துடன் நடந்துகொள்வது நல்லது. வீட்டு வேலைகளில் ஈடுபட இன்று உகந்த நாளாக இருக்கும். குடும்பத்தின் மூலம் கிடைக்கும் சந்தோஷத்தால் வேலை தொடர்பான கவலைகள் நீங்கும்.
தனுசு: உங்கள் மனநிலையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு, உங்கள் தோற்றத்திலும் மாற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் இன்று ஒரு காந்தம் போல் அனைவரின் கவனத்தையும் கவர்வீர்கள். உங்களுடைய ரசிகர்கள் உங்களை வரவேற்பார்கள்.
மகரம்: பல்வேறு வழிகளில் இருந்து பணவரவு இருக்கும். ஆனால் அதற்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும். வருமானத்தை மீறி செலவு செய்யாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும். அலுவலகத்தில் சிறிய பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டாலும் உங்களது அனுபவம் மற்றும் திறமையின் காரணமாக அவை அனைத்தும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
கும்பம்: உங்களது கனவு இல்லம் அல்லது வாகன ஆசை கைக்கூடும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதனால் அது தொடர்பான விவரங்களை சேகரித்து, கடன் விண்ணப்பம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும். கோயில்களுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்துவதற்கு இது சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
மீனம்: அனைத்து வேலைகளையும் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளாகவே திறமையாக செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். குடும்பத்துடன் விடுமுறைக்காக வெளியில் செல்ல திட்டமிடுவீர்கள். உங்களது நெடுநாள் ஆசை இன்று நிறைவேறும் வாய்ப்பு உள்ளது.