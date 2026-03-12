இன்று பாராட்டு மழையில் நனையப்போகும் ராசிக்காரர் யார் தெரியுமா?
மார்ச் 12ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : March 12, 2026 at 6:58 AM IST
மேஷம்: இன்று அலுவலகம் - குடும்பம் இரண்டிற்குமிடையே சிக்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள். புகழ் அடைய வேண்டும் என்பது உங்களது ஆசை நிறைவேறும் வாய்ப்பு உள்ளது.
ரிஷபம்: பெரும்பாலான நேரத்தை உடல்நலத்தின்மீது கவனம் செலுத்துவதில் செலவழிப்பீர்கள். வர்த்தக ரீதியான சந்திப்புகள் மூலம், பரிவர்த்தனைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்படலாம், ஆராய்ச்சிப் பணியில் எதிர்பார்த்ததை விட முன்னேற்றம் இருக்கும்.
மிதுனம்: போட்டியாளர்கள், வர்த்தகத்திலும் விற்பனையிலும் உங்களை வீழ்த்த விரும்புவார்கள். எனவே எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பது போல் நடந்து கொள்பவர் மூலம் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.
கடகம்: மற்றவர்களுடன் பழகும்போது வெளிப்படையான, மென்மையான போக்கை கடைப்பிடிப்பீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில், இந்த நிலை மாறி சிறிது கடுமையாக நடந்துகொள்ள நேரிடும். மாலையில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
சிம்மம்: பாராட்டுதல்களைப் பெற தயாராக இருங்கள். சக பணியாளர்கள் மற்றும் பணியில் மூத்தவர்களின் ஆதரவும் உதவியும் கிடைத்து, புதிய பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
கன்னி: குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்புரிவீர்கள். இதன்மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும்.
துலாம்: அனைத்து வேலைகளையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். நீங்கள் எந்த வேலையைச் செய்தாலும், அதை வெற்றிகரமாக செய்ய முடியும் மற்றும் உங்கள் திறமை பாராட்டத்தக்கதாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: அனுபவம் மூலம் பாடங்களை கற்க மூத்தவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகள் சொல்வதை கவனமாக கேட்கவும். நீதிமன்றங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் விலகி இருக்கவும். இதனால் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.
தனுசு: அன்புக்குரியவர்களின்மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து இரவு விருந்து கொடுப்பது, உறவினை பலப்படுத்தும். உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடனும் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
மகரம்: இன்றைய தினம் சுமுகமாகவே இருக்கும் என்றாலும், உங்களது அவசர நடவடிக்கைகள் காரணமாக சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். எனினும் இது உங்கள் நன்மதிப்பை பாதிக்காது. கனவுகளில் சில நனவாகலாம். பணியில் கவனம் செலுத்தினால் குறிக்கோளை எட்டுவது சாத்தியமே.
கும்பம்: குறிக்கோள்களை நோக்கி, உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வீர்கள். அதனை நிறைவேற்ற, அனைத்து வகையிலும் கடுமையாக முயற்சிப்பீர்கள். இதற்கான அத்தனை செயல்திறனும் ஆற்றலும் உங்களிடம் உள்ளது.
மீனம்: இன்று சாதகமான நாளாக இருக்காது. சிறிய காரணங்களுக்காக, மனம் வருத்தப்படுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. எதிர்மறையான சிந்தனைகள் மனதில் தோன்றலாம்.