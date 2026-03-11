கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உற்சாகமான நாள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மார்ச் 11ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : March 11, 2026 at 7:04 AM IST
மேஷம்: எந்த ஒரு செயலையும் செய்வதற்கு முன்னால் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். அவசர முடிவுகள், நீண்டகாலமாக கடும் உழைப்பினால் ஏற்பட்ட முன்னேற்றத்தை பெரிதும் பாதிக்கும்.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு தொடர்ந்து துன்புறுத்தல் கொடுத்துவந்த ஒருவரை இன்று நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம். உங்களது எதிர்கால நலனை கருத்தில்கொண்டு, அவருடன் மோதல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. மற்றவர்களின் நடவடிக்கைகளால் பொறுமை இழக்காமல் இருப்பது நல்லது.
மிதுனம்: உடல் நலத்தின் மீது அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்ய கூடுதல் நேரம் எடுத்துக் கொள்வீர்கள். சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விளம்பர துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இது சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
கடகம்: இன்றைய நாள், உற்சாகத்துடன் தொடங்கும். உங்களது உற்சாகம் மற்றும் ஆர்வத்தை, யாராலும் தடுக்க முடியாது. நீங்கள் செல்லும் இடத்திலும், மக்களை சந்தோஷப்படுத்துவீர்கள். எனினும், மனதை பாதிக்கக்கூடிய செய்தி வரும் வாய்ப்பு உள்ளது.
சிம்மம்: இன்று ஈடுபாட்டுடன் வேலை செய்து பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். உங்கள் திட்டத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். நீங்கள் வேலை செய்யும் முறையை சிறிது மாற்றிக்கொள்வது உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும்.
கன்னி: நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் தொழில் செய்தால், மற்றவரை விட சிறப்பாக செயல்படும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. எவருடைய உதவியும் இல்லாமல், மிகச் சிறப்பாக நிர்வாகம் செய்வீர்கள்.
துலாம்: ஒத்த எண்ணங்களை உடைய மக்களை நீங்கள் சந்திக்கலாம். இதன்மூலம் அவர்களுடன், சிறந்த வகையில் பயனுள்ள ஆலோசனைகளை நடத்த முடியும். இதனால் உலகம் குறித்த உங்களது அறிவு விரிவடையும்.
விருச்சிகம்: இன்று நீங்கள் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருப்பீர்கள். ஆனால் உணர்ச்சிகளை எப்படி வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்கவும். ஏனென்றால் இதன் மூலம், பிறர் உங்களை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு.
தனுசு: இன்று நாள் முழுவதும் நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். பணியிடத்தில் வேலைப்பளு குறைவாகவே இருக்கும். மாலையில் இனிமையாக நேரத்தைக் கழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மகரம்: உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் மனதை நீங்கள் புண்படுத்தக்கூடும். உறவுகளில் ஏற்பட்ட விரிசல்களை நீக்கவும் மனக்காயங்களை போக்கவும் நீங்கள் முயற்சிகள் மேற்கொள்வீர்கள். இருப்பினும் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காது.
கும்பம்: இன்று நீங்கள் காதல்வயப்பட கூடும். திருமணம் ஆகாதவர்கள், காதல் உணர்வின் காரணமாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். திருமணமானவர்களுக்கும் இன்று மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக இருக்கும். பழைய புகைப்படங்களைப் பார்த்து, மலரும் நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்வார்கள்.
மீனம்: ஒரே விதமான தினசரி பணிகளின் காரணமாக மந்தமாக உணர்வீர்கள். ஏதேனும் ஒரு இடத்திற்குச் சென்று நேரத்தை செலவிட வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள். ஓய்வு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும்.