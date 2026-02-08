இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ச்சிகள் காத்திருக்கு.. இன்றைய ராசிபலன்
பிப்ரவரி 8 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : February 8, 2026 at 7:10 AM IST
மேஷம்: இன்று மனதிற்குப் பிடித்தவரை சந்தோஷப்படுத்த முயற்சி செய்வீர்கள். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மீது, ஏதேனும் ஒரு காரணத்திற்காக வருத்தம் இருக்கலாம். எனினும், இன்று இரவில் நடக்கும் சந்திப்பில், புதிய நண்பர்களை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருக்கக் கூடும். திட்டமிட்டபடி அல்லது எதிர்பார்த்தபடி எதுவும் நடக்காது. இருந்தாலும், பொறுமையாக செயல்பட்டு அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து விடுவீர்கள்.
மிதுனம்: மனதுக்குப் பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். பிறருக்கு உதவும் வகையில், தாராள மனப்பான்மையைக் கொண்டிருப்பீர்கள். இந்த சிந்தனையின் காரணமாக, உங்களது சமூக அந்தஸ்தும், மதிப்பும் உயரும்.
கடகம்: இன்று விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகள் அல்லது சூழ்நிலைகளை சந்திக்கக்கூடும். அதனால் மனக்கவலை அடைவீர்கள். உங்கள் செயல்திறன் மூலமாக அனைத்தையும் வெற்றி கொள்வீர்கள்.
சிம்மம்: சக பணியாளர்களுடனான உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ளவும். இது சிறந்த நாளாக இருக்கும். இன்று வீட்டிற்கு விருந்தினர்கள் வரக்கூடும். இதனால், வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும்.
கன்னி: வர்த்தகம், பொழுதுபோக்கு ஆகிய இரண்டிற்கும் சமமான முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். விருந்து ஒன்றில் கலந்துகொண்டு மகிழக்கூடும். இன்று செலவுகள் சற்று அதிகமாக இருக்கும்.
துலாம்: இன்றைய தினத்தைப் பொறுத்தவரை, அனைவரையும் ஈர்க்கும் வண்ணம் இருப்பீர்கள். அது பணியில் உள்ள ஈடுபாடு அல்லது குடும்பத்தின் முழு ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இருக்கும். வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.
விருச்சிகம்: நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் உங்களை சுற்றி உள்ளவர்களை நீங்கள் எவ்வாறு நடத்துகிறீர்கள் என்பது முக்கியம். அவர்களது முக்கியத்துவத்தை உணரச் செய்யவும். அவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தால், முதலில் அதை தீர்க்கவும்.
தனுசு: பிரச்சினைகள் அல்லாத குழந்தைப் பருவத்திற்கு செல்ல விரும்புவீர்கள். திட்டமிடப்படாத பயணம் போன்றவற்றை மேற்கொள்ள விரும்பலாம். பழைய நண்பர்களை சந்திப்பதன் மூலம், மலரும் நினைவுகளால் மகிழ்ச்சியாக உணர்வீர்கள்.
மகரம்: பணியிடத்தில் அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியை பார்த்து பொறாமைப்படாமல், உங்களுக்கு ஊக்கமளித்து மகிழ்வார்கள். இதனால் புதிய பணிகளில் வரும் சோதனைகளை திறமையாக எதிர்கொள்வீர்கள்.
கும்பம்: வலியை கொடுக்கும் உங்கள் கடவுள், சுகத்தையும் வழங்குவார்கள். இன்றைய நாளின் தொடக்கத்தில், செய்ய வேண்டிய பணி அதிகம் இருந்தாலும், இவை அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாகச் செய்து முடிப்பீர்கள்.
மீனம்: இன்று எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். எவரேனும் ஒருவர் உங்கள் புகழையும், மதிப்பையும் கெடுக்கும் எண்ணத்தில் செயல்படலாம். எனினும் கோபப்படாமல், உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி நிதானமாக செயல்படவும்.