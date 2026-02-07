யாரும் வெல்ல முடியாத அளவில் திறன் பெற்று விளங்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
Published : February 7, 2026 at 7:00 AM IST
மேஷம்: வெற்றியின் ரகசியத்தை பகிர்ந்துகொள்வதன் சிறப்பை இன்று உணர்வீர்கள். நீங்கள் கொடுக்கும் அனைத்தும் ஒன்பது மடங்காக பெருகி உங்களை வந்து சேரும். அனைவரின் கருத்துகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு பழகுவதால் உங்கள் மீதான மதிப்புக் கூடும்.
ரிஷபம்: யாரும் உங்களை வெல்ல முடியாத அளவில் திறன் பெற்றவராக இருப்பீர்கள். அதேசமயம் கவனமாக செயல்படவும். வேலை தொடர்பாக மன அழுத்தம் உண்டாகலாம்.
மிதுனம்: குடும்பத்தினருக்கு வசதிகள் செய்து கொடுப்பதை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமையின் காரணமாக ஆதாயம் கிடைக்கும். உங்களுக்கு நெருக்கமான ஒருவருடன் இரவு விருந்திற்கு செல்லும் வாய்ப்பு உண்டு.
கடகம்: இன்றைய தினம் சிறிது மந்தமாக தொடங்கும். ஆனால் நேரம் செல்லச் செல்ல சுறுசுறுப்பை பெறுவீர்கள். உடல்நிலையில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. வயிறு தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பதால் உணவு பழக்கவழக்கத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
சிம்மம்: இன்று மனக் கசப்புடன் நாள் தொடங்கலாம். விரும்பிய பலன் கிடைக்காமல் போகலாம். பணி தொடர்பான முயற்சிகளுக்கு நாளின் பிற்பகுதி சாதகமாக இருக்கக்கூடும். பணியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
கன்னி: பணியிடத்தில் உங்களுக்கு சாதகமான விஷயங்கள் நடக்கும். உங்களது செயல்திறன் காரணமாக, மேலதிகாரிகளுக்கு உங்கள் கருத்துகளை வெளிப்படுத்தி அதற்கு ஒப்புதல் பெறுவீர்கள். மாலையில் மனதுக்குப் பிடித்தவருக்கு பரிசளித்து மகிழ்வீர்கள்.
துலாம்: புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும்போது கவனமாக இருக்கவும். வர்த்தகத்தில் சில பாதிப்புகள் உண்டாகலாம். ஆனால் உங்கள் மீது ஏற்பட்டுள்ள சந்தேகம் நீங்கும். பணியில் அதிக நேரம் செலவிடுவதால் குடும்பத்தினரின் கோபத்துக்கு ஆளாவீர்கள்.
விருச்சிகம்: நிதி பாதுகாப்பு குறித்த அவசியத்தை உணர்வீர்கள். அதனால் நீண்ட காலத்திற்கான முதலீடுகளை மேற்கொள்வீர்கள். சமூக ரீதியான அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். உங்களிடமிருந்து அறிவார்ந்த விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள பிறர் ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.
தனுசு: இன்று ஒரு சவாலை எதிர்கொள்வீர்கள். உங்கள் மதிப்பை தக்கவைத்துக்கொள்ள அதில் வெற்றிபெறுவது அவசியம். மாலையில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: நீங்கள் மதிக்கும் ஒருவரை சந்தித்து அவரின் செயல்திறனைப் பார்த்து ஊக்கம் பெறுவீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் எவரேனும் ஒருவருடன் சர்ச்சையில் ஈடுபடும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் சட்ட ரீதியான பிரச்சினைகள் வரும் என்பதால், அதனை தவிர்க்கவும். இது உங்கள் தொழில் எதிர்காலத்தையும் பாதிக்கும்.
கும்பம்: இன்று உங்களுடைய பிரச்சினைகளையும் பிறருடைய பிரச்சினைகளையும் சுமுகமாக தீர்ப்பீர்கள். வெற்றி வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். உங்கள் காதல்துணையுடன் மாலையில் குதூகலமாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மீனம்: பணியில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களது கடும் உழைப்புக்கான பலன் கிடைக்காவிட்டாலும், அதற்கான அங்கீகாரம் நிச்சயம் கிடைக்கும். இன்று உங்கள் சக ஊழியர்கள் மத்தியில் புகழ்பெற்று விளங்குவீர்கள்.