கும்ப ராசிக்காரர்கள் சிக்கலான விஷயங்களையும் எளிதாக கையாளுவார்கள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : February 23, 2026 at 6:58 AM IST
மேஷம்: இன்று, மலரும் நினைவுகள், உங்கள் மனதை ஆக்கிரமிக்கும். அது உங்கள் பணியிலும் எதிரொலிக்கும். இதனால் மற்றவர்கள், உங்களது கனிவான தன்மை மற்றும் இளகிய மனத்தை அறிந்து கொள்வார்கள். நீங்கள் பணத்தை கவனத்துடன் செலவழித்து சேமிப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று, உங்கள் செயல்களில் கோபம் வெளிப்படும். நீங்கள் சொல்வதைக் அனைவரும் கேட்க வேண்டுமென்று விரும்புவீர்கள். எனவே உங்கள் கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. புதிய பணிகள் மற்றும் புதிய ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ள இது சாதகமான நாள் அல்ல.
மிதுனம்: அனைத்து செயல்களையும் சிறந்த வகையில் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை நோக்கி முயற்சி செய்யுங்கள்.
கடகம்: இன்று புதிய நண்பர்களை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். அவர்களுடன் இனிமையாக பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். ஆனால் உங்கள் மனதில் கவலை அல்லது பதற்றம் இருக்கும்.
சிம்மம்: உங்கள் உண்மையான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஈகோ தடையாக இருக்க இடம் கொடுக்காதீர்கள். காதல் வயப்படுவதற்கு சிறப்பான நாளாக இருக்கும்.
கன்னி: இன்று, ஒரு இனம் புரியாத பயம் உங்கள் மனதை வாட்டிக் கொண்டிருக்கும். நீங்கள் உங்கள் வெளிநாட்டு நண்பர்களுக்காக அதிகம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
துலாம்: ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் காப்பீட்டு திட்டங்களில் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு பண வரவு இருக்கலாம். உங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும்விதமாக குழந்தைகள் புதிய உயரத்தை எட்டுவார்கள். பணியிடத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு வரும்.
விருச்சிகம்: இன்று எரிச்சலும் கோபமும் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். அது வரக்கூடிய அதிர்ஷ்டத்தை பாதிக்கும். சச்சரவுகளில் இருந்து விலகி இருப்பது நல்லது. ஆனால், மாலையில் நீங்கள் அமைதியாகவும் நிம்மதியாகவும் உணரும் வாய்ப்பு உள்ளது.
தனுசு: வெளிநாட்டில் உள்ள தொடர்புகள் காரணமாக, வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களது சிறந்த தகவல் தொடர்புதிறன் மூலம் இலக்குகளை எளிதாக அடைவீர்கள்.
மகரம்: உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரின் மகிழ்ச்சிக்காக, நிறைய தியாகம் செய்துள்ளீர்கள். வேலையை விட்டு விட்டு நேரம் ஒதுக்கியது முதல், அவர்களை சந்திக்க பெரும் முயற்சி எடுத்து உள்ளீர்கள். அதற்கான அனைத்து பலன்களையும் அனுபவிக்கும் காலம் இது.
கும்பம்: சிக்கலான விஷயங்களையும் மிக எளிதாக கையாள்வீர்கள். இதனால், தங்களது அனைத்து பணிகளையும் மற்றவர்கள் உங்களிடம் ஒப்படைத்துவிடும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் உங்களுக்கு பிரச்சினை ஏற்பட்டு, மற்றவர்கள் செய்யும் தவறுகளுக்கு நீங்கள் பொறுப்பு ஏற்கும் நிலை ஏற்படலாம்.
மீனம்: இன்று நீங்கள் தன்னம்பிக்கை குறைவாகவோ, குழப்பமாகவோ காணப்படலாம். இது நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளில் எதிரொலிக்கும். அதுமட்டுமின்றி, எளிதான தீர்வுகளை காண்பதற்கு கூட கடினமாக்கும். எனவே, அன்றாட வேலைகளில் கவனம் செலுத்தவும்.