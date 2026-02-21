மிதுன ராசிக்காரர்களின் கனவுகள் இன்று நிறைவேறும் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : February 21, 2026 at 7:03 AM IST
மேஷம்: இன்று, நீங்கள் தனியாக இருந்தாலும் தனிமையை உணரக்கூடாது. உங்கள் உள்ளுணர்வைக் கேட்டு நடக்க விரும்புவீர்கள். உங்கள் மௌனத்தையும் புரிந்துக்கொள்ளக்கூடிய அன்பானவர்களோடு மாலை நேரத்தை செலவிடுங்கள்.
ரிஷபம்: உணர்ச்சிவசப்படுவதை தவிர்த்து, கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டும். புத்திசாலித்தனமான மனோபாவத்தை வளர்த்துக்கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். பெருந்தன்மையுடனும் திறந்த மனதுடனும் இருக்க முயற்சிக்கவும்.
மிதுனம்: வேலை மற்றும் குடும்பத்திற்கிடையே சமமாக நேரத்தை ஒதுக்குவீர்கள். வேலைப் பளு அதிகம் இருந்தாலும், குடும்பத்துடன் சிறு பயணம் மேற்கொள்ள முயற்சிப்பீர்கள். இந்த நாள் உங்கள் கனவுகள் நிறைவேறும் நன்னாளாக அமைய பெறும்.
கடகம்: உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான தனிப்பாதையை உருவாக்குவீர்கள். பிறரிடமிருந்து மரியாதையும் அங்கீகாரமும் கிடைக்கும். வியாபார போட்டியாளர்களாலும், நோயாலும் பாதிப்பு ஏற்படும். எதிரிகளின் நடவடிக்கைகளை கண்காணியுங்கள்.
சிம்மம்: உங்கள் நண்பர்களே உங்களை யார் என்று தீர்மானிப்பார்கள். கடந்த காலங்களில் நீங்கள் கட்டமைத்த சமூக வட்டத்தில் கிடைத்த நண்பர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை உணர்வீர்கள்.
கன்னி: இன்று உங்கள் மனதில் யோசனைகள் பொங்கி வழியும். கடமைகளுடன் தற்போதைய வேலையை ஒப்பிட்டு குழம்புவீர்கள். புதிய தொடர்புகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். குடும்பத்தினரும், நண்பர்களும் உங்களுடன் மேலும் நெருக்கமாவார்கள்.
துலாம்: கடந்த கால அனுபவங்களை வைத்து எதிர்கால நல்வாய்ப்புகளை உருவாக்குவீர்கள். உங்களைச் சுற்றி நடக்கும் விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தினால் உங்களுடைய நேர்மை கேள்விக்குள்ளாக்கப்படக்கூடிய அருவருப்பான சூழல்களை சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும். உங்களுடைய புரிதலுக்கும், அணுகுமுறைக்கும் இன்று பாராட்டும் மதிப்பும் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: உங்கள் உணவு பழக்க வழக்கங்களில் மாற்றம் ஏற்படுத்தி உடற்பயிற்சி மேற்கொண்டு உடல் பருமனை தவிர்க்கவும். ஆரோக்கியமற்ற உணவு மற்றும் வாழ்க்கைமுறையால் உடல்நலக் குறைவுகள் ஏற்படும். ஆரோக்கியமாக சாப்பிடவும்.
தனுசு: இன்று உங்களை நீங்களே சுய பரிசோதனை செய்வீர்கள். வாழ்க்கையில் பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்களை கண்டறிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். அதற்கு ஓரளவு கால அவகாசம் எடுத்துக்கொண்டாலும், இறுதியில் நீங்கள் விரும்பியதைச் சாதிக்க முயற்சிக்கவும்.
மகரம்: இன்று உங்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகம் இருந்தாலும் அது உங்களை பாதிக்காதவாறு நடந்து கொள்வீர்கள். உங்களுக்கான இலக்கை அமைத்து செயல்படுவதன் மூலம் வெற்றி அடையலாம்.
கும்பம்: நீங்கள் அதிக வேகத்துடன் இலக்குகளை அடைய முற்பட்டாலும், அது நிறைவேறாமல் போக வாய்ப்பு உள்ளது. நாளை மாற்றம் இருப்பதால், நம்பிக்கை இழக்க வேண்டாம். சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்து புத்துணர்ச்சி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
மீனம்: இன்று ஒரு முக்கியமான நாள். வீட்டிலோ அல்லது பணியிடத்திலோ மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு சாதனையை நீங்கள் செய்து முடிக்கலாம். உங்கள் தொழில்முறை மற்றும் சமூக அந்தஸ்த்தில் ஒரு படி முன்னேறுவீர்கள்.