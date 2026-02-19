ETV Bharat / spiritual

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நன்மைகள் கொட்டப்போகுது! உங்க ராசிக்கு எப்படி?

பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

February 19, 2026

மேஷம்: இன்று, உங்கள் சொந்தத் திறமையால் வெற்றி கிட்டும். விஞ்ஞானம் அல்லது கலைத்துறை மாணவராக இருந்தால் ஆழமான அறிவு காரணமாக சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். மேற்படிப்புக்கு செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.

ரிஷபம்: இன்று, மற்றவர்களை ஈர்ப்பதோ கட்டுப்படுத்துவதோ உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கலாம். ஏதோ ஒன்றை பெற வேண்டும் என்ற இலக்கில் தொடக்கத்தில் பின்னடைவுகளை சந்தித்தாலும், இறுதியில் வெற்றி பெறுவீர்கள். நீங்கள் ஈடுபடும் அனைத்து செயல்களும் நல்ல பலனளிக்கும்.

மிதுனம்: மதம், கலாச்சாரம், மற்றும் அறிவுசார் பணிகளில் நாள் முழுவதும் ஈடுபட்டிருப்பீர்கள். சில பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வது அவசியம். தொண்டு நிறுவனம் அல்லது அறக்கட்டளை பணிகளுக்காக செலவு செய்வீர்கள். வணிக ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ள சிறந்த நாள்.

கடகம்: அசாதாரணமான முறையில் சில புதிய சூழ்நிலைகளைக் கையாள தயாராக இருக்க வேண்டும். நாளின் பிற்பகுதியில் பொது உளவியல் தொடர்பான சில படிப்பினைகளை கற்றுக்கொள்ளலாம். எந்த முக்கியமான முடிவையும் எடுப்பதற்குக் முன்னதாக, சாதக பாதகங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும்.

சிம்மம்: மனநிலையை இன்று கவனமாக கையாள வேண்டும். இன்று நிறைய விஷயங்களை கையாள வேண்டியிருக்கலாம். இதனால் பதற்றங்கள் அதிகரிக்கலாம். ஓரிரு நாட்களில் உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும்.

கன்னி: சிறிய விஷயங்களில் தலையிட வேண்டாம். அது நெருங்கிய உறவுகளை சேதப்படுத்தக்கூடும். நீதிமன்றத்துக்கு வெளியில் சட்ட விஷயங்கள் சமரசமாக முடிவுக்கு வரும். மாலையில், உங்கள் மகிழ்ச்சிக்காக ஓரளவு பணத்தை செலவழிக்கலாம்.

துலாம்: சலிப்பூட்டும் அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து சற்று விலகிச்சென்று விடுமுறையை அனுபவியுங்கள். இந்த பயணத்தினால் உங்களுக்கு புத்துணர்வு ஏற்படுவதோடு, அறிவும் அனுபவமும் அதிகரிக்கும்.

விருச்சிகம்: அவ்வப்போது வாழ்க்கையின் ஆடம்பரங்களை அனுபவித்து மகிழ்வதும் நல்லதே. வாழ்க்கைத் துணையுடன் சேர்ந்திருந்தால், அது காதல் நிறைந்த சுகானுபவமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் மதிப்பு கூடும்.

தனுசு: இன்று உங்கள் எதிர்ப்பார்ப்புக்கு அதிகமாகவே நற்பலன்கள் கிடைக்கும். பிறரை மனதார பாராட்டுவீர்கள். உங்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களை அன்புடன் அரவணைத்துச் செல்வீர்கள்.

மகரம்: நேர்மறையான அணுகுமுறை, விடாமுயற்சி, நேர மேலாண்மை என வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கான அனைத்தும் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றன. குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.

கும்பம்: நடைபெறவே முடியாத விருப்பங்களை விட்டு விடுங்கள். உங்களிடம் இருப்பதில் திருப்தியடையுங்கள். சக ஊழியர்களின் உதவியுடன் உங்கள் பணியை சிறப்பாக செய்து முடிப்பீர்கள்.

மீனம்: நாள் முழுவதும் சிறிய அளவிலான கருத்து மோதல்கள் ஏற்படும். முரண்பாடுகள் முடிந்த பிறகு கூட, அதிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வர காலம் எடுக்கும். வேலையில் முன்னேற்றத்தை விரும்பினால் உங்கள் மனநிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படாமல் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

