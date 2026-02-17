ETV Bharat / spiritual

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பொன்னான நாள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?

பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 7:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: இன்று பணிச்சுமையால் மன அழுத்தம் அதிகமாக ஏற்படலாம். இருந்தாலும் உங்கள் எதிரிகளுக்கு எந்தவித வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்திக் கொடுக்க மாட்டீர்கள். சாதுர்யமாகவும் இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். இன்று நீங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு முன்னோடியாக செயல்படலாம்.

ரிஷபம்: மன அழுத்தம் உங்களை வாட்டி எடுக்கும். இன்றைய தினம் சிக்கலானதாவும் கடினமானதாகவும் இருக்கலாம். தனிமையில் நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் என்று தோன்றலாம்.

மிதுனம்: மற்றவர்களின் உணர்வுகளை காயப்படுத்தாமல் கவனமாக இருக்கவேண்டும். உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க உதவ வேண்டும். இன்று மாலையில் அறிவுஜீவிகளுடன் உங்கள் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

கடகம்: இன்று சவாலான மற்றும் சிக்கலான நாளாக இருக்கும். சில பிரச்சினைகளை தீர்க்க பிடிவாதத்தை தளர்த்திக் கொள்வது நல்லது. உங்களின் அன்பானவர்களிடம் அதிக நெரம் செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கலம்.

சிம்மம்: இன்று எதிர்பார்ப்புகளை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். தொழில் செய்பவர்களும், கமிஷன் தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருக்கவேண்டும். முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக ஆய்வுசெய்த பிறகே கையெழுத்திடவும்.

கன்னி: தடைகளை தகர்க்க உயர் இலக்குகளை நீங்களே அமைக்க வேண்டும். பிற்பகலில் நிதி நிலைமை பற்றி அதிக கவலை எழும். இருந்தாலும் மாலை நேரத்தில் ஆன்மிக விஷயங்களில் ஈடுபட்டு, உங்கள் இலக்கை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வீர்கள்.

துலாம்: அரசாங்கம் தொடர்பான வேலைகள் இன்று உங்களுக்கு நன்மையளிக்கும். உடன்பிறந்தவர்களுடன் உறவு நெருக்கமாகும். நெருங்கிய நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.

விருச்சிகம்: இன்று பிறருக்காக முழு நேரத்தையும் செலவிட வேண்டியிருக்கும். உணர்ச்சிபூர்வமான நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக உங்கள் கொள்கைகளையும் விட்டுக் கொடுப்பீர்கள். இன்று மாலை நேரத்தில் திருமணத்திற்காக வரன் வரலாம்.

தனுசு: இன்று எதுவும் முழுமையாக, ஆக்கப்பூர்வமாக செய்யமுடியாமல் போனாலும், அது நாளைக்கான உறுதியான முன்னேற்பாடாக இருக்கும். பகுதி நேர பயிற்சியில் சேர்ந்து, உங்கள் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

மகரம்: இன்று உங்கள் மனதில் காதல் எண்ணங்கள் அதிகமாக தோன்றும். உங்கள் பழைய நண்பர்களிடம் பேசி, பசுமையான நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். தொழிலில் முக்கியமான லட்சியங்களை அடைவீர்கள். மொத்தத்தில் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு பொன்னான நாள்.

கும்பம்: உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். கிரெடிட் கார்டு பயன்படுத்தி தேவையற்ற பொருட்கள் வாங்கியது குறித்து வருந்துவீர்கள். இது உங்களை திட்டமிட்டு செயல்பட தூண்டும். மற்றவர்களின் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்வதில் எந்தத் தவறும் இல்லை.

மீனம்: இன்று தேவையற்ற கவலை இருக்காது. அதிக சகிப்புத்தன்மையுடனும், தாராள மனதுடனும் இருப்பீர்கள். ஆனால் பிறர் தேவைக்கு உங்களை அதிகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளாதவாறு இருக்கவும்.

TAGGED:

RASI PALAN
TAMIL RASIPALAN
HOROSCOPE
ராசிபலன்
RASIPALAN FEBRUARY 17TH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.