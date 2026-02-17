மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பொன்னான நாள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : February 17, 2026 at 7:15 AM IST
மேஷம்: இன்று பணிச்சுமையால் மன அழுத்தம் அதிகமாக ஏற்படலாம். இருந்தாலும் உங்கள் எதிரிகளுக்கு எந்தவித வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்திக் கொடுக்க மாட்டீர்கள். சாதுர்யமாகவும் இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். இன்று நீங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு முன்னோடியாக செயல்படலாம்.
ரிஷபம்: மன அழுத்தம் உங்களை வாட்டி எடுக்கும். இன்றைய தினம் சிக்கலானதாவும் கடினமானதாகவும் இருக்கலாம். தனிமையில் நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் என்று தோன்றலாம்.
மிதுனம்: மற்றவர்களின் உணர்வுகளை காயப்படுத்தாமல் கவனமாக இருக்கவேண்டும். உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க உதவ வேண்டும். இன்று மாலையில் அறிவுஜீவிகளுடன் உங்கள் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
கடகம்: இன்று சவாலான மற்றும் சிக்கலான நாளாக இருக்கும். சில பிரச்சினைகளை தீர்க்க பிடிவாதத்தை தளர்த்திக் கொள்வது நல்லது. உங்களின் அன்பானவர்களிடம் அதிக நெரம் செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கலம்.
சிம்மம்: இன்று எதிர்பார்ப்புகளை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். தொழில் செய்பவர்களும், கமிஷன் தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருக்கவேண்டும். முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக ஆய்வுசெய்த பிறகே கையெழுத்திடவும்.
கன்னி: தடைகளை தகர்க்க உயர் இலக்குகளை நீங்களே அமைக்க வேண்டும். பிற்பகலில் நிதி நிலைமை பற்றி அதிக கவலை எழும். இருந்தாலும் மாலை நேரத்தில் ஆன்மிக விஷயங்களில் ஈடுபட்டு, உங்கள் இலக்கை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வீர்கள்.
துலாம்: அரசாங்கம் தொடர்பான வேலைகள் இன்று உங்களுக்கு நன்மையளிக்கும். உடன்பிறந்தவர்களுடன் உறவு நெருக்கமாகும். நெருங்கிய நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று பிறருக்காக முழு நேரத்தையும் செலவிட வேண்டியிருக்கும். உணர்ச்சிபூர்வமான நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக உங்கள் கொள்கைகளையும் விட்டுக் கொடுப்பீர்கள். இன்று மாலை நேரத்தில் திருமணத்திற்காக வரன் வரலாம்.
தனுசு: இன்று எதுவும் முழுமையாக, ஆக்கப்பூர்வமாக செய்யமுடியாமல் போனாலும், அது நாளைக்கான உறுதியான முன்னேற்பாடாக இருக்கும். பகுதி நேர பயிற்சியில் சேர்ந்து, உங்கள் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
மகரம்: இன்று உங்கள் மனதில் காதல் எண்ணங்கள் அதிகமாக தோன்றும். உங்கள் பழைய நண்பர்களிடம் பேசி, பசுமையான நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். தொழிலில் முக்கியமான லட்சியங்களை அடைவீர்கள். மொத்தத்தில் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு பொன்னான நாள்.
கும்பம்: உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். கிரெடிட் கார்டு பயன்படுத்தி தேவையற்ற பொருட்கள் வாங்கியது குறித்து வருந்துவீர்கள். இது உங்களை திட்டமிட்டு செயல்பட தூண்டும். மற்றவர்களின் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்வதில் எந்தத் தவறும் இல்லை.
மீனம்: இன்று தேவையற்ற கவலை இருக்காது. அதிக சகிப்புத்தன்மையுடனும், தாராள மனதுடனும் இருப்பீர்கள். ஆனால் பிறர் தேவைக்கு உங்களை அதிகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளாதவாறு இருக்கவும்.