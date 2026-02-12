ETV Bharat / spiritual

உள்ளத்தில் மறைந்திருக்கும் காதல் உணர்வு இன்று வெளிப்படும் - எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?

பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு ஆன்மீக உணர்வு ஏற்படும். இதன் காரணமாக, உறவுகள் மற்றும் அண்டை வீட்டாருடன் கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகளுக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்வீர்கள். இதுவே வருங்காலத்தில் நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கான அஸ்திவாரமாக இருக்கும்.

ரிஷபம்: ஒரு சாதாரண நாள் அற்புதமான நாளாக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளன. எனினும் பதற்றம் மற்றும் மன அழுத்தம் இருக்கலாம். அதுமட்டுமல்லாது, மாலையில் வாழ்க்கைத் துணையுடன் நெருக்கமாக பொழுதை கழிப்பீர்கள்.

மிதுனம்: இன்று உணவு பழக்கவழக்கத்தின் மீது தனி கவனம் செலுத்துவீர்கள். புதிய வேலைக்கான நேர்காணல் தேர்வில் நீங்கள் பங்குபெறும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணியிடத்தில் மூத்தவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளிடம் இருந்து ஊக்கம் பெறுவீர்கள். எனினும் சச்சரவுகளில் இருந்து விலகி இருக்கவும்.

கடகம்: இன்றைய நாளின் முதல் பகுதியில் பதற்றமான மனநிலை இருக்கும். பணியிடத்திலும் மிகவும் பதற்றமடைந்து கோபத்தை வெளிப்படுத்துவீர்கள். தியான பயிற்சியை கடைபிடிக்கவும். அலுவலகத்தில் நிதானத்தை இழக்க வேண்டாம்.

சிம்மம்: உள்ளத்தில் மறைந்திருக்கும் கலை உணர்வு இன்று வெளிப்படும். புகழ்பெற்ற கலைஞர்கள் போல் இல்லை என்றாலும், உங்களது கலைநயமிக்க பணிகள் தனித்துவம் உள்ளதாக இருக்கும். மதிய நேரத்தில், உங்கள் பேச்சாற்றல் மூலம் அனைவரையும் கவர்வீர்கள்.

கன்னி: இன்று காலை மந்தமாக தொடங்கினாலும், மாலையில் உற்சாகம் ஏற்படும். மதியம் ஏற்பட்ட சில தடைகளின் காரணமாக உங்களுக்கு மனம் அழுத்தம் இருக்கலாம். இருப்பினும் நெருங்கியவர்கள் மற்றும் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தைக் கழித்து மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பீர்கள்.

துலாம்: வெற்றிக்கான பாதை உங்களுக்கு கிடைக்கும். சிறிய பிரச்சினைகள் காரணமாக பாதிப்புகள் உண்டாகலாம். எனினும் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் அனைத்தும் சுமூகமாக தீர்க்கப்பட்டு விடும்.

விருச்சிகம்: உங்கள் துறையில் போட்டியாளர்களை வெற்றிகொள்ளும் முயற்சிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். எனினும் மதிய நேரத்தில் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும் வண்ணம் செயல்படுவீர்கள்.

தனுசு: உங்கள் புன்னகையின் மூலம் அனைவரின் மனதையும் கவர்வீர்கள். உங்கள் ஆலோசனைகளின் மூலம் உடன் பணிபுரிபவர்கள் பலனடைவார்கள். மாலை நேரத்தில், உங்கள் காதல் துணையுடன் நீங்கள் நேரம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

மகரம்: ஒரு விறுவிறுப்பான நாளை எதிர்கொள்ள தயாராக இருங்கள். எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் மூலம் சந்தோஷம் ஏற்படும். புதிய திட்டம் அல்லது புதிய வர்த்தகம் ஏதேனும் தொடங்குவதற்கு நிதி உதவி கிடைக்கும்.

கும்பம்: உங்களது பணி இன்று அற்புதமான இருக்கும். ஆனால் அதற்கான பலன்கள் கிடைக்காது. பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படாது என்பதால், அதிகம் கவலைகொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. குழந்தைகள் அல்லது உங்களது வாழ்க்கைத்துணை இன்று மாலை உங்களிடம் கோபம் கொள்ளலாம். ஆனால் நீங்கள் அதைப்பற்றி கவலைப்படாமல் நிம்மதியாக இருக்கவும்.

மீனம்: பழைய நண்பர்கள் அல்லது பழைய காதலரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு, அனைவரையும் ஈர்ப்பீர்கள். இந்த வாய்ப்பை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

