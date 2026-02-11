இன்று உழைப்புக்கான ஊதியத்தை பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : February 11, 2026 at 7:09 AM IST
மேஷம்: வாழ்க்கையில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும். புதிய இடங்களுக்குச் செல்ல தயாராக இருக்கவும். ஏதேனும் ஒரு வேலையில் மனம் லயித்து செய்யவும். குழு நடவடிக்கைகளில் அனைவரது கவனமும் உங்கள் பக்கம் இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று, உங்களது கவனம் தனிப்பட்ட நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது இருக்கும். அவர்களுடனான ஆத்மார்த்தமான உறவு மூலம் மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
மிதுனம்: வேலையைவிட உடல் நலத்தின் மீது அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவையுள்ளது. நீங்கள் உடற்பயிற்சிக்காக கூடுதல் நேரம் எடுத்துக்கொள்வீர்கள். உங்களது சிறந்த மார்க்கெட்டிங் உத்தி மூலம் அதிகபட்ச லாபத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.
கடகம்: இன்று தயக்கம் ஏதுமில்லாமல் நீங்கள் செயல்படுவீர்கள். எதிர்மறையான எண்ணங்களை விட்டுவிட்டு, பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளவும். பாதிப்புகளைப் பற்றி கவலைப்படாமல் பணியை தொடரவும்.
சிம்மம்: பதவி உயர்வுக்காக வேலையின் மீது அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். கூடுதல் வேலைகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். இதற்கான பலன்கள் உடனடியாக கிடைக்காவிட்டாலும், எதிர்காலத்தில் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம்.
கன்னி: அதிக பொறுப்புகளை எடுத்துக் கொள்வதற்கான ஆர்வம் இன்று அதிகம் இருக்கும். கடும் உழைப்பிற்குப் பிறகு புத்துணர்ச்சி பெற தனிப்பட்ட விருந்து, சமூக நிகழ்ச்சிகள் அல்லது திருமண விருந்து ஆகியவற்றில் கலந்துகொண்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம்.
துலாம்: இன்று பிறர் கூறும் அனைத்தையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். எதுவும் குறை கூறமாட்டீர்கள். உங்கள் சுற்றி நடக்கும் விஷயங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவீர்கள். உங்களது நீக்குப் போக்காக அணுகுமுறையின் மூலம் உங்களது கருத்துக்களை நியாயப்படுத்தி எடுத்துக்கூற முடியும்.
விருச்சிகம்: உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். உங்கள் இதயத்தில் உணர்ச்சிகள் அதிகம் இருந்தாலும் பொது இடத்தில் அவற்றை நீங்கள் வெளிப்படுத்தக் கூடாது.
தனுசு: மேலதிகாரிகள் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து பல கூடுதல் பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். அதற்காக கடுமையாக உழைத்து உங்கள் திறமையை நிரூபிப்பீர்கள். உங்களது உழைப்பு பாராட்டைப் பெறும். ஊக்கத்தொகை கிடைத்தால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். நீங்கள் அதற்கு தகுதியானவர் தான்.
மகரம்: நேர்மறையான அணுகுமுறையை கொண்டிருப்பீர்கள். உங்களது கடுமையான உழைப்பு, மற்றவர்களிடமிருந்து உங்களை வேறுபடுத்தி காட்டும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் சச்சரவு ஏதேனும் ஏற்பட்டிருந்தால் இன்று அந்த மனக்கசப்பு நீங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
கும்பம்: நிதி நிலைமை மற்றும் வருமானம் தொடர்பான எண்ணங்கள் அல்லது கவலைகள், உங்கள் மனதில் இன்று முழுவதும் இருக்கும். மாலையில் நண்பர்களுடன் சந்தோஷமாக நேரத்தைக் கழிப்பீர்கள். நண்பர்களின் முக்கியத்துவத்தை இன்று உணர்வீர்கள்.
மீனம்: உங்களது உணர்வுகளை நெருக்கமானவர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புவீர்கள். உங்களது சிறந்த பேச்சாற்றல் காரணமாக, அறிவார்ந்த மக்கள் உங்கள் மீது ஈர்ப்பு கொள்வார்கள். சிறந்த அறிவார்ந்த மக்களுடன் பணியாற்றும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது பணியில் உயர்வதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.