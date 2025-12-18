துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் வெற்றிதான் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : December 18, 2025 at 6:58 AM IST
மேஷம்: எந்த ஒரு செயலையும் செய்வதற்கு முன்னால், சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். அவசர முடிவுகள், நீண்டகால கடும் உழைப்பினால் ஏற்பட்ட முன்னேற்றத்தை பெரிதும் பாதிக்கும். இன்றைய காலை பதற்றத்துடன் தொடங்கினாலும், மாலையில் குழந்தைகளுடன் நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு தொடர்ந்து துன்புறுத்தல் கொடுத்துவந்த ஒருவரை இன்று சந்திக்க நேரிடலாம். உங்களது எதிர்கால நலனை கருத்தில் கொண்டு, அவருடன் மோதல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. நாகரிகமாக பழகும் உங்கள் தன்மையை தான் உங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.
மிதுனம்: இன்று தொழிலைவிட, உடல் நலத்தின்மீது அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. உடற்பயிற்சி செய்ய கூடுதல் நேரம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். உங்களது சிறந்த மார்க்கெட்டிங் உத்தி மூலம், அதிகபட்ச லாபத்தை எட்ட முடியும்.
கடகம்: இன்றைய பொழுது உற்சாகத்துடன் தொடங்கும். அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது. நீங்கள் செல்லும் இடத்திலும், மக்களை சந்தோஷப்படுத்துவீர்கள். எனினும், மனதை பாதிக்கக் கூடிய வகையிலான செய்தி வரும் வாய்ப்பு உள்ளது.
சிம்மம்: பணியில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். ஈடுபாட்டுடன் வேலை செய்து பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். நீங்கள் வேலை செய்யும் முறையை சிறிது மாற்றி கொள்வது முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும்.
கன்னி: தனிப்பட்ட முறையில் தொழில் செய்தால், மற்றவரை விட சிறப்பாக செயல்படும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. எவருடைய உதவியும் இல்லாமல், உங்கள் பணியை மிகச் சிறப்பாக செய்வீர்கள்.
துலாம்: ஒத்த எண்ணங்களை உடைய மக்களை நீங்கள் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் அவர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனைகளை நடத்த முடியும். உலகம் குறித்த உங்களது அறிவு விரிவடையும். விடாமுயற்சியால் தொட்டதெல்லாம் வெற்றியாய் முடியும்.
விருச்சிகம்: இன்று நீங்கள் அறிவுப்பூர்வமாக சிரிக்காமல், மனப்பூர்வமாக சிந்திப்பீர்கள். உணர்ச்சிகளை இன்று கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருப்பீர்கள். எனவே கவனமாக இருக்கவும். ஏனென்றால் மற்றவர்கள் உங்களை தவறாக புரிந்துகொள்ள வாய்ப்பு உண்டு.
தனுசு: இன்று நீங்கள் முழுமையாக நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். வீட்டின் பொறுப்புகளை ஏற்று செய்து முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் வேலைப்பளு சற்று குறைவாகவே இருக்கும். மாலையில் நீங்கள் இனிமையாக நேரத்தைக் கழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மகரம்: உங்களது, வெளிப்படையான மற்றும் நேரடியான அணுகுமுறையின் மூலம் நெருக்கமானவர்களின் மனதை புண்படுத்தக் கூடும். உறவுகளில் ஏற்பட்ட விரிசல்களை சரிசெய்ய முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். இருந்தாலும் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காமல் போகவும் வாய்ப்பு உள்ளது.
கும்பம்: இன்று நீங்கள் காதல்வயப்பட கூடும். திருமணம் ஆகாதவர்கள், காதல் உணர்வின் காரணமாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். திருமணமானவர்களுக்கும் இன்று மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக இருக்கும். மலரும் நினைவுகள் குறித்து பகிர்ந்து கொள்வார்கள்.
மீனம்: ஒரே விதமான தினசரி பணிகளின் காரணமாக மந்தமாக உணர்வீர்கள். ஏதேனும் ஒரு இடத்திற்குச் சென்று நேரத்தை செலவிட வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள். தொடர்ந்து கடுமையாக வேலை செய்து வந்ததன் காரணமாக ஓய்வு அவசியம்.