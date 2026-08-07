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இதயத்தின் ஓரத்தில் தேக்கி வைத்த உணர்ச்சிகள் இன்று வெளிப்படுத்துவீர்கள்!

ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 7:29 AM IST

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மேஷம்: இன்று நீங்கள் தனிமையில் இருக்க விரும்புவீர்கள். மற்றவர்களின் பங்களிப்பை பாராட்டுவீர்கள். சக பணியாளர்களுக்கு உங்களது நிபுணத்துவத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். உங்கள் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால், ஆதாயம் பெறலாம்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தில், நீங்கள் அதிகம் யோசிக்காமல், மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொள்ளவும். உங்களுக்கு மட்டுமே சொந்தம் என்று உங்களது நினைப்பின் காரணமாக, தேவையற்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். உங்கள் செயலை ஆராய்ந்து பார்த்தால் மட்டுமே, உங்களது பிரச்சனைக்கான தீர்வுகள் கிடைக்கும்.

மிதுனம்: இன்று, நீங்கள் மிகவும் சோர்வாக உணர்வதற்கான வாய்ப்புகள். ஆனால் இதனால் நீங்கள் பாதிப்படையாமல் இருப்பது நல்லது. ஏனென்றால், உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் இதனால் பாதிப்படைவார்கள். உங்கள் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளவும். ஏனென்றால் உங்களது கோபம் காரணமாக, தேவையில்லாத சர்ச்சைகள் ஏற்பட்டு, நீங்கள் மற்றவர் மனதை புண்படுத்தக் கூடும். நாள் முழுவதும் நீங்கள் சிந்தித்து செயல்பட்டால், உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும்.

கடகம்: இன்றைய தினத்தில், கடவுளின் ஆசி காரணமாக உங்களுக்கு வெற்றி கிட்டும். முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகளை முடித்து, மற்றவர்களை விட திறமையாக செயல்பட, மாணவர்களுக்கு இது பொன்னான காலமாகும். உங்கள் மனதில், கற்பனை தீ, கொழுந்துவிட்டு எரிகிறது. நீங்கள் விரும்பிய அனைத்தும், இன்று உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

சிம்மம்: நீங்கள் வீட்டு விஷயத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். வீட்டை சீரமைக்கும் பணியில் நீங்கள் ஈடுபடலாம், அதனால் வீட்டில் உள்ள மரச்சாமானகளை மாற்றுவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களிடமும், நண்பர்களிடமும் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கும் சூழ்நிலை ஏற்படலாம்.

கன்னி: உங்கள் இதயத்தின் ஓரத்தில் தேக்கி வைத்த உணர்ச்சிகள் இன்று வெளிப்படலாம். உங்கள் உடைமைகள் மீது உணர்ச்சி ரீதியான பிணைப்புகளை நீங்கள் உருவாக்கலாம். எனினும், சூழல் உங்களுக்கு உகந்ததாக இல்லை என்பதால், நீங்கள் மிகவும் பதற்றமாக உணரலாம்.

துலாம்: இன்று நீங்கள், உங்களை சுற்றி உள்ளவர்கள் மத்தியில் முக்கியத்துவம் பெறுவீர்கள். உங்களது கருத்துக்கள் மற்றும் எண்ணங்களை மற்றவர்கள் பாராட்டுவார்கள். புதிய தொழில் திட்டங்களை தொடங்குவதற்கான, பொன்னான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சுய நிதி மூலம், நீங்களே உங்களது முதலாளியாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புபவர்களுக்கு, இன்று மிகவும் அனுகூலமான நாளாக இருக்கும்.

விருச்சிகம்: பலன்களைப் பற்றி கவலைப்படாமல், தொடர்ந்து கடுமையாக உழைக்கவும். வேலையில் எப்போதும் சிறந்து விளங்க முயற்சி செய்யவும். நீங்கள் கூட்டு தொழில் முயற்சியில் இருந்தால், உங்கள் முயற்சிக்கான பலன்கள் கிடைக்க, சிறிது பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது.

தனுசு: இன்று, நீங்கள் கேட்காமலேயே, சிலர் தாமாகவே முன்வந்து, அறிவுரைகள் கூறி வழிகாட்டலாம். இந்த வாய்ப்பினை தவற விடாதீர்கள். சில ஆலோசனைகள், உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அது குறித்து உங்களுக்குள்ளேயே கேள்வி கேட்டு, நன்றாக சிந்தித்து, அனைத்து விஷயங்களையும் ஆராய்ந்து தெளிவான முடிவு எடுக்கவும். இறுதி முடிவு உங்களுடையதாக இருக்க வேண்டும்.

மகரம்: இன்றைய தினம், உங்களுக்கு சிறந்த நாளாகவே இருக்கும். உங்களுடைய செயல் திறமையினால், நீங்கள் அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்திவீர்கள். செயல்திறனை அதிகரிக்க நீங்கள், உங்களது வேலை செய்யும் பாணியை மாற்றிக் கொள்வீர்கள். இதனால் தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து, இன்று உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த பலன்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும்.

கும்பம்: உங்களது கருணையான மனப்பான்மை மற்றும் உதவி செய்யும் குணம் ஆகியவற்றின் காரணமாக, மற்றவர்கள் உங்கள் பணியில் உதவி செய்வார்கள். உங்களது சிறந்த பேச்சாற்றலின் காரணமாக நீங்கள் அனைவர் மனதையும் கவர்வீர்கள். உங்களை சுற்றி உங்களுக்கு மனதுக்கு பிடித்தவர்கள் நிரம்பியிருப்பதால், உங்களுக்கு சந்தோஷமான நாளாக இருக்கும்.

மீனம்: இன்றைய தினத்தில், உங்கள் வாழ்க்கையில் முக்கியமான நிகழ்வு ஏற்படும் என்பதால் கவனமாக இருக்கவும். உங்களது எதிர்பாலினத்தவர் உங்களை கண்டு மயங்குவார்கள். கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், நீங்கள் நினைப்பதை விட அதிகம் சாதிப்பீர்கள். நீங்கள் கவனமாக செயல்பட்டாலும், உங்களது கோபப்படும் தன்மையின் காரணமாக, ஆபத்தான சூழ்நிலைகள் ஏற்படலாம்.

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