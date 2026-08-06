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சிறந்த பணிக்காக இன்று இவருக்கு வெகுமானம் கிடைக்கும்: இதர ராசிகளுக்கு எப்படி?

ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 7:15 AM IST

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மேஷம்: சில முடிவுகள் எடுப்பது கடினமாக இருந்தாலும், நீங்கள் உறுதியாக இருந்தால், நீங்கள் எளிதாக முடிவெடுக்கலாம். உங்களது நோக்கம், உணர்வுரீதியாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், முடிவு ஒன்றை எடுத்துவிட்டால், அதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் முன்னேற்றப் பாதையில், சிறிது நிதானமாக செயல்படவும்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, ஒரு ஆக்கபூர்வமான போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல் திறன் மூலமாக உங்களுடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேல் அதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள்.

மிதுனம்: செயல்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகள் இடையே சமநிலையை பராமரிக்க நீங்கள் பெரிதும் முயற்சி செய்வீர்கள். அதில் வெற்றி அடையவில்லை என்றாலும் கூட உங்கள் நண்பர்களுடன் நீங்கள் பழகும் போது பெரிதும் ஏமாற்றம் ஏதும் இருக்காது. உங்கள் காதல் துணையுடன் நீங்கள் சிறந்த வகையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

கடகம்: இன்று, உங்களுக்கு நாள் முழுவதிலும் ஒரு தீவிரமான மனநிலை காணப்படலாம். நீங்கள் உணர்ச்சி ரீதியாக சிந்திக்கக் கூடாது, நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்பட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். உங்கள் உடல் நலத்தின் மீதும் உணவு பழக்க வழக்கத்தின் மீதும் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியமாகும்.

சிம்மம்: குடும்பத்தில் உள்ள இளைய உறுப்பினர்கள் மீது நீங்கள் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். குழந்தைகள் தனது தினசரிக் கடமைகளை சிறந்த முறையில் செய்ய வழிகாட்டியாக இருப்பீர்கள். கொண்டாட்டம் மேற்கொள்வதற்கான சூழ்நிலை உங்களுக்கு ஏற்படும். ஏதேனும் போட்டி அல்லது நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள நீங்கள் ஆர்வமாக இருப்பீர்கள்.

கன்னி: முன்னதாக நீங்கள் செய்த சிறந்த பணிகளுக்காக உங்களுக்கு வெகுமானம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. மற்றவர்களின் ஆலோசனை பெறுவதற்கு பதிலாக, நீங்களே காரியத்தை செய்து முடிக்க விரும்புவீர்கள். எனினும் நீங்கள், சுற்றி நடக்கும் விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. பொறுமையாகவும் அமைதியாகவும் செயல்பட வேண்டும்.

துலாம்: உங்கள் தோற்றம் மற்றும் அழகின் மீது நீங்கள் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்கள் அழகை மேம்படுத்திக் கொள்ள, அழகு சாதன பொருட்களை வாங்குவீர்கள் அல்லது அழகு நிலையத்திற்கு சென்று அழகுபடுத்திக் கொள்வீர்கள். உங்களது அழகையும் தோற்றத்தையும் மேம்படுத்த, உங்களுக்கு ஏற்ற ஆடைகளை வாங்க நீங்கள் கடைகளுக்கு செல்வீர்கள்.

விருச்சிகம்: உங்களுக்கு இன்று ஒரு சாதாரண நாளாகவே இருக்கும். உற்சாகமாக செயல்பட்டு, வாழ்க்கையில் சுவாரசியத்தை புரிந்து கொண்டு முன்னேற தொடர்ந்து முயற்சி செய்யவும். கிரகங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக எப்பொழுது மாறும் என்று சொல்ல முடியாது. உற்சாகமான எதிர்காலம் காத்திருக்கிறது.

தனுசு: இன்று வலிகளும் இல்லை, ஆதாயங்களும் இல்லை. எனவே, உங்கள் பணியில் கவனம் செலுத்தி, கடினமாக உழைக்கவும். அதற்கான பலன்கள் சிறந்ததாக இருக்கும். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் ஆனந்தமாக நேரம் கழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பொதுவாக இன்று வேடிக்கை விளையாட்டுக்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும்.

மகரம்: நம்பிக்கை என்பதே, வெற்றி என்ற கதவை திறக்கும் சாவியாகும். இன்று, உங்கள் நேர்மறையான மனப்பான்மை மற்றும் நடவடிக்கையின் காரணமாக, வெற்றியை நோக்கி நீங்கள் ஒரு அடி முன்னேறி செல்வீர்கள். நீங்கள் எதையும் அலட்சியப்படுத்தும் நபர் அல்ல. உங்களது சாதனைகளை நீங்கள் மதிப்பீடு செய்து, அறிவார்ந்த முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.

கும்பம்: இன்று, கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்க, வாய்ப்பு ஏற்படும். அது நண்பரின் திருமணம் தொடர்பான தகவலாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் புதிய கார் வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது; அல்லது இன்று உங்கள் வாழ்க்கையை நினைத்து நீங்கள் சந்தோஷம் கொள்ளும் நாளாகவும் இருக்கலாம். நீங்கள் வர்த்தகம் அல்லது தொழில் துறையில் இருப்பவர் என்றால், உங்கள் இலக்கை நோக்கி நீங்கள் ஒரு அடி முன்னேறுவீர்கள்.

மீனம்: இன்று நீங்கள் மக்களிடம் அனுதாப மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொள்வீர்கள். இதனால் சிலரின் ஆசிகளைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் நல்ல மேலதிகாரியாக, நல்ல சக பணியாளராக, கணவனாக அல்லது மனைவியாக மற்றும் நல்ல மகன் அல்லது மகளாக உங்களை நிரூபிப்பீர்கள்.

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