மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கனவுகள் நனவாகும் - இதர ராசிகளுக்கு நாள் எப்படி?
ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : August 3, 2026 at 7:05 AM IST
மேஷம்: குழந்தைகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி, அவர்களுடன் நேரத்தை செலவிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். உங்கள் முயற்சியின் மூலம், நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணிகளை முடித்து விடுவீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் இணைந்தே அனுபவிக்கலாம். வீட்டு வேலைகள் மதியம் வரை இழுத்தடிக்கும். அதன்பிறகு, உங்களிடம் எஞ்சியிருக்கும் ஆற்றl மற்றும் மன வலிமை காரணமாக மட்டுமே நீங்கள் விரும்புவதை சாதிக்க முடியும். உங்கள் அன்பானவர்களின் துணையால் மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் ஏற்படும்.
மிதுனம்: இன்று வேலைக்கும் குடும்பத்திற்கும் இடையில் உங்கள் நேரத்தை சரியாக பிரித்து கையாள்வீர்கள். உழைப்பில் கவனம் இருந்தாலும், குடும்பத்திற்காகவும் நேரம் செலவிடுவீர்கள். அதுமட்டுமல்ல, குடும்பத்தினரை வெளியில் அழைத்துச்செல்ல திட்டமிட்டு அவர்களை ஆச்சரியப்படுத்துவீர்கள். உங்களுடைய கனவுகள் நனவாகும் நாள் இது.
கடகம்: நெருக்கமானவர்களுடன் உறவுகளை மேம்படுத்த முயற்சிப்பீர்கள். உங்கள் பொறுப்பும், கட்டுப்பாடும் பாராட்டப்படுவதுடன் உரிய சன்மானமும் கிடைக்கும். எதிர்காலத்தை மனதில் வைத்து சிந்திப்பீர்கள். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் மேம்படும்.
சிம்மம்: நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் மிகவும் சரியான மற்றும் உறுதியான முடிவுகளாக இருக்கும். பணியில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். தனிப்பட்ட உறவில் சிறிய சச்சரவுகள் ஏற்படலாம். அது பெரிய பிரச்சினையாக ஆகாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும்.
கன்னி: உங்களுக்குள் மறைந்திருக்கும் கலைத்திறன் இன்று வெளிப்படும். சிறந்த கதாநாயகன் மற்றும் நகைச்சுவை நடிகர்களின் குறிப்பிடத்தக்க திறன்கள் உங்களுக்குள் இருப்பதை வெளிக் கொணர்வீர்கள். இருப்பினும், பிற கடமைகளை செய்வதற்காக உங்கள் சக்தியை கொஞ்சம் சேகரித்து வையுங்கள்.
துலாம்: எல்லா கேள்விகளுக்கான விடைகளும் இன்று கிடைக்கும். சிறிய விஷயங்களையும் சிக்கல்களையும் பற்றி கவலைப்படுவீர்கள். இன்று பல்வேறு ஆதாரங்களின் மூலம் சம்பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. உங்கள் மனதை சமநிலையை வைத்திருந்தால் வேலையில் அற்புதமான முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.
விருச்சிகம்: உங்கள் கற்பனை இன்று அதீத வேகமெடுத்து பறக்கும். உடல் ரீதியாக பயணம் மேற்கொள்ளாவிட்டாலும், உங்கள் மனம் அதிவேகத்தில் எல்லைகளை கடந்து பயணிக்கும். உங்கள் விருப்பப்படி செயல்பட்டாலும் சிந்தித்து செயலாற்றுங்கள். பெரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கும்போது முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்படுங்கள்.
தனுசு: மன அழுத்தம் நிறைந்த வாழ்க்கை முறையை தற்போது அனுபவித்து வருகிறீர்கள். இனிமேல் அது நீடிக்காது. உடல்நலத்தை பராமரிப்பது அவசியம். ஊக்கத்துடன் வேலை செய்ய தூண்டும் நற்செய்தியோடு உங்கள் பயணம் தொடங்கும். இந்த நாள் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் திருப்தியையும் விட்டுச் செல்லும்.
மகரம்: உணர்ச்சிகளைக் கடந்து, நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் வெற்றிக்கான பாதையை தீர்மானிக்கும். உங்கள் உணர்ச்சிப்பூர்வமான செயல்பாடுகளால் எதிர்கால வாய்ப்புகளை தவறவிடாதீர்கள். இதனால் ஏற்படும் சேதமானது சரிசெய்ய முடியாத அளவு அதிகமாக இருக்கும்.
கும்பம்: முக்கியமான வாழ்க்கை முடிவுகளை எடுக்கும்போது உணர்ச்சிகளை முன்னிறுத்த வேண்டாம். பகுத்தறிவு தேவைப்படும் விஷயத்தில் உணர்ச்சிவசப்பட்டால் அதுவே ஒரு தடையாக மாறும். இன்று, உங்கள் இயல்பான பணிவான நடவடிக்கையும் நல்ல அணுகுமுறையும் பலரின் இதயங்களை வெல்லலாம்.
மீனம்: அலுவலகத்தில் நிறைய வேலைகளுடன் மும்முரமாக இருப்பீர்கள். காதல் விஷயத்தில் ஒரு திருப்புமுனை ஏற்படும். ஆனால், மாலை நேரத்தில் என்ன நடந்தாலும், அதை முழு மனதுடன் நீங்கள் வரவேற்க வேண்டும்.