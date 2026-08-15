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இவருக்கு இன்றைய கிரக நிலைகள் சாதகமாக உள்ளது - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?

ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 7:28 AM IST

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மேஷம்: இன்று நீங்கள் பல விதமான விஷயங்கள் மீது ஈர்ப்பு கொள்வீர்கள். ஆனால் மின்னுவது அனைத்தும் பொன்னல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள, அவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவது மிகவும் முக்கியம். உங்கள் குழந்தைகளுக்காக, நீங்கள் பரிசு பொருள் ஏதேனும் வாங்கும் சாத்தியம் உள்ளது.

ரிஷபம்: மேலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு இது ஒரு லாபகரமான நாளாக இருக்கும். எனினும் அவர்கள் தங்கள் கீழ் பணிபுரிபவர்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பார்கள். அதனால் ஏமாற்றம் அல்லது வருத்தம் ஏற்படும் சாத்தியம் உள்ளது. நாளின் பிற்பகுதியில், வெளிநாட்டில் இருந்து நல்ல செய்தி வரும் வாய்ப்பு உள்ளது.

மிதுனம்: இன்று நீங்கள், சிந்தனையில் மூழ்கி இருப்பீர்கள். சிறிய சந்தோஷங்கள் மூலம் நீங்கள் புத்துணர்ச்சி அடைவீர்கள். பணியில் நீங்கள் சிறந்து விளங்கினாலும், நீங்கள் வீட்டில் சாதித்ததை விட குறைவானதாகவே இருக்கும்.

கடகம்: உங்கள் முயற்சிக்கான பலன்கள் கிடைத்து, சமூக அந்தஸ்தும், மதிப்பும் உயரும். உங்கள் கருணையான மனிதாபிமான நடவடிக்கைகள் இன்று வழக்கத்தைவிட அதிகமாக இருக்கும். இன்று பொழுது போக்கு அம்சங்களுக்காக நீங்கள் அதிகம் செலவழிப்பீர்கள். வேலைப்பளுவுடன் கூடவே குதூகலமும் இருக்கும்.

சிம்மம்: இன்று உங்கள் உற்சாகமும், ஆற்றலும் அதிகம் இருப்பதால், வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களிலும் நீங்கள் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மற்றவர்கள் உங்களை பாராட்ட வில்லை என்றால், சிறிது மனம் வருத்தம் அடைவீர்கள். நீங்கள் இன்று எடுத்துக் கொள்ளும் அனைத்து விஷயங்களிலும், நிதி நிலைமை குறித்து ஆராய்வீர்கள்.

கன்னி: பொதுவாக இன்று பெண்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும். மாலையில் இறுக்கமான உறவில் இருப்பவர்களுக்கு விருந்து கொடுக்கலாம். உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் நீங்கள் இனிமையாக பொழுதை கழிக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு.

துலாம்: இன்று நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த ஆடையை அணிந்துகொண்டு தயாராக இருக்கவும். ஏனென்றால் பணியிடத்தில், உங்கள் மீது அனைவரும் கவனம் செலுத்துவார்கள். உங்கள் கடின உழைப்பு, செயல்திறன் ஆகியவற்றிற்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். சக பணியாளர்கள், தங்களால் இயன்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு உதவுவார்கள். இன்றைய கிரக நிலைகள் சாதகமாக உள்ளதன் காரணமாக அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: இன்றைய தினத்தை பொருத்தவரை, விஷயங்கள் எப்படி தலைகீழாக மாறுகின்றன என்பதை நீங்கள் உணரலாம். நீங்கள் நம்பும் விஷயங்களை குறித்து மட்டும் பேசவும். இது, சச்சரவுகளை தவிர்க்கும். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுடன் பழகும் போது, மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது.

தனுசு: உடன் பணிபுரிபவர்கள், பணியிடத்தில் உங்களது நேர்மறையான நடவடிக்கைகள் காரணமாக, பிசியாக இருப்பார்கள். இன்று பலரை நீங்கள் சந்திக்க கூடும் என்பதால், சமூகத்தில் பழகும் உங்கள் திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும். மாலையில், உங்கள் மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் தனிமையில் நேரம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும்.

மகரம்: வேடிக்கையாக பேசி அனைவரையும், மகிழ்விக்கும் உங்கள் திறன் மூலமாக, உங்களை சுற்றியுள்ள அனைவரையும் நீங்கள் சந்தோஷப்படுத்துவீர்கள். வருங்காலத்திலும் உங்களுடன் நேரம் செலவிடுவதை அவர்கள் விரும்புவார்கள். பிரச்சனைகளை எளிதாக தீர்க்கும் உங்களது திறமையின் காரணமாக அனைவரையும் ஈர்ப்பீர்கள்.

கும்பம்: இன்று நீங்கள் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உறுதிப்பாடு, செயல்திறன் ஆகியவற்றின் காரணமாக தனித்துவம் பெற்று விளங்குவீர்கள். இன்று மதியம் நீங்கள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக உணர்வீர்கள். அதன் மூலம் மற்றவர்களது வேலையையும் நிறைவேற்றித்தர நீங்கள் ஒப்புக் கொள்வீர்கள்.

மீனம்: சட்ட வழக்குகள் மூலம் நீங்கள் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். அதற்கு ஒரு திருப்தியான முடிவு ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். மதியம் குடும்ப விஷயங்கள் தொடர்பான பணிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். மாலையில் இசை அல்லது நடன வகுப்புகளுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது.

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