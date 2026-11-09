இன்று அதிர்ஷ்ட தேவதை அருகில் இருக்கும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான் - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?
நவம்பர் 9ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 9, 2026 at 6:58 AM IST
மேஷம்: உங்களது தோற்றம் மற்றும் செயல்திறன் காரணமாக இன்று அனைவரின் கவனத்தையும் கவர்வீர்கள். இந்த வாய்ப்பை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொண்டு புத்துணர்வு பெறவும். இதன் மூலம் நீங்கள் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற முடியும்.
ரிஷபம்: இன்று உறுதியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும், கோரிக்கை வைப்பதற்கும் சாதகமான நாள் அல்ல. சச்சரவுகள், விவாதங்களை தவிர்க்கவும். இல்லாவிட்டால் பாதிப்புகள் பெரிய அளவில் இருக்கும்.
மிதுனம்: அதிர்ஷ்ட தேவதை உங்களைப் பார்த்து புன்னகைக்கிறார். நீங்கள் பொதுவாக கூச்ச சுபாவம் உள்ளவர்கள். ஆனால் இன்று வித்தியாசமாக வெளியில் சென்று உங்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள்.
கடகம்: பணியிடத்தில், சிறந்த கூட்டாளி உறவை ஏற்படுத்தும் உங்களது திறமையின் காரணமாக, முக்கிய திட்டங்களில் வெற்றி காண்பீர்கள். ஆனால் ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படுத்தும்போது கவனமாக செயல்படுவது முக்கியம்.
சிம்மம்: புத்துணர்வு மற்றும் புத்துயிர் - இந்த இரண்டு வார்த்தைகள் இன்றைய தத்துவமாக இருக்கும். புதுப்பிக்க செய்வது என்றால் புதிதாக எதையேனும் ஏற்படுத்துவது என்று அர்த்தமல்ல. நீங்கள் வந்த வழியை திரும்பிப் பார்த்து ஆராய்ந்து சிந்திப்பதாகும்.
கன்னி: இன்று வர்த்தகம் தொடர்பான பணிகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகிய இரண்டுக்கும் நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். விருந்துகளில் அதிகம் கலந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் செலவிடுகிறீர்களோ, அந்த அளவிற்கு செலவு இருக்கும்.
துலாம்: தொடர்பு மற்றும் வெளிப்பாடு - பணியிடத்தில் இந்த இரண்டு விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த இரண்டையும் சிறந்த வகையில் கையாளும் திறன் உங்களுக்கு உண்டு. வர்த்தக ஆலோசனை மற்றும் கூட்டங்களில் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உறவுகளை அணுகும் விதத்தில் புதிய பரிமாணத்தை ஏற்படுத்துவது நல்லது. நெருங்கிய உறவினர்களுடன், பாதிக்கப்பட்டுள்ள உறவுகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும். முயற்சியில் தோற்றுப் போகாமல் இருக்க கவனத்துடன் செயல்படவும்.
தனுசு: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும். தொழில் ரீதியான உங்களது அணுகுமுறையின் காரணமாக, கடினமான பிரச்சினைகளையும் எளிதாக கையாள்வீர்கள். பிறரின் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பு கொடுப்பதால், நண்பர்கள் பலர் இருப்பார்கள்.
மகரம்: கடந்த கால நினைவுகள் உங்கள் மனதில் அலைமோதி, அதன் உந்துதல் காரணமாக பழைய நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள். மற்றொருபுறம், உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள், உங்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பது போன்ற உணர்வு உங்களுக்கு இருக்கும்.
கும்பம்: இன்று, கவலையும் மகிழ்ச்சியும் கலந்த நாளாகும். வீட்டு வேலைகளால் சோர்வடைவீர்கள். ஆனால் மாலை நேரத்தில் சோர்வு நீங்கி புத்துணர்வு பெறுவீர்கள். வலிகளை உணர்ந்த பிறகுதான் சந்தோஷத்தின் மதிப்பை உணர முடியும்.
மீனம்: உங்களுக்கு அதிக அளவில் நண்பர்கள் இருந்தாலும், சில குறிப்பிட்ட நண்பர்களே நெருக்கமாக இருப்பார்கள். உங்கள் நெருங்கிய நண்பர்களுடன் சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிட்டு நிம்மதியாக இருப்பீர்கள்.