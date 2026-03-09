துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அலுவலகத்தில் ஆச்சர்யம் காத்திருக்கு - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மார்ச் 9ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : March 9, 2026 at 6:54 AM IST
மேஷம்: உலகம் இன்று வண்ணமயமாக இருக்கும். உங்களுக்கு அனைத்திலும் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். உறவுகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால், உங்களைப் பற்றி நீங்களே ஆராய்ந்து சிந்தித்து, பிரச்சினைகளை தீர்க்கவும்.
ரிஷபம்: நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் இன்று வெற்றி பெறும். நிதி பரிவர்த்தனைகள், லாபம் கொடுப்பதாகவும் திருப்திகரமானதாகவும் இருக்கும். இன்று முழுவதும் பணி செய்து சோர்வாக இருப்பீர்கள். ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு உற்சாகமான மாலை காத்துக் கொண்டிருக்கிறது.
மிதுனம்: மனதுக்கு பிடித்தவர்களை சந்தோஷமாக வைத்துக்கொள்ள அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். அவர்களும் உங்கள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்தாலும், மேலும் பல எதிர்பார்ப்புகள் ஏற்படும். நீங்கள் உங்களுக்கான நேரத்தை செலவிட திட்டமிட வேண்டும்.
கடகம்: உங்களது வெற்றி மற்றவர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதாக இருக்கும். மாலையில் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்பத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து அவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
சிம்மம்: உங்கள் அலட்சியமானப்போக்கின் காரணமாக செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். எனவே செலவுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நாளின் பிற்பகுதியில், பணி தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். அவற்றை அலட்சியம் செய்தால், பெரிய பிரச்சினையாக உருவெடுக்கலாம்.
கன்னி: மனதிற்குப் பிடித்த உறவுகளை தேடும் முயற்சி வெற்றிபெறும். பணியில் மற்றவர்களைவிட சிறந்து விளங்குவீர்கள். நீங்கள் பிறரை மகிழ்ச்சியடையச் செய்வீர்கள். அதனால், அவர்கள் அன்பையும் நன்மதிப்பையும் பெறுவீர்கள்.
துலாம்: அலுவலகத்தில் உங்களது செயல்திறனைப் பார்த்து உயரதிகாரிகள் ஆச்சரியம் அடைவார்கள். இதன்மூலம் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.
விருச்சிகம்: தலைமை தாங்கும் அனைத்துப் பண்புகளும் உங்களிடம் உள்ளது. உங்களது திறமையை நிரூபிக்க இன்று சரியான வாய்ப்பாகும். அனைத்து பிரச்சினைகளையும் ஒரு சவாலாக எதிர்கொண்டு, அவற்றைத் தீர்ப்பீர்கள்.
தனுசு: உங்களது செயல்கள் மூலம் திறமைகளை வெளிக்காட்ட வேண்டும். சுய மேம்பாட்டிற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். உங்களது வீட்டை அலங்கரிக்க முயற்சி எடுப்பீர்கள்.
மகரம்: உடல்நலத்தையும் மனநலத்தையும் கவனித்துக்கொண்டு, உங்கள் கனவுகளை நிறைவேற்ற தொடர்ந்து பணியாற்றுங்கள். நிறுவனத்தின் சார்பாக, நீங்கள் முக்கியமான பரிவர்த்தனை ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.
கும்பம்: வேலைப்பளுவின் காரணமாக உடல்நலம் பாதிக்கப்படலாம். இருந்தாலும், உங்களது கடின உழைப்பிற்கு, விரைவில் சிறந்த பலன் கிடைக்கும். உங்களது உறுதியான அணுகுமுறை உங்களது மதிப்பை அதிகரிக்கும்.
மீனம்: கடந்த காலத்தில் எப்படி பணியாற்றினீர்கள் என்பதை பற்றி சிந்தித்து இன்று உங்களை மேம்படுத்த முயற்சி செய்வீர்கள். நண்பர்கள் உங்களை மாற்ற நினைக்கலாம். உங்கள் திறமை மற்றும் ஆற்றல் காரணமாக, உங்களது முடிவுகளை நீங்களே எடுத்துக் கொள்வீர்கள்.