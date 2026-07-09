கும்ப ராசிக்காரர்கள் கொண்டாட்டத்திற்கு தயாராகுங்கள் - மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி?
ஜூலை 9ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : July 9, 2026 at 7:13 AM IST
மேஷம்: உங்கள் திறமையை சிறந்த முறையில் வெளிப்படுத்துவீர்கள். பணியில் சிறந்த ஆலோசனைகளை வழங்கி அதற்கான பலனைப் பெறுவீர்கள். எனினும், சரியான அங்கீகாரம் கிடைக்காததால் ஏமாற்றம் ஏற்படக்கூடும்.
ரிஷபம்: விதிக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கும் நிலைக்கு இன்று தள்ளப்படுவீர்கள். விதியின்படி நடக்கட்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டாலும், நல்லவை நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்க வேண்டாம். தவறான முடிவுகளை எடுக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மிதுனம்: இன்று தொடங்கும் அனைத்து வேலைகளும், எந்தவித தாமதமுமின்றி வெற்றிகரமாக முடியும். உங்கள் வேலைக்கு உரிய வெகுமதி அல்லது பலன் விரைவில் கிடைக்கும் என்பதால், நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள்.
கடகம்: அதிர்ஷ்டக் காற்று இன்று உங்கள் பக்கம் வீசும். நிலம், வீடு அல்லது கட்டிடம் தொடர்பான வர்த்தகத்தில் லாபம் அடைவீர்கள். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகள் மற்றும் உடன் பணியாற்றுபவர்கள் முழு ஆதரவு அளிப்பார்கள்.
சிம்மம்: எதையாவது வித்தியாசமாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன் காணப்படுவீர்கள். நாள் முழுவதும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் இருப்பீர்கள். அதே சமயம் சவால்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
கன்னி: நாள் முழுவதும் இனம் புரியாத பயம் உங்கள் மனதை ஆக்கிரமித்திருக்கும். நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவதால் தெளிவு பிறக்கும். இன்று சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டிய நாள்.
துலாம்: இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் திறமையை உலகிற்கு வெளிப்படுத்துவீர்கள். புதிய துணிகளை ஆர்வமுடன் வாங்குவீர்கள். மற்றவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை கூர்ந்து கவனித்து, கவனமாக செயல்படவும்.
விருச்சிகம்: புதிய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட தயாராக இருப்பீர்கள். ஆனால் அவை நீங்கள் எதிர்பார்த்தது போன்று நடக்காது. எனினும் நம்பிக்கையை கைவிட வேண்டாம். வெற்றி பெறும் வரை தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும்.
தனுசு: வார்த்தைகளை விட, செயல்கள் மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணியை முடிப்பீர்கள். நெடுநாட்களாக இருந்த சச்சரவுகளையும், வெற்றிகரமாக தீர்ப்பீர்கள்.
மகரம்: உங்கள் நேர்மறையான செயல்பாடுகள் இலக்கை எட்ட உதவும். அக்கறை இல்லாதவர் போல் இருக்க மாட்டீர்கள். மிகவும் கவனத்தோடு முடிவெடுக்கவும், அது வெற்றிக்கு உதவும்.
கும்பம்: கொண்டாட்டங்கள் இன்று தானாக வந்து சேரும். பாதையில் தடைகள் எதுவுமே இருக்காது. பணியிடத்தை பொறுத்தவரை, உங்கள் இலக்கை அடைவதற்கான வழியில் மேலும் முன்னேறிச்செல்வீர்கள்.
மீனம்: நிதி ரீதியான சில பிரச்சினைகள்இன்று ஏற்படலாம். அதனால், நிதி தொடர்பான விஷயங்களை செய்யும் போது கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.