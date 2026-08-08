ஆகஸ்ட் 8: கணவன் - மனைவி இடையே உறவு பலப்படும்; உங்கள் ராசிக்கான பலன் என்ன?
ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : August 8, 2026 at 7:12 AM IST
மேஷம்: சில குறிப்பிட்ட காரணத்தினால் உங்கள் மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்படலாம். அனைத்தும் உங்களுக்கே சொந்தம் என்னும் எண்ணம் இருக்கும். அதனால் உங்கள் உடமை மீது சிறிது பயம் ஏற்படக்கூடும். அன்பால் உறவுகள் மலரும். திருமண வாழ்க்கை செழிப்புறும்.
ரிஷபம்: இன்று, நீங்கள் சிறிய பயணம் மேற்கொள்ளலாம். பயணத்தில் சில மாற்றங்களை செய்ய நிர்பந்திக்கப்படுவீர்கள். அதனால் மனம் சிறிது வருத்தம் அடையலாம். திட்டங்களை முன்கூட்டியே தீர்மானித்து செயல்படுத்துதல் நன்மையை கொடுக்கும்.
மிதுனம்: உங்களது சமூக மட்டத்தில் உள்ளவர்கள் உங்களை ஒரு தலைமையாக பார்ப்பார்கள். மனதுக்குப் பிடித்ததை அடைய, அதன் மீது கவனம் செலுத்துவது அவசியம். சில காலங்களாக பதில் தெரியாத கேள்விகளுக்கு விடை காண்பீர்கள்.
கடகம்: உங்களின் புதிய முயற்சிக்கு வெற்றி கிடைக்கலாம். இந்த நாள் உங்களின் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை சந்திப்பதற்கு ஏற்ற நாளாக அமையப் பெறலாம்.
சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு ஒரு சவாலான நாளாக இருக்கலாம். பதட்டங்களும், சிக்கல்களையும் எதிர்கொண்டாலும் அனைத்துப் பணிகளையும் வெற்றிகரமாக செய்துமுடிப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். அலுவலகப் பணிக்கும் வீட்டிற்கும் இடையே சமமான முக்கியத்துவம் அளியுங்கள்.
கன்னி: நீங்கள் எந்த செயல் செய்தாலும், அதில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். வெகு நாட்களாக வெளிநாட்டு வியாபாரம் செய்ய எடுத்த முயற்சிகள் நல்ல பலனை தரும். உங்கள் தோற்றத்தையும், ஆளுமையையும் மேம்படுத்திக் கொள்ள முயற்சியுங்கள்.
துலாம்: திருமணமானவர் என்றால், கணவன் - மனைவிக்கு இடையே உறவு பலப்படும். குடும்பத்தினர்களுடன் வெளியே விருந்திற்கு சென்று ஒன்றாக நேரம் செலவிடுவதால் உறவு வலுப்படும். இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான மற்றும் சிறந்த நாளாக அமையும்.
விருச்சிகம்: பணியில் முழு கவனத்துடன் முயற்சித்தல் அவசியம். வியாபாரத்தில் பொறுமை மற்றும் நம்பிக்கை தேவை. எந்தவொரு காரியத்தையும் பொறுமையாக கையாளுதல் அவசியம். நல்லது நடக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் செயல்படுங்கள்.
தனுசு: உங்களைச் சுற்றியிருக்கும் அன்பர்கள் உங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கலாம். அவற்றை உங்கள் நன்மைக்காக எடுத்துக்கொண்டு, முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் நீங்கள் நன்மை அடைய வாய்ப்பு இருக்கிறது.
மகரம்: இன்று நீங்கள் குழப்பமான எண்ணங்களால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவீர்கள். எதிர்மறையான உணர்வுகளில் இருந்து விடுபட முடியவில்லை என்றாலும், உங்கள் கடின முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்கும். வருங்காலத்திற்கான சிறந்த அடித்தளத்தை அமைப்பீர்கள்.
கும்பம்: வாழ்க்கையின் பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களை சந்தித்து, அவர்களுடன் உரையாடுவதன் மூலம் உங்கள் அறிவுத்திறன் மிகவும் அதிகரிக்கும். உங்களது திறன்களை நீங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்துவீர்கள். ஆனால், இதனால் உங்களுக்கு சிறிது சோர்வும் ஏற்படலாம்.
மீனம்: வர்த்தகத்துறையில் உள்ள சில தடைகள் காரணமாக மனது பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பிரச்சினையின் மூல காரணத்தை அறிந்து, அதற்கான தீர்வை யோசிக்கவும். பொறுமையாக செயல்படுங்கள். முயற்சியின் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள். தகுந்த நேரத்தில் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.