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இன்றைய ராசிபலன்: முன்முயற்சியால் ஆதாயம் கிடைக்கும் ராசிக்காரர் இவர் தான்

நவம்பர் 7ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 7, 2026 at 6:59 AM IST

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மேஷம்: உங்களது வெற்றியின் ரகசியத்தை பகிர்ந்து கொள்வது சிறந்தது என்பதை நீங்கள் இன்று உணர்ந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் கொடுக்கும் அனைத்தும், ஒன்பது மடங்காக பெருகி உங்களை வந்து சேரும்.

ரிஷபம்: உங்களை யாரும் வெற்றி கொள்ள முடியாத அளவில் நீங்கள் திறன் பெற்றவராக இருப்பீர்கள். ஆனால் உங்கள் ஆற்றலை வீணடிக்காமல், கவனமாக செயல்படவும். சில பணித் திட்டம் தொடர்பாக மன அழுத்தம் உண்டாகலாம்.

மிதுனம்: குடும்பத்தினருக்கு நீங்கள் எப்போதும் முன்னுரிமை கொடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில், முன்முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் உங்கள் திறமையின் காரணமாக, ஆதாயம் கிடைக்கும். உங்களுக்கு நெருக்கமான ஒருவருடன் இரவு விருந்திற்கு செல்லும் வாய்ப்பு உண்டு.

கடகம்: இன்று, சிறிது மந்தமாக தொடங்கும். ஆனால் நேரம் செல்லச் செல்ல சுறுசுறுப்பை பெறுவீர்கள். நீங்கள் உடல்நிலையில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. உடல் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் மருத்துவரை தொடர்பு கொண்டு சிகிச்சை பெறவும்.

சிம்மம்: இன்றைய நாளின் தொடக்கம், மனக் கசப்புடன் இருக்கலாம். நீங்கள் பலவிதமான விஷயங்களை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். ஆனால், விரும்பிய பலன் கிடைக்காமல் போகலாம். பணி தொடர்பான முயற்சிகளுக்கு நாளின் பிற்பகுதி சாதகமாக இருக்கக் கூடும்.

கன்னி: உங்கள் பணியிடத்தில், உங்களுக்கு சாதகமான விஷயங்கள் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. மதிய நேரத்தில், உங்கள் தொழில் திறமை மிகச் சிறந்து விளங்குவதாக நீங்கள் உணர்வீர்கள். இன்று மாலை, உங்கள் மனதுக்குப் பிடித்தவருக்கு பரிசளித்து மகிழ்வீர்கள்.

துலாம்: புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் போது கவனமாக இருக்கவும். வர்த்தகத்தில் நீங்கள் இன்று மேற்கொள்ளும் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் காரணமாக சில பாதிப்புகள் உண்டாகலாம். ஆனால் உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக, உங்கள் மீது ஏற்பட்டுள்ள சந்தேகம் நீங்கும்.

விருச்சிகம்: உங்களுக்கு இருக்கும் தொலைநோக்கு காரணமாக, நிதி பாதுகாப்பு குறித்த அவசியத்தை உணர்வீர்கள். அதனால் நீண்ட காலத்திற்கான முதலீடுகளை மேற்கொள்வீர்கள். சமூக ரீதியான அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

தனுசு: நீங்கள், ஒரு சவாலை எதிர்கொள்வீர்கள். உங்கள் மதிப்பை தக்கவைத்துக்கொள்ள அதை வெற்றி கொள்வது அவசியமானதாக இருக்கும். அந்த சவாலை, நீங்கள் வாழ்க்கையில் உற்சாகத்துடன் எதிர்கொள்வீர்கள்.

மகரம்: நீங்கள் மதிக்கும் ஒருவரை சந்தித்து, அவரின் செயல் திறனைப் பார்த்து ஊக்கம் பெறுவீர்கள். இன்று, எவரேனும் ஒருவருடன் சர்ச்சையில் ஈடுபடும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதற்கு சட்ட ரீதியான பிரச்சினைகள் வரும் என்பதால், அதனை தவிர்க்கவும்.

கும்பம்: இன்று நீங்கள் ஒரு அமைதித் தூதராக செயல்படுவீர்கள். நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனைகளையும் மற்றவர்களது பிரச்சினைகளையும் மிகவும் சாதுரியமான வகையில் சுமுகமான முறையில் தீர்த்து வைப்பீர்கள். உங்களுக்கு வரும் வெற்றி வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

மீனம்: உங்கள் பணியை நிறைவு செய்ய நீங்கள், தனிப்பட்ட முறையை கடைப்பிடிப்பீர்கள். பணியில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களது கடும் உழைப்புக்கான பலன் கிடைக்காவிட்டாலும், அதற்கான அங்கீகாரம் நிச்சயம் கிடைக்கும்.

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