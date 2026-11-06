இன்று குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவிடும் ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
நவம்பர் 6ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 6, 2026 at 6:56 AM IST
மேஷம்: நீங்கள் தனிமையில் இருக்க விரும்புவீர்கள். மற்றவர்கள் வியக்கும் வகையில் உங்களது பங்களிப்பை கொடுப்பீர்கள். சக பணியாளர்களுக்கும் உங்களது நிபுணத்துவத்தை கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் ஆதாயம் பெறலாம்.
ரிஷபம்: இன்று கற்பனைத்திறன் அதிகம் இருக்கும். புதிய விஷயங்களை அறிந்துகொள்ள ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். படைப்பாற்றல் காரணமாக உறுதிப்பாட்டுடன் பணியாற்றுவீர்கள். உங்களது புகழ் காரணமாக எதிர்பாராத பலன்கள் கிடைக்கும்.
மிதுனம்: தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உற்சாகமும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். குழந்தைகளுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். வீட்டை அலங்கரிக்க முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் மேற்கொள்ளும் நீண்ட ஆலோசனைகள் மூலம் பல பிரச்சினைகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும்.
கடகம்: காதல் துணையுடன் கடைகளுக்குச் சென்று அவர்களுக்கு பிடித்த பொருட்களை வாங்குவதில் அதிக பணம் செலவு செய்வீர்கள். பதிலுக்கு அவர்களும் உங்களது மனதை மகிழ்விக்கும் வகையில் பரிசுகளை தருவார்கள்.
சிம்மம்: விஷயங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த வகையில் நடக்க சாத்தியம் மிகவும் குறைவு. அதனால் அது குறித்து கவலைப்படாமல், நடப்பவை நல்லதற்கு தான் என மனதை தேற்றிக் கொள்ளுங்கள். சரியான நபரை சந்தித்து, அதன் மூலம் கற்பனைத் திறனை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள்.
கன்னி: சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொள்ளும் தன்மையின் மூலம் சுற்றியிருப்பவர்களை மகிழ்விப்பீர்கள். எதிர்பாராத சம்பவம் நேரிடலாம். அவை உங்களுக்கு சாதகமாகவே இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடவும்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாளல்ல. எனினும் நல்லது நடக்கவில்லை என்றால் அது கெடுதல் என்று பொருள் இல்லை. சிறிது மன அழுத்தங்கள் இருந்தாலும், மாலையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது உறுதி. வாழ்க்கைத் துணையுடன் முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: வாழ்க்கை ஒரு சிறந்த ஆசிரியர். அதை இன்று அனுபவித்து அறிவீர்கள். கடும் போட்டியின் மத்தியில், சந்தையில் வெற்றி பெறுவது எப்படி என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள். இதனால் எதிர்ப்புகள் வந்தாலும், அது உங்களை பாதிக்காது. நீங்கள் தவறு செய்தாலும் அது குறித்து கவலை கொள்ள வேண்டாம்.
தனுசு: வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களின் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வதில் இன்று அதிக நேரம் செலவாகும். உங்களது பொறுமையான குணத்தினால், மற்றவர்கள் கூறும் ஆலோசனைகளை கவனமாக கேட்பீர்கள். இன்று உங்களுக்கு ஆக்கபூர்வமான நாள்.
மகரம்: உங்களுக்குப் பொருத்தமான துணையை கண்டறிந்து, அவர்களிடம் உங்களது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். கடந்த வருடங்களில் இல்லாத அளவிற்கு, குடும்பத்தினரிடம் உணர்வுகளை அதிகம் வெளிப்படுத்துவீர்கள். நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் நிபந்தனையற்ற அன்பு பல மடங்கு உங்களை வந்து சேரும்.
கும்பம்: இன்றைய தினத்தை உங்களுக்காக செலவிட விரும்புவீர்கள். எனினும் இது தேவையான அமைதியையும் நிம்மதியையும் கொடுக்காது. விருப்பமில்லாத நிகழ்வுகளால் மன வருத்தம் ஏற்படும். தேவையான மனோ சக்தி இறைவனிடமிருந்து தான் கிடைக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று நீங்கள் விரும்பிய அனைத்தையும் செய்யலாம். உங்களது குழுவிற்கு உங்கள் அனுபவத்தின் மூலம், செயல்திறனை நிரூபிக்க இயலும். உங்களை அனைவரும் போற்றுவார்கள். பெண்களுக்கு லாபம் கிடைத்து அதன் மூலம் ஊக்கம் பெறுவார்கள்.