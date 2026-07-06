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காதல் சுகானுபவத்தை ருசிக்கப் போகும் ராசிக்காரர் ‘இவர்’ தான்!

ஜூலை 6ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 6, 2026 at 7:11 AM IST

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Updated : July 6, 2026 at 7:47 AM IST

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மேஷம்: உங்கள் சொந்தத் திறமையில் வெற்றி கிடைக்கும். விஞ்ஞானம் அல்லது கலைத்துறை மாணவர்கள் ஞானம் மற்றும் ஆழமான அறிவு காரணமாக சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். மேற்படிப்புக்கு செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.

ரிஷபம்: மற்றவர்களை ஈர்ப்பதோ கட்டுப்படுத்துவதோ உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கலாம். மனதில் உள்ள இலக்கை அடைவதில் தொடக்கத்தில் பின்னடைவுகள் ஏற்படும். ஆனால் இறுதியில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

மிதுனம்: வணிக ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ள சிறந்த நாள். மதம், கலாச்சாரம், மற்றும் அறிவுசார் பணிகளில் நாள் முழுவதும் ஈடுபட்டிருப்பீர்கள். தொண்டு நிறுவனம் அல்லது அறக்கட்டளை பணிகளுக்காக செலவுகள் செய்வீர்கள்.

கடகம்: அசாதாரணமான சில புதிய சூழ்நிலைகளைக் கையாள தயாராக இருக்கவும். நாளின் பிற்பகுதியில் பொது உளவியல் தொடர்பான சில படிப்பினைகளை கற்றுக்கொள்வீர்கள். முக்கியமான முடிவைகளை எடுப்பதற்கு முன்னதாக, சாதக பாதகங்களை ஆராயவும்.

சிம்மம்: மனநிலையை இன்று கவனமாக கையாள வேண்டும். குறிப்பாக காலை நேரத்தில் எரிச்சலூட்டும் மனோநிலை நிலவலாம். பதற்றங்கள் அதிகரிக்கலாம். ஓரிரு நாட்களில் உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும்.

கன்னி: சிறிய விஷயங்களில் தலையிட வேண்டாம். அது நெருங்கிய உறவுகளை சேதப்படுத்தக்கூடும். நீதிமன்றத்துக்கு வெளியில் சட்ட விஷயங்கள் சமரசமாக முடிவுக்கு வரும். மாலையில், உங்கள் மகிழ்ச்சிக்காக ஓரளவு பணத்தை செலவழிப்பீர்கள்.

துலாம்: சலிப்பூட்டும் அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து சற்று விலகி விடுமுறையை அனுபவியுங்கள். இந்த பயணத்தினால் புத்துணர்வு ஏற்படுவதோடு அறிவும் அனுபவமும் அதிகரிக்கும்.

விருச்சிகம்: அவ்வப்போது வாழ்க்கையின் ஆடம்பரங்களை அனுபவித்து மகிழ்வதும் நல்லதே. வாழ்க்கைத்துணையுடன் காதல் நிறைந்த சுகானுபவம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் நன்மதிப்பை பெறுவீர்கள்.

தனுசு: உங்கள் எதிர்ப்பார்ப்புக்கு அதிகமாகவே நற்பலன்கள் இன்று கிடைக்கும். பிறரை பாராட்டுவதற்கு சற்றும் தயங்க மாட்டீர்கள். மிகவும் பிரியமானவர்களை அன்புடன் அரவணைத்துச் செல்வீர்கள்.

மகரம்: நேர்மறையான அணுகுமுறை, விடாமுயற்சி மற்றும் நேர மேலாண்மை என வாழ்க்கை வெற்றிகரமான செல்லும். இருந்தாலும், அதை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவழித்து அவர்களின் முக்கியத்துவத்தை உணர்வீர்கள்.

கும்பம்: நடைபெறவே முடியாத விருப்பங்களை விட்டு விடுங்கள். இல்லையென்றால் யதார்த்தத்தை எதிர்க்கொள்ளும்போது அதிக ஏமாற்றமே மிஞ்சும். இருப்பதில் திருப்தியடையுங்கள். சக ஊழியர்களின் உதவியுடன் உங்கள் பணியை சிறப்பாக செய்து முடிப்பீர்கள்.

மீனம்: நாள் முழுவதும் சிறிய அளவிலான கருத்து மோதல்கள் ஏற்படும். முரண்பாடுகள் முடிந்த பிறகு கூட, அதிலிருந்து வெளியே வர உங்களுக்கு நீண்ட நேரம் எடுக்கும். வேலையில் முன்னேற்றத்தை விரும்பினால் மனநிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படாமல் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்.

Last Updated : July 6, 2026 at 7:47 AM IST

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ராசிபலன் ஜூலை 6
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