தனுசு ராசிக்கார வர்த்தகர்களுக்கு இன்று லாபகரமான நாள் - உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?
நவம்பர் 5ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 5, 2026 at 6:50 AM IST
மேஷம்: இன்று பல விதமான விஷயங்கள் மீது ஈர்ப்பு கொள்வீர்கள். ஆனால் மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல. குடும்ப உறுப்பினர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள, அவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவது மிகவும் முக்கியம்.
ரிஷபம்: சிந்தனை மிகுந்த, ஆதாயமான நாளாக இருக்கும். எதிர்பார்த்தபடி விஷயங்கள் நடக்கவில்லை என்றால் ஏமாற்றம் கொள்ள வேண்டாம். இதனால் மோசமான விளைவுகள் எதுவும் ஏற்படாது. நன்மைகள் உண்டாகும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.
மிதுனம்: தினசரி பணியிலிருந்து சிறிது விலகி ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று விரும்புவீர்கள். தனிப்பட்ட விஷயங்கள் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். மதிய நேரத்தில் வேலையில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்தை அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம்.
கடகம்: புகழ் பெற வேண்டும் என்ற உங்கள் கனவு நிறைவேறும். சரியான திட்டமிடல் மூலம் பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். உங்கள் முயற்சி அனைத்தும் வெற்றி பெறும்.
சிம்மம்: சந்தோஷமான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். அனைத்து பணிகளையும் உற்சாகத்துடன் செய்து முடிப்பீர்கள். காலையில் மனதில் பட்டதை செய்வீர்கள். மாலையில் சிறிது சிந்தித்து செயல்படுவீர்கள்.
கன்னி: பெண்களுக்கு சமைப்பதிலும் பரிமாறுவதிலும் மகிழ்ச்சி இருக்கும். தங்கள் உறவினர்கள் அல்லது நெருங்கிய நண்பர்களை அழைத்து விருந்து கொடுக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. காதல் துணையை நினைத்து, அவர்கள் நினைவில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
துலாம்: வேலைப்பளு அதிகம் உள்ளதால் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகலாம். விளம்பரம் மற்றும் மார்க்கெட்டிங் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று சாதகமான நாளாக இருக்கும். குறைந்த முயற்சியில் அதிக பலன் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: எதைப் பற்றியும் சிந்திக்காமல் கண்ணால் பார்ப்பதை மட்டுமே நம்பவும். இதன் மூலம் குழப்பங்களையும் சச்சரவுகளையும் தவிர்க்கலாம். முக்கியமான விஷயங்களை கவனிக்க தவற வேண்டாம்.
தனுசு: அனைத்து வர்த்தகர்களுக்கும் இன்று லாபகரமான நாளாக இருக்கும். கனவுகள் நிறைவேறும். கடன் கோரிக்கை ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். மனதிற்குப் பிடித்தவர் சந்தோஷப்படும் வகையில் செயல்படுவீர்கள்.
மகரம்: இன்று வேலைப்பளு அதிகம் இருக்கும் என்பதால் சோர்வாக உணர்வீர்கள். தியானத்தின் மூலம் கூட மன அழுத்தத்தை நீக்க முடியாமல் இருக்கும். கார் அல்லது வீடு வாங்க சாதகமான நாளாக இருக்கும். புதிய வீட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பும் அதிகம் உள்ளது.
கும்பம்: எதிர்பாராத ஒரு நாளாக இன்றைய நாள் இருக்கும். போட்டியாளர்களால் உங்களது நடவடிக்கைகளை கணிக்க முடியாது. உங்களது நேர்மையான முயற்சிகள் பாராட்டப்பட்டு பலன்கள் கிடைக்கும். சிறிது ஓய்வு எடுத்து அடுத்த நாளுக்காக தயாராகவும்.
மீனம்: நாளின் முதல் பாதியில், சமூக ரீதியான பொறுப்புகளிலும் தினசரி பணிகளிலும் அதிக நேரம் செலவிடுவீர்கள். மதிய நேரத்தில் உங்களுக்கு உதவி செய்ய சிலரை அழைக்கக்கூடும். இன்று ஆச்சரியங்கள் நிறைந்த மறக்க முடியாத நாளாக இருக்கும்.