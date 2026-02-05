வீட்டில் குதூகலமும் மகிழ்ச்சியும் பொங்கும் - எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?
பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
மேஷம்: இன்று நிதி ஆதாயம் தொடர்பான நல்ல செய்தி கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. அதனால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து விஷயங்களிலும் 100 சதவீத பங்களிப்பை கொடுப்பீர்கள். அதற்கு சிறந்த வகையில் பலன் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் விரிவான திட்டம் வகுத்து பணியாற்ற வேண்டும். இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் பணிபுரிய முடியும். உங்களது அகராதியில் தோல்வி என்பதே இல்லை.
மிதுனம்: இன்றைய தினத்தில், வீட்டில் குதூகலமும் மகிழ்ச்சியும் பொங்கும். வீட்டின் அலங்காரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான விஷயங்களில் அதிகம் ஈடுபாடு கொண்டு, குழந்தைகளுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.
கடகம்: நீங்கள் இன்று செலவுகளை கணிசமாக கட்டுப்படுத்துவீர்கள். எனினும், கடுமையாக உழைத்து சம்பாதித்த பணத்தை விரயம் செய்ய விரும்ப மாட்டீர்கள். உங்களது வேலையிலும் மாற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.
சிம்மம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, விஷயங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த வகையில் நடக்கும் சாத்தியம் மிகவும் குறைவு. உங்களுக்கு ஏற்ற சரியான நபரை நீங்கள் சந்தித்து, அதன் மூலம் உங்களது கற்பனைத்திறனை வளர்த்துக் கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது.
கன்னி: சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி நடந்துகொள்ளும் உங்களது தன்மையின் மூலம் உங்களை சுற்றியிருக்கும் மக்களை மகிழ வைப்பீர்கள். காதல் வயப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத சம்பவம் நேரிடலாம்.
துலாம்: முயற்சிகள் எதுவுமே வீண் போகாது. அவை தற்போது பயனளிக்கவில்லை என்றாலும், வருங்காலத்தில் நிச்சயம் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இன்றைய தினம் பொதுவாக ஆக்கப்பூர்வமான நாளாக இருக்காது. எனினும் முயற்சியைக் கைவிடாமல் இருந்தால், வருங்காலத்தில் அதற்கேற்ற பலனை அடைவீர்கள்.
விருச்சிகம்: அலுவலகத்தில் மதிப்பை உயர்த்திக் கொள்ள விரும்புவீர்கள். நீங்கள் உறுதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் தன்மை கொண்டவர். இலக்குகளை அடைய எந்த அளவிற்கும் சென்று வேலைபார்க்கும் திறமை கொண்டவர்.
தனுசு: உங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் முக்கியமான விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள். குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் ஆலோசனைகள் வழங்குவார்கள்.
மகரம்: உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையை சந்தித்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் மனம் திறந்து பேசுவீர்கள். உங்கள் காதல்துணையும் உங்கள் மீது நிபந்தனையற்ற அன்பைப் பொழிவார்.
கும்பம்: இன்று உங்கள் பணியை முடித்துவிட்டு, பிறகு மற்றவர்களுக்கு உதவுவது குறித்து யோசிக்கவும். உங்களது வாழ்க்கைத் துணை உங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்து, மன அழுத்தத்தைப் போக்குவார்.
மீனம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, உங்களுக்கு ஆதரவு அதிகம் தேவைப்படும். அதற்கான நபர் இன்று உங்களோடு இருப்பார். இன்று விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக நடைபெறும் என்பதால் மனம் தளர வேண்டாம். போட்டியில் முன்னேறிச் செல்ல உங்கள் கற்பனைத் திறனைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.