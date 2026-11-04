சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இன்று உற்சாகமாக இருப்பார்கள் - உங்களுக்கு எப்படி?
நவம்பர் 4ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 4, 2026 at 6:50 AM IST
மேஷம்: பொதுத்துறை மற்றும் மருத்துவத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இது சிறந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் முயற்சியின் மூலம் நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணிகளை இன்று முடித்து விடுவீர்கள்.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு இன்று படைப்பாற்றல் மற்றும் போட்டி மனப்பான்மை அதிகம் இருக்கும். உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக உடன் பணிபுரிபவர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். பணியில் நீங்கள் பெரிய சாதனைகளை செய்வீர்கள்.
மிதுனம்: சில குறிப்பிட்ட நபர்களுடனான உங்களது உறவு இன்று உணர்வுபூர்வமானதாக இருக்கும். இதனால் நீங்கள் மன மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை எதிர்நோக்க நேரிடும்.
கடகம்: இன்று பணியை பொறுத்தவரை சாதகமான நாளாக இருக்காது. வேலையில் மனம் லயிக்காமல் குழப்பமான மனநிலை இருக்கும். குழந்தைகள் பிரிவால் தனிமையாக உணர்வீர்கள்.
சிம்மம்: நீங்கள் நன்றாக சிந்தித்து அனைத்து முடிவுகளையும் விரைவாக மேற்கொள்வீர்கள். மேலும் உற்சாகமாகவும் புத்துணர்ச்சியுடனும் இருப்பீர்கள். வழக்கமான பணி தான் என்றாலும், கூடுதல் கவனம் செலுத்தி பணியாற்றுவது நல்லது.
கன்னி: குடும்பம் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்கள் பேச்சுத்திறன் மற்றும் அறிவாற்றல் காரணமாக சச்சரவுகளை தீர்த்து விடுவீர்கள். பொறுமையின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து அனைத்தையும் அமைதியாக அணுகுவீர்கள்.
துலாம்: இன்று குடும்பத்துடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள். அவர்களுடன் சிறிய சுற்றுலா பயணம் செல்லும் வாய்ப்பு உண்டு. இன்று குதூகலமான நாளாக இருக்கும். மன அமைதிக்காக கோயில்களுக்கும், ஆன்மீக இடங்களுக்கும் செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது.
விருச்சிகம்: உங்கள் மனதில் வெளிக்காட்டாமல் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த உணர்வுகள் இன்று வெளிவரக்கூடும். இதனால் உங்கள் உடல் நிலையில் பாதிப்பு ஏற்படலாம். மன அழுத்தத்தை போக்க, மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரம் செலவிடவும்.
தனுசு: குறிக்கோளை நோக்கிய உங்களது பயணம் வெற்றி பெறும். உங்களது உறுதியான மனப்பான்மை, உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும். எனினும் உங்கள் பாதையில் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் வாய்ப்பு உண்டு.
மகரம்: உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்தி வந்ததால் அது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைவதில் கால தாமதம் ஏற்படலாம். ஆனால் அனைத்தையும் நிறைவு செய்து விடுவீர்கள்.
கும்பம்: நீங்கள் குடும்பத்தினருடன் விருந்துக்கோ அல்லது கோயிலுக்கோ செல்வீர்கள். மொத்தத்தில் நீங்கள் ஒன்றாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்களை பாராட்டுவார்கள்.
மீனம்: இன்று சில மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்யவும். ஒரே நாளில் அனைத்தையும் முடித்துக்கொள்ள முடியாது என்றாலும் உங்களுக்காக சில நேரத்தை எடுத்துக் கொண்டு பணியாற்றவும்.