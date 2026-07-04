ETV Bharat / spiritual

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு உற்சாகம் நிறைந்த நாள் இது - உங்க ராசிக்கு நாள் எப்படி இருக்கும்?

ஜூலை 4ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 4, 2026 at 7:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: இன்று புரிந்துகொள்ள முடியாத அற்புதமான சம்பவங்கள் நடந்து உங்களை ஆச்சரிப்படுத்தும். இது உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை மதிப்பீடு செய்ய உதவியாக இருக்கும். குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் வேலையை முடிப்பதில் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.

ரிஷபம்: உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்கள் ஏமாற்றம் மற்றும் எரிச்சலை ஏற்படுத்துவார்கள். அதன் காரணமாக, பல விஷயங்களில் தேவையில்லாத உரிமையுணர்வுடன் நடந்துகொள்வீர்கள். ஊழியர்களை பாதுகாக்கும் உங்கள் அணுகுமுறை யாருக்கும் உகந்ததாக இருக்காது.

மிதுனம்: குடும்பத்தினருடன் சுற்றுலா செல்ல திட்டமிடுவீர்கள். இது பயணத்திற்கு உகந்த நேரம். உங்கள் பயணத் திட்டமானது பட்ஜெட்டுக்குள் அடங்குமாறு திட்டமிடுவீர்கள்.

கடகம்: வேலைக்கும் நண்பர்களுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். மிகுந்த விவேகத்துடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் வேலையை விரைவில் முடிப்பீர்கள். வேலை செய்வதற்கான உங்கள் ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும்.

சிம்மம்: சிரமங்கள் மற்றும் தடைகளை திறமையுடன் கையாள்வதோடு, எப்படியாவது வெற்றியடைவதே உங்கள் இலக்காக இருக்கும். தொழிலிலோ அல்லது வியாபாரத்திலோ கடுமையான சவாலை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்.

கன்னி: வாழ்க்கையில் திருப்புமுனை அவசியமானது என்பதை புரிந்துகொள்ளுங்கள். இன்று எதைச் செய்தாலும் அதை சிறப்பாகவே செய்வீர்கள். நிதி மற்றும் உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். ஆன்மிகத்திலும் நேரம் செலவிடுவீர்கள்.

துலாம்: புதிய விஷயங்களைப் அறிந்துகொள்ள முயல்வீர்கள். உற்சாகம் மற்றும் நேர்மறை உணர்வுகள் நிறைந்த நாள் இது. நண்பர்களுடனான நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையிடம் இருந்து பல நன்மைகள் இன்று தேடிவரும்.

விருச்சிகம்: உன்னுடைய விருப்பங்களை அழுத்தமாக, மோதல்போக்குடன் சொல்ல வேண்டி இருக்கலாம். இருப்பினும், உங்கள் பற்றிய அபிப்ராயத்தை தவறாக சித்தரிக்காமல் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். பெரிய அளவிலான திட்டங்களில் தெளிவு அவசியம்.

தனுசு: பணியில் நல்ல செய்தியை எதிர்பார்க்கலாம். குறிப்பாக ஊதிய உயர்வோ, பதவி உயர்வோ கிடைக்கலாம். கணக்காளர்களுக்கு இன்று நல்ல நாள். கடை வைத்திருப்பவர்களுக்கு இன்று வியாபாரம் சிறப்பாக நடைபெறும்.

மகரம்: நீங்கள் தீவிரமான காதல் உள்ளம் படைத்தவர். இருந்தாலும் கற்பனை உலகத்திலேயே வாழ்வது நல்லதல்ல. நீங்கள் தொழிலதிபராக இருந்தால், போட்டியாளர்கள் உங்களுக்கு கடும் சவாலை ஏற்படுத்தலாம். ஆரோக்கியத்தில் உரிய கவனம் தேவை.

கும்பம்: இன்று எல்லாவற்றையும் அறிய அதீத விருப்பம் கொண்டிருப்பீர்கள். நீங்கள் ஒரு தகுதிவாய்ந்த எதிரி என்பதையும் நிரூபிப்பீர்கள். எதிரிகளின் திட்டங்களை தெரிந்துக் கொள்வது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

மீனம்: பணத்தின் முக்கியத்துவம் இப்போது உங்களுக்குப் புரியும. இன்று முழுவதும் அதைப் பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். குடும்பத்தைப் பற்றியக் கவலை அதிகரிக்கும்.

TAGGED:

RASIPALAN
ராசிபலன்
ராசிபலன் ஜூலை 4
HOROSCOPE
RASIPALAN ON JULY 4

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.