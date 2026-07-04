துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு உற்சாகம் நிறைந்த நாள் இது - உங்க ராசிக்கு நாள் எப்படி இருக்கும்?
ஜூலை 4ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : July 4, 2026 at 7:05 AM IST
மேஷம்: இன்று புரிந்துகொள்ள முடியாத அற்புதமான சம்பவங்கள் நடந்து உங்களை ஆச்சரிப்படுத்தும். இது உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை மதிப்பீடு செய்ய உதவியாக இருக்கும். குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் வேலையை முடிப்பதில் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.
ரிஷபம்: உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்கள் ஏமாற்றம் மற்றும் எரிச்சலை ஏற்படுத்துவார்கள். அதன் காரணமாக, பல விஷயங்களில் தேவையில்லாத உரிமையுணர்வுடன் நடந்துகொள்வீர்கள். ஊழியர்களை பாதுகாக்கும் உங்கள் அணுகுமுறை யாருக்கும் உகந்ததாக இருக்காது.
மிதுனம்: குடும்பத்தினருடன் சுற்றுலா செல்ல திட்டமிடுவீர்கள். இது பயணத்திற்கு உகந்த நேரம். உங்கள் பயணத் திட்டமானது பட்ஜெட்டுக்குள் அடங்குமாறு திட்டமிடுவீர்கள்.
கடகம்: வேலைக்கும் நண்பர்களுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். மிகுந்த விவேகத்துடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் வேலையை விரைவில் முடிப்பீர்கள். வேலை செய்வதற்கான உங்கள் ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும்.
சிம்மம்: சிரமங்கள் மற்றும் தடைகளை திறமையுடன் கையாள்வதோடு, எப்படியாவது வெற்றியடைவதே உங்கள் இலக்காக இருக்கும். தொழிலிலோ அல்லது வியாபாரத்திலோ கடுமையான சவாலை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்.
கன்னி: வாழ்க்கையில் திருப்புமுனை அவசியமானது என்பதை புரிந்துகொள்ளுங்கள். இன்று எதைச் செய்தாலும் அதை சிறப்பாகவே செய்வீர்கள். நிதி மற்றும் உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். ஆன்மிகத்திலும் நேரம் செலவிடுவீர்கள்.
துலாம்: புதிய விஷயங்களைப் அறிந்துகொள்ள முயல்வீர்கள். உற்சாகம் மற்றும் நேர்மறை உணர்வுகள் நிறைந்த நாள் இது. நண்பர்களுடனான நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையிடம் இருந்து பல நன்மைகள் இன்று தேடிவரும்.
விருச்சிகம்: உன்னுடைய விருப்பங்களை அழுத்தமாக, மோதல்போக்குடன் சொல்ல வேண்டி இருக்கலாம். இருப்பினும், உங்கள் பற்றிய அபிப்ராயத்தை தவறாக சித்தரிக்காமல் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். பெரிய அளவிலான திட்டங்களில் தெளிவு அவசியம்.
தனுசு: பணியில் நல்ல செய்தியை எதிர்பார்க்கலாம். குறிப்பாக ஊதிய உயர்வோ, பதவி உயர்வோ கிடைக்கலாம். கணக்காளர்களுக்கு இன்று நல்ல நாள். கடை வைத்திருப்பவர்களுக்கு இன்று வியாபாரம் சிறப்பாக நடைபெறும்.
மகரம்: நீங்கள் தீவிரமான காதல் உள்ளம் படைத்தவர். இருந்தாலும் கற்பனை உலகத்திலேயே வாழ்வது நல்லதல்ல. நீங்கள் தொழிலதிபராக இருந்தால், போட்டியாளர்கள் உங்களுக்கு கடும் சவாலை ஏற்படுத்தலாம். ஆரோக்கியத்தில் உரிய கவனம் தேவை.
கும்பம்: இன்று எல்லாவற்றையும் அறிய அதீத விருப்பம் கொண்டிருப்பீர்கள். நீங்கள் ஒரு தகுதிவாய்ந்த எதிரி என்பதையும் நிரூபிப்பீர்கள். எதிரிகளின் திட்டங்களை தெரிந்துக் கொள்வது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.
மீனம்: பணத்தின் முக்கியத்துவம் இப்போது உங்களுக்குப் புரியும. இன்று முழுவதும் அதைப் பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். குடும்பத்தைப் பற்றியக் கவலை அதிகரிக்கும்.