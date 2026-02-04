சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பணியில் சிறந்து விளங்குவார்கள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி புதன்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
Published : February 4, 2026 at 7:00 AM IST
மேஷம்: நெடு நாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணிகளை இன்று நிறைவு செய்வீர்கள். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொதுத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று ஆக்கபூர்வமான போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் மூலமாக உடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேலதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். பணியில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
மிதுனம்: இன்று உணர்வுரீதியாக நீங்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடும். உணர்வுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பதால் நல்லவர்களை அடையாளம் காணமுடியாமல் போகும். இருப்பினும், உங்கள் அதிர்ஷ்டம் பாதிப்பை குறைக்கும்.
கடகம்: வளமான எதிர்காலத்திற்கான உங்கள் திட்டம் இன்று பலனளிக்க தொடங்கும். அனைத்து திட்டங்களையும் செயல்படுத்துவீர்கள். அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சிம்மம்: புதிய திட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு, பணிகளை சிறந்த வகையில் செய்து முடிப்பீர்கள். உறவுகளை பராமரிப்பதில் தடங்கல்கள் வந்தாலும், அனைத்தும் சுமூகமாக தீர்க்கப்படும்.
கன்னி: இன்று நீங்கள் குடும்பத்தினரின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்துகொள்வீர்கள். உங்களது சிறந்த பேச்சுத்திறன் காரணமாக, சச்சரவுகள் அனைத்தும் எளிதில் தீர்க்கப்படும். உங்களது பொறுமையான மனநிலை பல பாடங்களை கற்றுத் தரும்.
துலாம்: விதவிதமான உணவுகளை சுவைத்து மகிழும் ஆர்வம் இருக்கும். பிடித்த பணியை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உண்டு. ஆனாலும் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் குறித்த கவலை மனதில் இருக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்று நீங்கள் மகிழ்ச்சியையும் குதூகலத்தையும் பரப்பும் ஒரு கருவியாக இருப்பீர்கள். அனைவரின் அன்பையும் பெறுவீர்கள். உங்களை சிலர் போட்டியாக நினைக்கலாம். இருப்பினும், மகிழ்ச்சியை பரப்பினால் அது பத்து மடங்காக உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும்.
தனுசு: பணியில் உள்ள ஈடுபாட்டின் காரணமாக வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். அதனால் பணியில் நீங்கள் மூழ்கி விடுவீர்கள். மாலையில் சிறிது ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: சட்டம் வழக்குகளை தீர்க்க முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் இடைத்தரகர் அல்லது ஒப்பந்தக்காரராக இருந்தால் நிதி இழப்பு அதிகம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. எப்போதும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
கும்பம்: மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவழித்து, அவர்களுடன் கடைகளுக்கு செல்வீர்கள் அல்லது சுற்றுலா செல்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
மீனம்: இன்று பிறரின் தேவைகளையும் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனால் அவர்களது ஆசி உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களது மேலதிகாரிகள், சக பணியாளர்கள், வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் சகோதரர்கள் என அனைவரையும் திருப்திப் படுத்துவீர்கள்.