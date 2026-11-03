இன்று பட்டாம்பூச்சி போல் சிறகடிக்கும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்! - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
நவம்பர் 3ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 3, 2026 at 7:12 AM IST
மேஷம்: உங்கள் குழந்தைகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. முடிக்கப்படாமல் உள்ள பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொது சேவையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று மிகவும் சாதகமான நாளாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று ஒரு ஆக்கபூர்வமான போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் மூலமாக உங்களுடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேலதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். அவர்களும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆர்வமாக இருப்பார்கள்.
மிதுனம்: நீங்கள் உங்கள் மூளை சொல்வதை விட, மனம் சொல்வதை தான் அதிகம் கேட்பீர்கள். பல்வேறு உணர்வுகளால் பாதிக்கப்படுவீர்கள். இதனால் நல்லவை மற்றும் கெட்டவை இடையிலான வித்தியாசத்தை புரிந்துகொள்ள முடியாமல் இருக்கும்.
கடகம்: இன்று பிரகாசமான வருங்காலத்திற்கான ஒரு நிச்சயமான திட்டத்துடன் தொடங்குவீர்கள். உத்திகளை திறமையாக சிந்தித்து அமல்படுத்துவீர்கள். முறையாக எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளின் மூலம் நேரத்தை சேமிப்பீர்கள். உங்கள் முயற்சி அனைத்தும் வெற்றி பெறும்.
சிம்மம்: புதிய திட்டங்களில் திறமையாக செயல்படுவீர்கள். அனைத்து செயல்களையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். தனிப்பட்ட உறவுகளில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும், அது தொடர்பான பிரச்சினைகளை வெற்றிகரமாக தீர்த்து விடுவீர்கள்.
கன்னி: குடும்ப உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள். பரிவர்த்தனைகளை கையாளும்போது உங்கள் பேச்சுத்திறன் காரணமாக, அனைத்துப் சச்சரவுகளையும் சுமுகமாக முடித்து வைப்பீர்கள். நடுநிலையுடன் இருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
துலாம்: இன்றைய தினம், உணவின் மீது ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். உங்கள் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், இன்று நீங்கள் பலவிதமான உணவுகளை சுவைத்து மகிழ்வீர்கள். தொழில் துறையைப் பொறுத்தவரை சிறிது குழப்பநிலை நிலவலாம்.
விருச்சிகம்: நீங்கள் ஒரு பட்டாம்பூச்சி போல் இருப்பீர்கள். வம்பு பேச்சுகளை போக்கி, சமூகக் குழுக்களில் அன்பையும் மகிழ்ச்சியையும் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். நான் என்ன கொடுக்கிறோமோ அது தான் கிடைக்கும். அதனால் மகிழ்ச்சியை பரப்பினால், நமக்கும் மகிழ்ச்சியே கிடைக்கும்.
தனுசு: உறுதியுடனும், அர்ப்பணிப்புடனும் வேலை செய்வீர்கள். இதனால் வேலைப்பளு அதிகரிக்கக்கூடும். எனினும் வேலையில் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். நாளின் பிற்பகுதியில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
மகரம்: இன்று உங்களுக்கு வரும் வாய்ப்பு எதையும் நீங்கள் தவறவிடாமல் கவனமாக செயல்படுவீர்கள். சட்டம் தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பீர்கள். நீங்கள் ஒப்பந்தகாரர் என்றால், நஷ்டம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உண்டு.
கும்பம்: நீங்கள் குடும்பத்தினரை மிகவும் விரும்புபவர் என்பதால், அவர்களுடன் வீட்டில் நேரம் செலவழிக்க சரியான நேரம் இதுவாகும். கடைகளுக்கோ அல்லது சுற்றுலாவிற்கோ அவர்களை கூட்டிச்சென்று சந்தோஷப்படுத்துவீர்கள்.
மீனம்: இன்று நீங்கள் மக்களிடம் அனுதாப மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொள்வீர்கள். இதனால் சிலரின் ஆசிகளைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் நல்ல மேலதிகாரியாக, நல்ல சக பணியாளராக, கணவனாக அல்லது மனைவியாக மற்றும் நல்ல மகன் அல்லது மகளாக உங்களை நிரூபிப்பீர்கள்.