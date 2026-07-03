மிதுன ராசிக்காரர்கள் அனைத்திலும் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள் - மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி?
ஜூலை 3ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : July 3, 2026 at 7:03 AM IST
மேஷம்: நமக்கு வருகிற நெருக்கடி சில சமயங்களில் நமது முழு திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு உதவியாக இருக்கும். சக பணியாளர்களை விட வேலையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். எனினும் உடனடியாக பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது.
ரிஷபம்: வர்த்தகத்திலும், அலுவலகத்திலும் உங்களது முற்போக்கான சிந்தனையின் மூலம், வளமான எதிர்காலத்திற்கான அஸ்திவாரத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு குதூகலமாக இருப்பீர்கள்.
மிதுனம்: இணைந்து கணக்குத் துவங்குதல், ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுதல், எதிர்கால நலனுக்குத் திட்டமிடல் என நெருங்கிய நண்பர்களுடனான பந்தத்தை புதுப்பித்து கொள்ளலாம். அனைத்திலும் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். மேற்கொண்டு படிப்பதற்கு ஆசைப்படுவோர் தெளிவான முடிவை எடுக்கக் கூடும்.
கடகம்: உங்களது வேடிக்கையான பேச்சினால் பிறரை மகிழ்ச்சியாக்குவீர்கள். சமூகத் தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெறுவார்கள்.
சிம்மம்: சில வாக்குறுதிகள் காற்றில் பறந்து விடும். இன்று ஒரு விஷயத்தை சாதித்தது போல் தோன்றினாலும் அந்த பணி நிறைவேறாமல் இருக்கும். வெற்றி கை நழுவிப் போகும். எனவே ஏமாற்றம் அடைய வேண்டாம்.
கன்னி: உங்களது மனதில் பல்வேறு அறிவார்ந்த எண்ணங்கள் உதித்துக்கொண்டே இருக்கும். மற்றவர்கள் மனதைப் படித்து, அன்புக்குரியவர்களின் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சோகமான நாளாக இருக்கும். எதிர்காலம் நல்லபடியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும்போது, இது மன வருத்தத்தை தரும். ஆனால் காதல் துணையின் ஆறுதலான வார்த்தைகளால் மன உறுதி கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: குழுவாக பணியாற்றுவதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து, குழுவில் உள்ள அனைவரையும் சமமாக நடத்துவீர்கள். இதனால் பணியிட சூழல் சாதகமானதாக இருக்கும்.
தனுசு: இன்று உங்களுக்கு கோபம் உணர்வு அதிகம் இருக்கும். இதனால் பாதிக்கப்படுவது நீங்கள் தான். அதனால் பொறுமையாக, அவசரப்படாமல் சிந்தித்து செயல்படவும். நிதி நெருக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மகரம்: அபரிதமான அறிவுத்திறமை உங்களுக்கு அற்புதமான வெற்றிகளை அளிப்பதோடு, உங்களுடைய சிறந்த ஆலோசனையால் நெருங்கிய கூட்டாளிகள் தொழிலில் வெற்றி பெறுவார்கள். பிரச்சினைகளை எளிதாக சமாளிப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று போட்டியாளர்கள் உங்களை விமர்சிக்கலாம். உடல்நலக் குறைவும் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உண்டு. ஆனால் அனைத்தையும் புன்னகையால் வெற்றிக் கொண்டு சமாளித்து விடுவீர்கள்.
மீனம்: புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு இன்று சாதகமான நாள். வருங்காலத்திற்கு உதவும் வகையில் கணிசமாக முதலீடுகளை மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பத்தினால் கிடைக்கும் வெற்றியை உணர்ந்து அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். புன்னகையின் மூலம் பல இதயங்களை வெற்றி கொள்வீர்கள்.