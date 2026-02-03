இந்த ராசிக்காரர்கள் இன்று படுஉற்சாகத்துடன் இருப்பார்கள் - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?
பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
Published : February 3, 2026 at 7:17 AM IST
மேஷம்: பொதுத்துறை மற்றும் மருத்துவத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாள். நெடுநாட்கள் முடிக்காமல் இருந்த பணிகளை இன்று முடிப்பீர்கள். குழந்தைகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று படைப்பாற்றல் மற்றும் போட்டி மனப்பான்மை அதிகம் இருக்கும். உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக, உடன் பணிபுரிபவர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள்.
மிதுனம்: சில குறிப்பிட்ட நபர்களுடனான உணர்வுபூர்வமான உறவால் மகிழ்ச்சியடைவீர்கள். நாளில் பிற்பகுதியில் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் நிகழலாம். எனினும் பதற்றமடையாமல் நிதானமாக கையாளவும்.
கடகம்: பணி இன்று சாதகமாக இருக்காது. வேலையில் மனம் லயிக்காமல் குழப்பம் ஏற்படும். குழந்தைகளின் பிரிவால் தனிமையாக உணர்வீர்கள்.
சிம்மம்: நன்றாக சிந்தித்து அனைத்து முடிவுகளையும் விரைவாக மேற்கொள்வீர்கள். உற்சாகத்துடனும் புத்துணர்ச்சியுடனும் இருப்பீர்கள். பணியில் கூடுதல் கவனம் தேவை. சிலருடன் விவாதம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
கன்னி: குடும்பம் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பேச்சுத்திறன் மற்றும் அறிவாற்றலால் சச்சரவுகளை தீர்ப்பீர்கள். பொறுமையின் முக்கியத்துவை உணர்வீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்கள் குடும்பத்துடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள். அவர்களுடன் சுற்றுலா செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது. மனஅமைதிக்காக ஆன்மிக தலங்களுக்கு செல்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: வெளிக்காட்டாமல் மனதில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த உணர்வுகள் வெளிவரக்கூடும். இதனால் உடல்நிலையில் பாதிப்பு ஏற்படலாம். மன அழுத்தத்தை போக்க, மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரம் செலவிடவும்.
தனுசு: குறிக்கோளை நோக்கிய உங்களது பயணம் வெற்றி பெறும். உறுதியான மனப்பான்மை உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும். எனினும் பாதையில் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் வாய்ப்புண்டு.
மகரம்: உடல்நலத்தின்மீது கவனம் செலுத்துவது நல்லது. இலக்குகளை அடைவதில் காலதாமதம் ஏற்படலாம். இதனால் மேலதிகாரி உங்கள்மீது வருத்தம் கொள்ளலாம். ஆனால் அனைத்தையும் நிறைவுசெய்வீர்கள். இன்று நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும்.
கும்பம்: குடும்பத்தினருடன் விருந்து அல்லது கோயிலுக்கு சென்று ஒன்றாக நேரம் செலவிடுவீர்கள். இதனால் மகிழ்ச்சி கிட்டும். நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் அன்பு, பல மடங்காக உங்களை வந்தடையும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்களை பாராட்டுவார்கள்.
மீனம்: இன்று சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கவும். ஒரே நாளில் அனைத்தையும் முடிக்க முடியாது என்றாலும், அதற்கான நேரத்தை எடுத்துக் கொண்டு பணியாற்றவும். உங்களுக்குப் பிடித்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம், பணியில் நீங்கள் சிறந்து விளங்க முடியும்.