மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்று உற்சாகத்துடன் இருப்பார்கள் - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?
அக்டோபர் 31ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 31, 2026 at 6:55 AM IST
மேஷம்: இன்றைய தினத்தை பொருத்தவரை, ஒரு சாதகமான நாளாகவே இருக்கும். காதல் உறவுடன் செலவிடும் நேரம் மகிழ்ச்சியை கொடுத்தாலும், அது சச்சரவுகளை ஏற்படுத்தலாம். அது குறித்து நீங்கள் தான் முடிவெடுக்க வேண்டும்.
ரிஷபம்: இன்று நீங்கள் வேலையிலிருந்து விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு, குதூகலமாகவும் அமைதியாகவும் நேரம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. மாலைப் பொழுதில், நண்பர்கள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிக்கலாம்.
மிதுனம்: நாள் முழுவதும் அதிக உற்சாகத்துடன் இருப்பீர்கள். நேர்மறையான கண்ணோட்டத்தை கொண்டிருப்பீர்கள். இது உங்கள் வெற்றிக்கு உதவியாக இருக்கும். நீங்கள் இன்று உங்கள் விருப்பப்படி செயல்பட்டு, மனதிற்குப் பிடித்த விஷயங்களை செய்வீர்கள்.
கடகம்: இன்றைய தினத்தில் நீங்கள் சோர்வாகவும் பதற்றமாகவும் இருக்கக்கூடும். விரும்பத்தகாத விஷயங்கள் நடக்கக்கூடும் என்பதால், அவற்றை தைரியத்துடன் பொறுமையாக எதிர்கொள்ளவும். இந்த தைரியத்தின் மூலம் நீங்கள் வெற்றியடையும் வாய்ப்பு உள்ளது.
சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் நீங்கள் முக்கியமான முடிவுகளை மேற்கொள்வீர்கள். பணியிடத்தில் வேலை சுமுகமாக நடைபெறுவதோடு, உங்களுக்கு வெற்றியும் கிடைக்கும்.
கன்னி: உங்களுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் நேரம் ஒதுக்கி ஓய்வெடுப்பது முக்கியம். பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து, கடினமான சூழ்நிலைகளை கையாளவும். காதல் வாழ்க்கையில் புதிய திருப்பம் ஏற்படக் கூடும்.
துலாம்: அற்பமான விஷயங்களை நினைத்து மன வருத்தம் அடைய வேண்டாம். தியானப் பயிற்சி உங்களது மன அழுத்தத்தை போக்க பெரிதும் உதவியாக இருக்கும். இன்று உங்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகம் இருக்கலாம்.
விருச்சிகம்: இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். கூடுதல் பணிச்சுமை மற்றும் பொறுப்புகளின் காரணமாக சோர்வாக உணர்வீர்கள். நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவது புத்துணர்வைக் கொடுக்கும்.
தனுசு: உங்களது காதல் வாழ்க்கை இனிமையாக தொடரும். நீங்கள் காதல் வயப்பட்டு, ஒரு அழகான நபரை ஈர்க்கும் வண்ணம் செயல்படுவீர்கள். எனினும், காதல் வாழ்க்கையை தொடங்கும் முன் சிந்தித்து செயல்படவும்.
மகரம்: இன்றைய தினத்தில், வேலைப்பளுவின் காரணமாக நீங்கள் மனரீதியாகவும், உடல்ரீதியாகவும் சோர்வாகவும் உற்சாகம் இன்றியும் உணர்வீர்கள். எச்சரிக்கையுடன் திறமையாக செயல்பட்டு வெற்றி காணவும்.
கும்பம்: மாணவர்களைப் பொருத்தவரை, பரீட்சை முடிவுகள் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் நீங்கள் செயல்படுவீர்கள். மக்களை மனிதாபிமானத்துடனும் அன்புடனும் அணுகவும்.
மீனம்: ஈடுபாட்டுடன் இடைவிடாமல் கடுமையாக உழைப்பவர்களுக்கு, இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். இன்று பணியில் புதுமையான வழிமுறைகளை பின்பற்றுவீர்கள். கடுமையாக உழைத்து, தோல்வியை கண்டு மனம் துவளாமல் இருக்கவும்.