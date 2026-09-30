பணியாற்றும் இடத்தில் இனிப்பான வார்த்தைக்கு மயங்கி விட வேண்டாம்! எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டியவர் யார்?
செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : September 30, 2026 at 7:29 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களின் காதல் வாழ்க்கை சிறப்பானதாகவே இருக்கும். உங்கள் பிரியமானவரின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய தயாராக இருப்பீர்கள். நீங்கள் திருமணமானவராக இருந்தால், உங்களிடையேயான உறவுகள் மிகவும் ஆழமானதாகவும், வலுவான பிணைப்புள்ளதாகவும் இருக்கும்.
ரிஷபம்: உங்கள் பணிகள் இன்று மிக கடினமானதாக இருக்கலாம். இருப்பினும் அதற்கான பலன் நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இருக்காது. பிற்பகலில் பயணம் செய்வது தொடர்பாக நீங்கள் உற்சாகம் இழந்து காணப்படுவீர்கள். இருப்பினும், மாலை நேரத்தில் ஓய்வு மற்றும் காதல் கனிந்த பேச்சுகள் நடைபெறவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
மிதுனம்: உங்களை சுற்றி உள்ளவர்கள் சந்தோஷமாக இருந்த போதிலும், உங்களுக்கான வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். வியாபார சிக்கல்களை கவனமாக கையாள வேண்டும். வியாபார ரீதியான பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம். தொழிலில் காரிய சித்தி அடைய சிறந்த நாளாக அமையும் வாய்ப்பு உள்ளது.
கடகம்: மற்றவர்கள் செய்ய வேண்டிய பணிகளையும் மேற்கொண்டு வேலைப்பளு ஏற்படுத்திக் கொள்வதை தவிர்க்கவும். தொழிலை பொறுத்தவரை, எதிரிகள் மற்றும் போட்டியாளர்கள் தங்கள் தந்திரத்தில் தோல்வி அடைவார்கள். இந்த உத்தியை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.
சிம்மம்: நீங்கள் உணர்ச்சிகளுக்கு மிகுதியாக ஆட்பட வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது. வாழ்க்கையில் உங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றவும், அதற்காக மனப்பாங்கை மாற்றிக்கொள்ளவும் வாழ்க்கையின் அனைத்து அங்கத்திலும் நீங்கள் இன்று சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். இன்று உங்கள் வீட்டை மீண்டும் அலங்கரிக்கவும் புதுப்பிக்கவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, ஏற்றம் மிக்க நாள் காத்திருக்கிறது.
கன்னி: உங்களுக்கு இன்று திருமண உறவின் மகிழ்ச்சியை எதிர்பார்க்கலாம். எனவே, உங்கள் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை தொடர, உங்கள் துணையுடனான உறவை வலுப்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள்.
துலாம்: உங்கள் நாகரீக உணர்வினால் வலிமையான ஆளுமையை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மற்றவர்களின் கவனத்தை உங்கள் பக்கம் ஈர்க்க கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது. சில விசேஷ கூட்டத்தில் உங்களுக்கு முக்கியமானவர்களை சந்திக்க வாய்ப்பு உள்ளது. காதல் உணர்வு ஏற்படலாம்.
விருச்சிகம்: நிதானமாக செயல்படும் காலம். சரியான முடிவு எடுப்பதற்கு நேரம் எடுத்துக் கொள்வது அவசியம். எந்த ஒரு முடிவையும் நன்கு ஆலோசனை செய்த பிறகே முடிவு எடுக்க வேண்டும். இல்லையெனில், உங்கள் முயற்சிக்கான பலன் கிடைக்காமல் போகலாம். பணியின் நிமித்தமாக வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுடன் மாலை நேரத்தை செலவிட வாய்ப்பு உள்ளது.
தனுசு: உங்கள் எண்ணம் மற்றும் உணர்ச்சிகள் அதிகரிப்பதால், மற்றவர்கள் முன்பு நீங்கள் உணர்ச்சிவசப்படுபவர் போல் தோன்றலாம். பிற்பகலில் குடும்பம் அல்லது தொழில் சம்பந்தமான சந்திப்புகள் ஏற்படக்கூடும். மாலைப் பொழுதில் உங்களை அழகானவராகவும், புத்திசாலியாகவும் காட்டிக்கொள்ள முயல்வீர்கள்.
மகரம்: இன்று, உங்களின் நிலைமை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். உங்களுக்கு வேலை அதிகம் இருந்த போதிலும், உங்களின் தனிப்பட்ட தேவைக்காக சிறிது நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். பணியாற்றும் இடத்தில் மற்றவர்களின் புகழ்ச்சிக்கும், இனிப்பான வார்த்தைக்கு மயங்கி விடக்கூடாது. இல்லையெனில், பெரும் ஆபத்தை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உங்களுக்கு ஏற்படலாம். இந்த நாள் மாணவர்களுக்கு ஏற்ற நாளாக அமையும்.
கும்பம்: இன்று கொண்டாட்டங்களும், சந்தோஷங்களும் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். நீங்கள் இன்று ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களை செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய நண்பர்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. அத்துடன், அவர்களின் முக்கிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள். இந்த நாள் உங்களுக்கு எல்லாவற்றிலும் சிறந்த நாளாக இருக்கக்கூடும்.
மீனம்: இன்று, நீங்கள் மற்றவர்களுடன் இணைந்து செய்யும் செயலால் நன்மை கிடைக்கப் பெறும். நீங்கள் திருமணம் ஆகாதவராக இருந்தால், உங்களின் வாழ்க்கை துணை கண்டறியும் நாளாக அமையக்கூடும்.உறவுகளிடம் அன்பு செலுத்தி மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். உங்கள் வேலையில் உங்களை புரிந்து கொண்டுள்ள சிறந்த பங்குதாரரை சந்திக்க வாய்ப்பு உள்ளது.