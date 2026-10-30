கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நல்ல செய்திகள் தேடி வரும் - உங்களுக்கு நாள் எப்படி இருக்கும்?
அக்டோபர் 30ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 30, 2026 at 7:01 AM IST
மேஷம்: உங்களது கற்பனை வளத்தால் அனைவரையும் மகிழ்விப்பீர்கள். வெற்றிக் கனியைச் சுவைக்கும் வாய்ப்பும் உண்டு. உங்களுக்கு திறமைகள் அதிகமாக உள்ளது என்ற நம்பிக்கையுடன் நேர்மையாக உழைப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று பணியிலிருந்து சிறிது ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு, அமைதியாகக் நேரத்தை கழிப்பது நல்லது. மனதுக்குப் பிடித்தவர்களுடன் சிறந்த வகையில் நேரத்தைக் கழிக்க, அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கக்கூடும். மசாலாக்கள் நிறைந்த உணவை சாப்பிடவேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள்.
மிதுனம்: வருத்தமான மற்றும் பதற்றமான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். அதனை வெளிப்படுத்தும் நிலையிலும் நீங்கள் இருக்க மாட்டீர்கள். உங்களது உணர்வை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம், காதல் துணையிடம் மறைந்திருக்கும் அன்பைப் பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது.
கடகம்: குடும்பத்தினரிடமிருந்து போதிய ஆதரவு இல்லாததால், உங்கள் முயற்சி பலனளிக்காமல் இருக்கும். குழந்தைகள் விஷயத்தில் ஏமாற்றம் ஏற்படக்கூடும். குடும்பத்தினருடன் கருத்து வேறுபாடு அல்லது சச்சரவு ஏற்படக் கூடும். பக்கத்தில் இருப்பவர்களுடன் கவனமாக பழகவும். சூழ்நிலைகளை புன்னகையுடன் எதிர்கொள்ளவும்.
சிம்மம்: முடிவுகளை எடுப்பதற்காக பிறரின் கருத்துக்களை கேட்கக்கூடும். மற்றவர்கள் கூறுவதை பொறுமையாகக் கேட்க வேண்டும். உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை இன்று குறைவாக இருக்கும் என்பதால், முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்காமல் தவிர்ப்பது நல்லது.
கன்னி: நீங்கள் இன்று அதிக புத்துணர்ச்சியுடனும், உற்சாகத்துடனும் காணப்படுவீர்கள். உங்களது திறமை மற்றும் ஆற்றல் காரணமாக சிறந்த கலைஞராக திகழ்வீர்கள். ஆடல் மற்றும் பாடல், நாடக கலை மற்றும் எழுத்துத் துறையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.
துலாம்: நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த சட்ட பிரச்சினைகள், இன்று நீதிமன்றத்தின் மூலமாகவோ அல்லது நீதிமன்றத்துக்கு வெளியிலோ தீர்க்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. இன்று வேலைப்பளு குறைவாக இருக்கலாம். சில பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று நீங்கள் விதிமுறைகளின் படி சரியாகச் செயல்படுவீர்கள். பணியிடத்திற்கு முதலில் சென்று நெறிமுறைகளை சரியாக கடைபிடித்து, மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்வீர்கள்.
தனுசு: நீங்கள் தீவிரமான சர்ச்சைகளில் சிக்கிக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. அனைவரிடமும் விலகி இருப்பது நல்லது. நீங்கள் சந்திக்கும் நபர்களின் கருத்துக்களை பொறுமையாக கேட்டறிந்து, அமைதியாக செயல்பட்டால் பாதிப்பிலிருந்து தப்பிக்கலாம்.
மகரம்: வேலைப்பளுவால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவீர்கள். ஆனாலும் திறமையாக செயல்பட்டு உங்கள் பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் செயல்பாடுகளை கவனமாக, யோசித்து செயல்படுத்தி தவறுகள் ஏதும் நிகழாமல் பார்த்துக்கொள்வது நல்லது.
கும்பம்: இன்று வெளிநாட்டிலிருந்து உங்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். அந்த மகிழ்ச்சி நாள் முழுவதும் மனதிலிருக்கும். உங்கள் மகிழ்ச்சியில் சுற்றியிருக்கும் அனைவரும் பங்கேற்று கொண்டு மகிழ வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவீர்கள்.
மீனம்: பணியில் இருப்பவர்களுக்கு மிகவும் சிறந்த நாள் இன்று. அலுவலகத்தில் பணிகளை நிறைவு செய்து சாதனை படைப்பீர்கள். வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று கல்வி கற்கும் விருப்பமுள்ளவர்கள், தங்களது ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.