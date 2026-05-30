துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு பதவி உயர்வு காத்திருக்கு - மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி?
மே 30ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : May 30, 2026 at 6:59 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு அனைத்திலும் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். உங்கள் விருப்பங்கள் ஒருதலைப்பட்சமானது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். உறவுகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால், உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து பிரச்சினைகளை தீர்க்கவும்.
ரிஷபம்: நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் இன்று வெற்றிபெறும். நிதி பரிவர்த்தனைகள், லாபம் கொடுப்பதாகவும் திருப்திகரமானதாகவும் இருக்கும். ஆனால் எதிர்பார்த்த பலன்கள் கிடைக்காது. இன்று முழுவதும் சோர்வாக இருப்பீர்கள்.
மிதுனம்: மனதுக்கு பிடித்தவர்களை சந்தோஷமாக வைத்துக்கொள்ள அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். அவர்களும் உங்களிடம் நல்லவிதமாக நடந்துகொள்வார்கள். எனினும், நீங்கள் உங்களுக்கான நேரத்தை செலவிட திட்டமிட வேண்டும்.
கடகம்: உங்களது வெற்றி மற்றவர்களுக்கு உற்சாகம் மற்றும் ஊக்கமளிப்பதாக இருக்கும். மாலையில் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். அவர்களுடைய கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள்.
சிம்மம்: உங்கள் அலட்சியப்போக்கின் காரணமாக செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். நாளின் பிற்பகுதியில், பணி தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். அவற்றை அலட்சியம் செய்தால், பெரிய பிரச்சினையாக உருவெடுக்கலாம். எனவே உடனடியாக சரிசெய்வது நல்லது.
கன்னி: மனதிற்குப் பிடித்த உறவுகளை தேடும் முயற்சி வெற்றிபெறும். பணியில் நீங்கள், மற்றவர்களைவிட சிறந்து விளங்குவீர்கள். உங்கள் வெற்றிக் கதைகளை கூறி, பிறரை மகிழ்ச்சியடையச் செய்வீர்கள். இதனால், அவர்கள் அன்பையும் நன்மதிப்பையும் பெறுவீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பணியை நிறைவேற்ற, அனைத்து வகையிலும் முயற்சி செய்வீர்கள். உயரதிகாரிகள் உங்களது செயல்திறனைப் பார்த்து ஆச்சரியம் அடைவார்கள். இதன்மூலம் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: முக்கியமான விஷயத்துக்கு தலைமை தாங்கும் பொறுப்பு உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். உங்களது திறமையை நிரூபிக்க இது சரியான வாய்ப்பாகும். உங்களது ஆளுமைப் பண்பை நீங்கள் நிரூபித்து, அனைத்து பிரச்சினைகளையும் தீர்த்து வைப்பீர்கள்.
தனுசு: உங்களது செயல்கள், உங்களது திறமைகளை எடுத்துக்கூற வேண்டும். உங்களது ஆளுமைப் பண்பை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும், சுய மேம்பாட்டிற்காகவும் முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். உங்களது வீட்டை அலங்கரிக்க நீங்கள் முயற்சி எடுப்பீர்கள்.
மகரம்: உடல் நலத்தையும் மன நலத்தையும் கவனித்துக்கொண்டு, கனவுகளை நிறைவேற்ற தொடர்ந்து பணியாற்றினால், கடவுள் உதவி செய்வார். உங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பாக, நீங்கள் முக்கியமான பரிவர்த்தனை ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.
கும்பம்: வேலைப்பளுவின் காரணமாக உடல் நலம் பாதிக்கப்படலாம். இருப்பினும், உங்களது கடின உழைப்பிற்கு, விரைவில் சிறந்த பலன் கிடைக்கும். உங்களது போட்டியிடும் திறன், உடன் பணிபுரிபவர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதாக இருக்கும்.
மீனம்: இன்று உங்களை மேம்படுத்திக்கொள்ள முயற்சி செய்வீர்கள். உங்கள் நண்பர்கள் உங்களை மாற்ற நினைக்கலாம். உங்கள் திறமை மற்றும் ஆற்றல் காரணமாக, உங்களது முடிவுகளை நீங்களே எடுத்துக் கொள்வீர்கள்.