மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று லாபகரமான நாள் - மற்ற ராசிகளுக்கு நாள் எப்படி இருக்கும்?
நவம்பர் 2ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 2, 2026 at 6:59 AM IST
மேஷம்: உங்களது தனிப்பட்ட திறன்கள் சாதகமாக செயல்பட்டு வெற்றியை கொடுக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. விபத்துக்கள் அல்லது உடல்நலக் குறைவு ஏற்படக் கூடும் என்பதால் கவனமாக இருக்கவும்.
ரிஷபம்: மனம் லேசாகவும் நிம்மதியாகவும் இருப்பதை உணர்வீர்கள். பணியில் நீங்கள் கவனம் செலுத்துவீர்கள். மாலையில் நண்பர்களுடன் பொழுதை கழிப்பீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று வீட்டில் சச்சரவுகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகள் அதிகரிக்கும். அதை சமாளிக்க முடியாமல் திணறும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் உங்கள் மனநிலை பாதிக்கப்படலாம். எனினும் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி சேமிக்க வேண்டும்.
கடகம்: வேலை செய்யும் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். சுறுசுறுப்பாக இருப்பீர்கள். தோட்டவேலை, சமையல், விருந்தினரை அழைத்து நேரம் செலவிடுதல் ஆகியவற்றிற்கு சிறந்த நாளாகும். காதல் உறவிற்காக, நேரம், பணத்தை செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
சிம்மம்: விற்பனை மற்றும் மார்க்கெட்டிங் துறையில் இருப்பவர்கள் மேற்கொள்ளும் சந்திப்புகள் பலன் தரும். எனினும், பயணத்தில் தாமதம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களிடம் உள்ள திறமைகளை அறிந்துகொள்ள இது சரியான நேரமாகும்.
கன்னி: குடும்ப உறவுகள் உங்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும். அவர்கள் உங்களையும் உங்கள் எண்ணங்களையும் கட்டுப்படுத்துவார்கள். வர்த்தகத் துறையில் சாதகமான நிலை இருக்கும். மாலையில் நிம்மதியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
துலாம்: இன்று குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். உங்கள் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை வாழ்க்கைத் துணை புரிந்து கொள்வார். இருவரும் இணக்கமாக இருந்து சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உடல் நல பாதிப்பு காரணமாக உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களது பழக்க வழக்கத்தை மாற்றி, ஆரோக்கியமான உணவு பழக்க வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, உடற்பயிற்சி செய்யவும்.
தனுசு: சோதனைக் காலங்கள் நிலையானது இல்லை என்பதை மனதில் கொண்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறிச் செல்லவும். நேர்மறையான அணுகுமுறையின் மூலம் வாழ்க்கையை எளிமையாக மாற்றவும். தேவைப்பட்டால் மனம் திறந்து பேசுங்கள்.
மகரம்: உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு செயல்பட்டால், பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும். இல்லாவிட்டால் அதுவே உங்களது வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கும். அமைதியாக பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணலாம்.
கும்பம்: உங்களது உறுதியான நடவடிக்கைகள் காரணமாக போட்டியாளர்களை ஜெயிப்பீர்கள். சந்தேகங்களும் கவலைகளும் காற்றில் கரைந்து போய் வெற்றி இலக்கை நோக்கி உறுதியாக செல்வீர்கள். பலரின் மனங்களையும் வெல்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று ஒரு லாபகரமான நாளாக இருக்கும். வர்த்தகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளில் இருந்து பணவரவு அதிகம் இருக்கும். உங்களது தொடர்பு திறன் காரணமாக எதிர்பாராத ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்.