வளமும் அதிர்ஷ்டமும் தேடி வரும் ராசிக்காரர் இவர்! பிற ராசிகளுக்கு இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
அக்டோபர் 02ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 2, 2026 at 7:32 AM IST
மேஷம்: பொன்னான வாய்ப்புகள் இன்று உங்கள் கதவை தட்டும். வர்த்தகம் தொடர்பான பல ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தி, புதிய இலக்குகளை அமைத்துக் கொள்வீர்கள். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு ஏற்ப, வருங்காலத்தில் பலன்கள் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: சிறந்த வகையில் முடிவுகளை மேற்கொள்ள செயல்பட வேண்டி இருக்கும். விஷயங்களை உங்களுக்கு ஆதரவாக மாற்றிக்கொள்ளும் முயற்சியில் வெற்றி காண்பீர்கள். கசப்பான எண்ணங்களை பற்றி நினைக்காமல் இருக்க விரும்புவீர்கள். நாளின் முடிவில் உங்களுடைய பல பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள்.
மிதுனம்: பணி தொடர்பான அல்லது உல்லாச பயணம் மேற்கொள்ளும் எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கும். அமைதியாக நேரத்தை செலவழிக்க விரும்புவீர்கள். உங்களைப் போன்ற மனநிலையைக் கொண்டவர்களுடன் இன்று மாலை நேரத்தை கழிக்கும் சாத்தியம் உள்ளது.
கடகம்: மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் தொடர்பாக அக்கறையுடன் செயல்படுவீர்கள். அதனால் உங்கள் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு, அவர்கள் உணர்ச்சிக்கு மதிப்பு கொடுப்பீர்கள். மதிய நேரத்தில் எதிர்பாராத நிகழ்வு ஏற்படலாம். சிறிய பயணம் மேற்கொள்ள விரும்பலாம்.
சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு சிறப்பான நாளாக இருக்கும். வளமும் அதிர்ஷ்டமும் உங்களை தேடி வரும். பணமும் அதிகாரமும் வரும். நாளின் இறுதியில், வாழ்க்கைத் துணைக்காக விலை மதிப்புமிக்க நகைகளை வாங்கக்கூடும். அதே நேரத்தில் யோசித்து செலவு செய்யவேண்டும். பண விஷயங்களில் கவனத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
கன்னி: உங்கள் சந்தோஷமான மனநிலையை குடும்பத்தினர் தீர்மானிப்பார்கள். குடும்பத்தினரின் மனதைக் கவர விலை மதிப்புமிக்க பரிசுகளை நீங்கள் வாங்கக்கூடும். நெடுநாட்களாக காதல் உறவு மேற்கொள்ள விரும்பும் ஒரு நபரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
துலாம்: இன்று ருசியான உணவுகளை சாப்பிடுவதில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள். பணியில் சில தடைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும். ஆனால் அதுகுறித்து வருத்தப்படாமல் அதனைத் தீர்க்கும் வழிகளை ஆராயவும். எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவும் வகையிலான நிகழ்வு ஒன்று ஏற்படலாம்.
விருச்சிகம்: இன்று முழுவதும் குதூகலம் நிறைந்திருக்கும். முடிக்கப்படாத பணிகள் மற்றும் வர்த்தக கூட்டங்கள் குறித்து நாள் முழுவதும் சிந்திப்பீர்கள். ஆனால் நாளின் முடிவில், நீங்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் வடிவம் பெற்று பலன்கள் கொடுக்கத் தொடங்கும்.
தனுசு: பலவிதமான புதிர்கள் தீர்க்கப்படும். இன்று நீங்கள் ஏற்படுத்தும் உறவு, வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரும். மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நல்ல முறையில் நேரம் செலவிடுவீர்கள். மனதில் நன்றியுணர்வு நிறைந்திருக்கும். உங்கள் அன்பு சாதாரணமானது அல்ல என்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள்.
மகரம்: பணி மற்றும் பொறுப்புகளின் காரணமாக உங்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடும். ஆனால், நீங்கள் தொழில் வல்லுநர் என்பதால், அதனை எளிதாக கையாள்வீர்கள். இன்று உங்களது போட்டியாளர்களும் உங்களது திறமையை அறிந்துகொண்டு உங்கள் பாதையிலிருந்து விலகிச் செல்வார்கள்.
மீனம்: இன்று உற்சாகம் மற்றும் குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். புதிய நபர்களுடனான சந்திப்பு அல்லது முக்கியமான ஒருவருடனான சந்திப்பு மூலம், உங்கள் சமூகத் தொடர்பு விரிவடையும் வாய்ப்பு உள்ளது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் புதிய முடிவுகள் அல்லது பணியில் புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்தும்போது எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது.