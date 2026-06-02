சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பாராட்டு குவியும்: உங்க ராசிக்கு எப்படி?
ஜூன் 2ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : June 2, 2026 at 7:14 AM IST
மேஷம்: அலுவலகம் மற்றும் குடும்பம் ஆகிய இரண்டிற்குமிடையே சிக்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள். இரு இடத்திலும் கவனம் தேவைப்படுகிறது. மாலை நேரத்தில் சந்தோஷமாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: பெரும்பாலான நேரத்தை உடல் நலத்தின்மீது கவனம் செலுத்துவதில் செலவழிப்பீர்கள். வர்த்தக ரீதியான சந்திப்புகள் மூலம், பரிவர்த்தனைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்படும். ஆராய்ச்சிப் பணியில் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு மேலாக முன்னேற்றம் இருக்கும்.
மிதுனம்: போட்டியாளர்களை கருத்தில்கொண்டு அனைத்து பரிவர்த்தனைகளிலும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பது போலுள்ள நபரால் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். முன்னதாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்ட விஷயத்தில் ஒப்பந்தங்கள் நிறைவேறலாம்.
கடகம்: மற்றவர்களிடம் மென்மையாக நடந்து கொள்வீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில், இந்த நிலை மாறி சிறிது கடுமையாக நடந்துகொள்ள நேரிடும். மாலையில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
சிம்மம்: பாராட்டுதல்களைப் பெற தயாராக இருங்கள். நீண்ட நாட்களாக கிடைக்காமல் இருந்த அங்கீகாரம், உங்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் கிடைக்கும். சக பணியாளர்கள் மற்றும் பணியில் மூத்தவர்களின் ஆதரவால் புதிய பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
கன்னி: இன்று மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்படுவீர்கள். இதன்மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும்.
துலாம்: அனைத்து வேலைகளையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். இன்று நீங்கள் எந்த வேலையைச் செய்தாலும், அதை வெற்றிகரமாக செய்ய முடியும் மற்றும் உங்கள் திறமை பாராட்டத்தக்கதாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: அனுபவம் மூலம் பாடங்களை கற்ற மூத்தவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகள் சொல்வதை கவனமாக கேட்கவும். அவர்கள் ஒத்துழைப்பை உங்களுக்கு வழங்குவார்கள். நீதிமன்றங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் விலகி இருக்கவும். இதனால் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.
தனுசு: இன்று உங்கள் அன்பிற்கு பாத்திரமானவர்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்தவேண்டிய தேவை உள்ளது. நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து இரவு விருந்து கொடுப்பது, உறவினை பலப்படுத்தும். உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடனும் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
மகரம்: இன்றைய நாள் சுமுகமாகவே இருக்கும் என்றாலும், உங்களது அவசர நடவடிக்கைகள் காரணமாக சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். சில கனவுகள் நனவாகலாம். அதற்காக எதிர்பார்ப்புகளை அதிகம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.
கும்பம்: உங்கள் குறிக்கோள்களை நிறைவேற்ற உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வீர்கள். கடின உழைப்பு இல்லாமல் எதுவும் எளிதாக கிடைக்காது என்பதை நீங்கள் அறிந்துகொள்வீர்கள்.
மீனம்: இன்றைய தினம் ஒரு சாதகமான நாளாக இருக்காது. எதிர்மறையான சிந்தனைகள் மனதில் தோன்றலாம். நம்பிக்கை உணர்வை வளர்த்துக்கொண்டு, நேர்மறையான சிந்தனைகளை வளர்த்துக் கொள்ளவும்.