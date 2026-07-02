விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நாள் முழுவதும் உற்சாகம் பொங்கும் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
ஜூலை 2ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : July 2, 2026 at 7:14 AM IST
மேஷம்: இன்றைய நாள் பரபரப்பாக இருக்கும். அலுவலகத்திலும் வீட்டிலும் சில பிரச்சினைகள் இருந்தாலும், அதை தீர்ப்பதற்கு வழிகள் உண்டாகும். உங்கள் மேலதிகாரிகள் உங்களுக்கு சில சலுகைகள் அளிக்கக்கூடும். வயதில் மூத்தவர்கள் வழிகாட்டுவார்கள்.
ரிஷபம்: வேலை அல்லது தொழிலில் உங்கள் நிர்வாகத்திறனை வெளிப்படுத்த சிறந்த நாள் இது. உங்கள் சக ஊழியர்கள், மேலதிகாரிகள், பங்காளர்கள் மற்றும் போட்டியாளர்களுக்கு உங்கள் மீது நல்ல அபிப்ராயம் உருவாகும். இயன்றதை மட்டும் செய்யுங்கள்.
மிதுனம்: மற்றவர்களின் திறமையை பாராட்டி ஊக்குவிப்பீர்கள். குடும்பத்தினருடன் பாதுகாப்பு மற்றும் நிதி நிலைமை தொடர்பாக ஆலோசிப்பீர்கள். அன்பினால் உறவுகள் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை உணர்வீர்கள்.
கடகம்: நெருக்கமான நண்பர்கள் உங்களை நினைத்து பெருமைபடுவார்கள். அவர்களுடன் நேரத்தை கழித்து சந்தோஷப்படுத்துவீர்கள். நண்பர்களுடனான நெருக்கமான உறவு நீண்ட காலத்திற்கு நீடித்திருக்கும்.
சிம்மம்: இன்றைய நாள் சாதக, பாதகங்களை கொண்டதாக இருக்கும். ஒருபுறம் உங்களது வர்த்தகக் கூட்டாளி அல்லது வாழ்க்கைத்துணை தொடர்பாக உங்களுக்கு அதிருப்தி இருக்கும். மற்றொருபுறம், உங்களது முயற்சிக்கு, எதிர்பார்த்ததைவிட அதிக பலன் கிடைக்கும்.
கன்னி: இன்று உடல்நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களது பழக்கவழக்கத்தை மாற்றி, ஆரோக்கியமான உணவு பழக்க வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, உடற்பயிற்சி செய்யவும்.
துலாம்: அரசாங்க சேவைகளில் உள்ள அனைவருக்கும் அற்புதமான நாளாக இருக்கும். உங்கள் செயல்திறன் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு, வெகுமதி பெறுவீர்கள். இருப்பினும், தேவையற்ற பேச்சுகளை தவிர்க்கவும்.
விருச்சிகம்: நாள் முழுவதும் அதீத உற்சாகத்துடன் காணப்படுவீர்கள். புதிய வர்த்தக முயற்சியை மேற்கொள்ள விரும்புவீர்கள். பணியில் மூத்தவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகள் உங்களைப் பற்றி நல்ல எண்ணத்தை கொண்டிருப்பார்கள்.
தனுசு: இன்று நீங்கள் மந்தமாக உணர்வீர்கள். எனினும், மாலையில் கவலை விலகி மகிழ்ச்சி ஏற்படும். உங்கள் பணியை நன்றாக செய்து சந்தோஷமாக இருக்கவும். வெளிநாடு அல்லது நண்பர்களிடமிருந்து நல்ல செய்தி வரும்.
மகரம்: உங்கள் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். அறிவு சார்ந்த வளர்ச்சி இருக்கும். உங்கள் நோக்கம் சரியாக இருப்பதால், முடிவுகளை திறமையாக எடுப்பீர்கள்.
கும்பம்: எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வு இன்று ஏற்படலாம். வெற்றி, பணம் மற்றும் காதல் உறவு ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று கிடைக்கும். மாலையில் ஆராய்ச்சிப் பணியில் ஈடுபடக்கூடும்.
மீனம்: அலுவலகம் மற்றும் வீட்டில் பொறுப்புகளை எடுத்து செயல்படுத்துவீர்கள். வீட்டை அலங்கரிக்கும் பணியில் முழு மனதுடன் ஈடுபடுவீர்கள். செலவுகள் சிறிது அதிகரிக்கலாம். கடுமையான உங்களது முயற்சிக்கு அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்கும்.